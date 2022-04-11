Освобожденные города под Киевом глазами украинского волонтера (18+)

После того, как в начале апреля российские войска покинули оккупированные территории Киевской области, у людей впервые появилась возможность увидеть и оценить весь масштаб произошедшей трагедии. Republic продолжает серию публикаций про украинского волонтера, который с начала военных действий помогал жителям и их животным с эвакуацией и гуманитарной помощью. В новом материале Фотожурнала — рассказ и фотографии, свидетельствующие о том, что происходит в городах и селах под Киевом после их освобождения.

Предупреждаем читателей, что некоторые снимки в данном материале содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

«Мы приехали в освобожденные районы в начале апреля. Сейчас, насколько мне известно, все российские войска ушли с Киевского направления на территорию Беларуси. Всех раненых людей из Гостомеля и Бучи российские солдаты тоже забрали в госпитали в Беларусь. Также они предлагали выезжать в Беларусь всем мирным жителям, кто хотел, — но, конечно, никто не соглашался. Все оставшиеся в городах жители сидели в подвалах. Но 7 апреля наконец-то открыли дороги и люди начали постепенно возвращаться, заезжать в свои дома и потихоньку всё приводить в порядок, убирать разбитые стекла. В Гостомеле мы заезжали в жилой комплекс, откуда мы эвакуировали мою жену в начале военных действий. Там убило двух женщин осколками мин во время минометных обстрелов.

Больше всего меня поразило убийство мирного население и отношение к мертвым. Я, конечно, не знаю, как было во Вторую мировую, но мне кажется, даже тогда такого не было. Тогда, конечно, убивали за помощь партизанам или что-то в этом роде, но чтобы убивали мирных жителей всех подряд — я вообще не знаю, как такое возможно».

Разрушенные и поврежденные обстрелами жилые дома. Ирпень, Киевская область

Слева: Хвостовик от ракеты российской реактивной системы залпового огня калибра 300 мм 9К58 «Смерч». Окраины Гостомеля недалеко от аэропорта, Киевская область

Справа: Разбитый российский танк на территории аэропорта. Гостомель, Киевская область

Таунхасы, сгоревшие до тла. Ирпень, Киевская область

Слева: Оторванная башня уничтоженной российской боевой машины десанта. Ирпень, Киевская область

Справа: Жигули «Копейка», на ней нарисовали символ российской армии букву V, а после переехали танком. Буча, Киевская область

Разбитый российский танк T-72Б3 на территории аэропорта. Гостомель, Киевская область

Слева: Уничтоженный обстрелами жилой комплекс «Ирпенские липки». Ирпень, Киевская область

Справа: Разрушенные и поврежденные обстрелами жилые дома. Ирпень, Киевская область

Разрушенные и поврежденные обстрелами жилые дома. Ирпень, Киевская область

Слева: Погибшие мирные жители на улице города. Помимо того, что они были убиты, их тела после этого еще переехали танками. Ирпень, Киевская область

Справа: Погибшие мирные жители на улице города. Ирпень, Киевская область

Стреляные гильзы на позициях, откуда велся обстрел по украинским населенным пунктам. Гостомель, Киевская область

Тело убитого охранника коттеджного городка, которое пролежало месяц в этой канаве. Тело частично съедено собаками. Село Стоянка 2, Киевская область

Разрушенный обстрелами 9-этажный дом. Ирпень, Киевская область

Следы минометного обстрела на территории жилых домов. Ирпень, Киевская область.

Слева: Хвостовик от не разорвавшейся мины, которая застряла в асфальте после минометного обстрела на территории жилого комплекса. Эта связано с тем, что в последние дни российские войска использовали старые снаряды 1980-го года выпуска. Ирпень, Киевская область

Справа: «Следы» российской армии. Российские солдаты обували удобные кроссовки, которые они забирали в магазинах или частных домах, и оставляли свою армейскую обувь. Ирпень, Киевская область

«Есть факты минирования и растяжек в жилых частных домах, но не понятно, кто именно ставил эти растяжки. Особенно плотно заминировано на той территории, где были российские позиции. Они заминировали всю территорию вокруг и отступили. Все лесные дороги и проезды тоже заминированы. Но там уже работают украинские сапёры и убирают всё это.

