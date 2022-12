Zece lucruri pe care nu le ştiai despre cafea. A fost interzisă de Imperiul Otoman

Ştiai, însă, că a fost descoperită din întâmplare sau că a fost interzisă în secolul XVI. Află în continuare 10 lucruri interesante despre cea mai cerută băutura la micul dejun.

1. Multi istorici spun ca boabele de cafea au fost descoperite din intamplare de o turma de capre. Pastorul etiopian care le insotea a observat ca animalele lui erau din ce in ce mai agitate dupa ce consumau aceste boabe.

2. Cafeaua este pe locul 2 in topul celor mai vandute bunuri de consum din lume, dupa carburanti.

3. Cafeaua poate ucide daca e consumata in cantitati mari. Ce-i drept, e greu sa ajungi la 100 de cesti pe zi, dar bautorii inraiti ar trebui sa fie atenti.

4. Boabele de cafea ar putea inlocui combustibilii fosili in viitor, spun cercetatorii. De altfel, sunt testate deja masini care functioneaza cu hidrogenul rezultat din arderile resturilor provenite de la recoltarea boabelor de cafea.

5. Kopi Luwak este cea mai scumpa cafea din lume. Se comercializeaza la un pret de peste 82 de euro. Boabele sale sunt recoltate din excrementele zibetelor, mamifere din familia veveritelor, un fel de pisici salbatice din insulele indoneziene Sumatra, Java, Bali si Sulawesi.

6. Africa de Sud, Brazilia si Colombia produc peste 40% din cafeaua vanduta la nivel mondial.

7. Cafeaua instant a fost inventata de chimistul britanic, George C. Washington, in 1906. Produsul a fost lansat pe piata trei ani mai tarziu.

8. Cafeaua a fost interzisa in secolul XVI in Imperiului Otoman din cauza efectelor sale asupra sistemului nervos. Si Vaticanul a interzis-o la un moment dat pentru ca era considerata bautura musulmanilor.

9. Daca vrei sa profiti de toata cofeina din cafea alege boabe de cafea mai putin prajite. Cele prajite puternic contin mai putina cofeina.

10. Cei mai mare ceasca de cafea a avut 13.200 litri, masura 2.9m inaltime si 2.65m lungime si a fost umpluta cu cafea neagra. Ceasca a fost creata de o companie italiana producatoare de electrocasnice si a fost expusa la Londra, in 2012.

Si apropo de recoruri…cei mai multi oameni care au baut o cafea impreuna s-au strans in orasul Tunja din Columbia, in 2013. 13.800 persoane au fost in piata centrata si au baut o ceasca de cafea, in incercarea de a promova aceasta bautura intr-o tara in care, desi e producatoarea, este printre ultimele locuri in privinta consumului de cafea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!