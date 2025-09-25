Zborul alături de Plahotniuc, descris de un pasager: „În pofida agitației din jur, a rămas calm și s-a concentrat asupra unei cărți de eseuri filosofice”

Cursa aeriană Atena-Chișinău, care l-a transportat acasă pe fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, a provocat emoții printre oamenii care se aflau în avion. Un pasager care s-a aflat pe o banchetă alăturată, povestește că temutul oligarh era calm, chiar dacă era flancat de mascați, și că tot zborul a citit o carte de eseuri filozofice din care lua notițe.

Mai mult, martorul remarcă faptul că ceilalți oameni din avion îl priveau mai curând cu curiozitate decât cu ostilitate, unii încercând să-l fotografieze, deși acest lucru era interzis.

„Nimeni nu privea cu ură, nu-nu, el e personajul negativ care stârnește admirația (periculos moment), el e Godzila financiară căruia voiau să-i pună mâna pe solzi, el e antieroul pentru care s-a inventat sindromul Stockholm”, scrie autorii postării, care semnează pe Facebook cu numele Librar Lazi.

Acesta a adăugat că în timp ce în jurul lui era agitație, Plahotniuc a rămas calm și s-a concentrat asupra unei cărți de eseuri filosofice, „Aroganța gândirii” de Dorian Furtună și lua notițe cu un pix, de parcă situația în care se afla nu îl afecta.

„Ce am văzut eu? Tipul citea o carte. În toată forfota din jurul său, el citea calm, trăgea linii sub rânduri fără să-i tremure pixul elegant pe care-l ținea deasupra paginilor. (…) Citea absorbit de un text, subliniind și notând paralel, adică, era unu la unu cu textul. Indiferent ce citea. Uitați că citea Dorian Furtună. Pentru mine, ca librar, era important însăși activitatea care-l făcea să reziste la avalanșa asta amare de atenție și că…utare din partea lumii întregi (lumii moldovenești cel puțin). Lecție de stoicism, dacă vreți”, menționează martorul.

În concluzie, el descrie scena ca o lecție despre citit și despre felul în care lectura poate deveni o formă de rezistență interioară, chiar și în momente de criză.

„Asta a contat. Și povestea despre citit și călătoria cu Plahotniuc pe care pot să o spun. Până la urmă, poveștile fac lumea. Poveștile ne fac pe noi. Iar de nelegiuiri, din povești sau din realitate, sper să se ocupe cine trebuie”, concluzionează autorul postării.