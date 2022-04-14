Российского контрактника уволили за отказ воевать в Украине. В его документе поставили штамп «склонен к предательству, лжи и обману»

Российского военнослужащего уволили после того, как он отказался ехать на войну в Украину. В его учетно-послужной карточке поставили неуставную печать «Склонен к предательству, лжи и обману; отказался от участия в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины». Фотографию карточки в своем телеграм-канале опубликовал адвокат Максим Гребенюк.

Военный рассказал ему, что до этого он семь месяцев пробыл в Сирии и рассчитывал на реабилитационный отпуск. Однако руководство решило отправить его на войну в Украину.

Интересный документ отправил нам наш подписчик, отказавшийся от участия в СВО и уволенный по невыполнению условий контракта. Это — послужной список, и записи в нем строго регламентированы приказами Минобороны России.

Военный поясняет, что до этого пробыл в командировке в Сирии 7 месяцев, после чего ему был положен реабилитационный отпуск.



Однако, «с корабля на бал» был направлен на СВО.



Вот и благодарность. Прорабатываю возможность обжалования увольнения через суд, а также аннулирование записи и внесение сведений, порочащих честь.

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