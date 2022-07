Zaharova amenință cu represalii după presupuse bombardamente asupra orașului Belgorod. „Până acum ne-am abținut”

Moscova declară că presupusul atac cu rachete efectuat de forțele ucrainene asupra orașului Belgorod a avut ca scop provocarea Rusiei, potrivit purtătoarei de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, relatează CNN.

„Scopul regimului de la Kiev este de a lovi cu arme neghidate în zonele rezidențiale ale orașelor. Înțelegem că aceste acțiuni ale regimului de la Kiev nu au fost doar coordonate cu curatorii săi occidentali, ci, cel mai probabil, provocate de aceștia” a declarat Zaharova într-o declarație video duminică.

„Acest lucru se face pentru a ne împinge să lansăm lovituri de represalii și apoi să stârnească și mai mult isteria anti-rusească”, a mai spus aceasta.

„Până acum ne-am abținut de la a lua astfel de măsuri, dar vom urmări foarte atent evoluția situației”, a adăugat ea.

Ministerul rus al apărării a acuzat Ucraina că a țintit orașul Belgorod cu trei rachete Tochka-U și că a folosit drone încărcate cu explozibili pentru a lovi duminică orașul Kursk din Rusia.

⚡ #Russian telegram channels broadcast about 💥explosions in #Kursk and #Belgorod.

The governor of the Kursk region claims that 2 #Ukrainian drones were shot down.#Ukraina #UkraineWar #UkraineRussiaWar #WarInUkraine pic.twitter.com/BAVt3ddkIJ

— WarNews.UA🇺🇦 (@UAWarNews) July 3, 2022