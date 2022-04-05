Жители Молдовы в марте начали активнее искать работу — связано ли это с наплывом беженцев?

Неожиданно бурный март среди соискателей на рынке труда в Молдове.

Обычно самый активный период для поиска работы среди соискателей это январь и февраль каждого года. Этот год не был исключением, и, действительно, что январь, что февраль были очень оживленными как среди компаний так и среди соискателей. Но март 2022 года побил все рекорды! Правда, по части соискателей.

С чем это можно связывать? Для начала посмотрим на цифры, а после попробуем разобраться в каждом факте по отдельности.

1. Новые рекордные цифры посещаемости сайта Rabota.md — более 800 000 посещений зафиксированно в марте. Такой посещаемости не было ни разу за 16 лет работы сайта

2. Более 111 000 резюме было отправлено соискателями на вакансии, опубликованные на сайте

Вообще, март никогда не был популярнее чем январь/февраль, но в этот раз людей, которые искали себе новую работу в марте было существенно больше. С чем это может быть связано?

Первое, что приходит на ум это, конечно же граждане Украины, которые вынуждены были бежать в Молдову и начали искать работу в нашей стране.

Спойлер: это не совсем так!

Если взять сухие цифры, то согласно статистике, на сегодняшний день в Молдове находится чуть более 100 тысяч граждан Украины. Ровно половина из них дети.

Остается 50 000 украинцев, среди которых также есть пенсионеры, граждане не собирающиеся искать работу, а также нетрудоспособные люди. Но, даже если взять по максимуму, и предположить, что половина из них решила надолго остаться в Молдове и найти себе работу, а это 25 000 человек, то в принципе это чуть более 3% от всего трудоспособного населения нашей страны. Действительно сильного влияния на рынок труда Молдовы эти люди не окажут.

Так что же на самом деле произошло?

Внимательно проанализировав поведение и CV соискателей на сайте Rabota.md, мы обратили внимание на очень интересный факт. На самом деле всплеск на рынке труда в марте связан с резкой активностью именно граждан Молдовы. Прямо скажем, небывало высокой активностью для месяца, который традиционно не является сезонным при поиске работы.

«Я думаю, что это связано с тем, что вокруг темы беженцев было слишком много информационных потоков. Мы наблюдали шквал новостей связанных с помощью беженцам: о жилье, образовании, гуманитарной и информационной помощи, и конечно же помощи связанной с трудоустройством. Что в итоге привело к упрощенной процедуре трудоустройства граждан Украины в Молдове», — говорит менеджер проекта Владимир Бошняк.

«Как итог, сразу после процедуры упрощения трудоустройства для украинцев мы заметили резко возросшую активность в поиске работы и среди граждан Молдовы. Возможно, это стоит связывать с тем, что многие кто и так хотел сменить место работы, но сделать это позже, решили действовать сейчас, чтобы успеть на еще открытые вакансии в Молдове, которые теперь могли бы занять граждане Украины», — добавил Владимир Бошняк.

«Я не говорю о том, что граждане Молдовы испугались резкой конкуренции со стороны украинцев, но однозначно большинство из них активизировалось, особенно под воздействием просто огромного количества новостей о потоках беженцев в нашу страну».

И второй момент, который также однозначно повлиял на большой поток CV со стороны соискателей, это конечно же снятие целого ряда ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.

3. Количество вакансий же наоборот в марте резко снизилось. Если в феврале в среднем было активно 5800 вакансий, то в марте их число упало на 9% и составляет в среднем 5200 вакансий

Это связано было с тем, что прекратили набор персонала компании, которую в первую очередь работают на рынок Украины и России. Также приостановили набор работодатели занимающиеся импортом из Украины и России. И естественно какая-то часть молдавского бизнеса тоже приостановила набор кадров ввиду некой неопределенности. Но в целом, резкого понижения количества вакансий мы не наблюдаем и даже по чуть-чуть их количество начинает расти.

4. Самой популярной рубрикой на сайте, внезапно оказалась новая рубрика: «Работа для беженцев» — с вакансиями для граждан Украины от молдавских компаний

Здесь надо отметить что компании специально под беженцев практически не открывали отдельные вакансии, а готовы были принять груждан Украины на текущие открытые позиции благодаря упрощенному процессу найма. То есть, если работодатель не мог закрыть месяцами какие-то позиции за счет граждан Молдовы, то многие решили попробовать найти таких редких сотрудников благодаря найму среди украинцев. И у многих это получилось.

Также мы наблюдами сильный интерес к вакансиям для беженцев и со стороны граждан Молдовы, даже чувствовалось какое-то напряжение и негатив, но опять же, все понимают что эти вакансии и ранее размещались на сайте Rabota.md и практически никто не открывал новые позиции специально под украинцев.

5. Поток резюме в следующие отрасли: Красота, фитнес, персонал для дома, работа на телефоне, колл-центры, сфера услуг и иностранные языки — резко вырос более чем на 12%

Здесь рост количества CV произошел как раз за счет граждан Украины. Так как большинство из приезжих это женщины, большая часть из которых заняты были в сфере услуг, соответственно многие из них пробуют найти и в Молдове подобную работу, которая у них была в Украине. Но если говорить в абсолютных цифрах, то рост на самом деле не очень сильный.

Заключение

Пока мы писали эту статью, Правительство Республики Молдова поделилось официальной статистикой, собранной Агентством занятости. Согласно данным от 01.04.2022, молдавские экономические агенты трудоустроили 187 граждан Украины: 139 женщин и 48 мужчин. По городам эта статистика разделилась так:

132 трудовых контрактов — в Кишинёве;

10 — в Унгенах;

8 — в Страшенах;

8 — в Кагуле;

7 — в Бельцах;

3 — в Вулканештах;

3 — в Сороках;

2 — в Оргееве;

2 — в Штефан-Водэ;

2 — в Дондюшанах;

1 — в Кэлэрашь;

1 — в Комрате;

1 — в Ниспоренах.

Согласно извещениям работодателей, украинские граждане были трудоустроены на такие позиции, как: программист, швея, продавец, продавец-консультант, повар, сборщик-монтажник, медсестра, оператор на производстве, агент по работе с клиентами, менеджер различных направлений, оператор ввода данных и др.

На ту же дату, согласно данным подразделений ANOFM, 125 экономических агентов объявили о желании трудоустроить украинских граждан на 2092 вакансии. В Агентстве занятости на 1 апреля зарегистрированы 162 гражданина Украины, которые хотят получить работу.

Таковы официальные данные. Скорее всего, на деле цифры гораздо больше, но тем не менее, это подтверждает, что как трудоустроенных, так и находящихся в поиске работы украинцев довольно мало. Мы оказались правы в том, что большого всплеска на рынке труда из-за ситуации в соседней стране не будет, но зато это явление простимулировало наших граждан к активности на рынке труда.

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