В Bellingcat были шокированы отсталостью российской армии

Российская армия продемонстрировала свою отсталость и непрофессионализм после начала широкомасштабной войны 24 февраля. Прежде всего было заметно отсутствие логистики и зависимость от централизованной стратегии.

Об этом в интервью BBC рассказал журналист из группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, от российской армии не ожидали какого-то «суперперфоманса». Однако отсталость русских фашистов вызвала немалое недоумение.

«Структура командования в РФ осталась с прошлого века и совсем отличается от украинской, которая уже в значительной степени децентрализована и похожа на модель натовских армий. С одной стороны, для нас это не должно стать неожиданностью, но все равно стало шоком», – рассказал Грозев.



