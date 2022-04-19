Их продают в магазине к Пасхе, которая будет уже в это воскресенье.

В Шадринске появились куличи с буквой Z вместо традиционного «Христос Воскрес». Такой новинкой удивил магазин «Чайка», сообщили нам читатели. Кулич можно купить за 190 рублей. Стоит он на порядок дешевле, чем привычные куличи с зайцами и яйцами.

Пресса из Оркистана пишет что, нельзя исключать, что в этом году на пасхальных яйцах будут рисовать танки.

Буквы «Z» и «V» стали символом русского неофашизма и российской военной агрессии в Украине 24 февраля в России.

Напоминаем, что в Республике Молдова эти фашистские символы запрещены.