Только 7 апреля практически полностью прекратились перестрелки. Довольно много русских солдат, которые просто бродят по лесам — которые разбежались или которых просто бросили. Некоторые солдаты переодеваются в гражданское, бросают оружие и пытаются как-то выйти через Житомирскую трассу — их отсекают огнем и они лесом уходят в Романовку. И там их уже украинские солдаты отлавливают с тепловизорами по лесам. Все это обычно происходит ночью. Тут же очень большие лесные массивы вокруг. Эти солдаты умирать или сдаваться не хотят и, конечно, хотят как-то выжить.

Еще уничтожен один из символов Украины — самолет АН-225 «Мрия», созданный конструкторским бюро Антонова. Этот транспортный реактивный самолет являлся самым большим грузоподъемным самолетом за всю историю мировой авиации. Российские военные жили внутри останков этого самолета, ели тут и справляли нужду тоже тут. Всё в одном месте.

Наблюдается очень много мародерства. У меня, например, в десятиэтажном доме в Ирпене все квартиры с 1 по 5 этажи вынесены мародерами. Они ломами взламывают двери и просто выносят всё. Поэтому я организовал дежурство в своем доме, привез туда пару мужиков.

В Ирпене уже убирают дороги, оборванные провода, куски металла. Заезжает бригада коммунальщиков, человек сорок, и они начинают лопатами все убирать и подметать. Уже приводят всё в божеский вид. Но это ведь только неделю, как закончились боевые действия. Степень разрушений в разных городах разная, но мне лично кажется, что Ирпень пострадал больше всего.

Также строят новый временный мост в Романовке — это там, где Новоирпенская трасса (мост был взорван украинскими войсками, чтобы российская армия не продвинулись к Киеву). Его уже почти закончили строить и скоро будет удобное сообщение».

Разрушенные дома жилищного комплекса на улице Прорезной. Гостомель, Киевская область

Разрушенные дома жилищного комплекса на улице Прорезной. Гостомель, Киевская область

Сгоревшая российская боевая машина десанта на фоне женской клиники. Гостомель, Киевская область

Разрушенные дома жилищного комплекса. Гостомель, Киевская область

Разрушенные дома жилищного комплекса на улице Прорезной. Гостомель, Киевская область

Разрушенные и поврежденные обстрелами дома в частном секторе. Ирпень, Киевская область

Двигатель легкового автомобиля, который просто вылетел из машины после прицельного выстрела российского танка. Ирпень, Киевская область

Сгоревший легковой автомобиль после прицельного выстрела российского танка. Ирпень, Киевская область

Украинские саперы собрали российские артиллерийские снаряды и взрывоопасные предметы для их ликвидации. На фоне — авиационный ангар с разбитым самым большим самолетом в мире Антонов 225 (Мрия). Аэродром в Гостомеле, Киевская область

Уничтоженный самый большой самолет в мире Антонов 225 (Мрия). Аэродром в Гостомеле, Киевская область

Авиационный ангар с уничтоженным самым большим самолетом в мире Антонов 225 (Мрия). Аэродром в Гостомеле, Киевская область

«Сейчас мы занимаемся доставкой еды и медикаментов, также привозим генераторы, газовые баллоны с горелками, чтобы людям можно было готовить еду.

Конечно, первые впечатления по приезду были довольно мрачные и печальные. Везде послевоенная разруха. Куча брошенных расстрелянных и сгоревших машин, которые потом еще в придачу переехали танками. Много разрушенных или поврежденных обстрелами жилых домов. Люди перепуганы — ведь они все это время просидели в подвалах и только сейчас начали более ли менее выходить на улицу. В общем, впечатление крайне удручающее. Но немного подымает настроение то, что никто не отчаивается и все постепенно стараются вернуться к нормальной жизни».

Все фотографии в материале: из личного архива волонтёра А. (полное имя известно редакции Republic)

https://republic.ru/posts/103562?fbclid=IwAR2ei6w7otOOkTpcf4LooGDZHYPSDNlA_2GFimshLiHCSxv9g6bbLAu4YPk



