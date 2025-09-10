Vladimir Cebotari (PDMM): Moldovenii nu au uitat succesul reformelor PDM și cer revenirea la reforme autentice

Actuala guvernare este sortită eșecului, după ce a pervetit noțiunea de reformă și le-a adus oamenilor lozinci, în loc de fapte. Este declarația fondatorului Partidului Democrat Modern din Moldova, Vlad Cebotari, care susține că moldovenii nu mai pot fi duși de nas, iar tot dezmățul actualei puteri nu va rămâne nepedepsit.

Politicianul subliniază că oamenii judecă prin comparație și nu au uitat cum au început reformele guvernării PDM de până în 2019, care au fost distruse în ultimii ani.

„Noi construim planuri nu pe un exercițiu electoral, nu pe o lună, de regulă planurile noastre toate sunt de lungă durată. Acest segment este în creștere. Oamenii judecăt lucrurile în comparație. În perioada 2015-2019 dacă este să ne uităm la mai mulți indicatori macroeconomici, o să vedem că, de fapt, situația macroeconomică cel mai bine s-a stabilizat, economia a început a crește, cele mai mari proiecte de infrastructură au început să fie realizate. După care au venit perioadele 2019-2021 și apoi 2021-2025. Aceste două perioade au fost o foarte grele pentru țară. Noi nu prea am avut creștere economică. La noi, migrația populației din țară au cunoscut niște ritmuri cele mai mari de la independență încoace. Multe proiecte au stagnat. Da, noi auzim toți lozinci tare frumoase, dar când ne întoarcem seara acasă și trebuie să punem ceva pe masă, noi simțim că lozincă nu a umplut farfuria și nici paharul”, a declarat Vlad Cebotari în cadrul podcastului realizat de Vadim Cușnir.

Fondatorul PDMM se referă și la situația actuală economică și menționează că, în pofida unor creșteri ale veniturilor, puterea de cumpărare a scăzut.

„În perioada aceea salariile erau în creștere reală. Dacă ne uităm în cifre absolute, da, astăzi salariul pare mai mare. Dar atunci, de exemplu, omul cu 7.000 de lei își procura mai mult decât astăzi își procură cu 14.000 de lei. Astăzi am cifra absolută raportată la capacitatea de cumpărare. Și oamenii compară lucrurile simple și atunci apare simțul ăsta nostalgic. Mai bine era atunci. Atunci se lansau proiecte, dacă vă aduceți aminte, regulat, se lansau anumite proiecte, care au fost toate criticate. Drumuri bune au fost criticate, Arena Chișinău a fost criticată, ajutorul la nașterea copilului a fost criticat etc. Astăzi, toți laudă”, a mai adăugat Vlad Cebotari.