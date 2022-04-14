В России смародеренную в Украине технику продают через интернет

В сети появились объявления о продаже вещей, вывезенных оккупантами с Украины. Например, добытый во время «спецоперации» набор Metabo в отличном состоянии самка орка предлагает купить за 2400 рублей.

Наверное, у благоверного руки не из того места растут чтобы им пользоваться. Или руки остались на полях сражений и трофей в зубах приволок?

Скоро на болотах раздастся массовый жалобный вой: «Это не мы. Это подлый путин во всем виноват. А мы – люди маленькие, что мы могли?»



