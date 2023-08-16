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Терапия против курения: как это работает и компенсируется

Photo of Timpul.md Timpul.md16 августа 2023
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Курение является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак дыхательных путей, полости рта и пищевода в четыре раза чаще встречается у курильщиков. Несмотря на меры, рекомендованные ВОЗ во всем мире, которые также применяются в Молдове, число курильщиков продолжает расти, и, по оценкам ВОЗ, в 2025 году оно может достичь 28,5% населения по сравнению с 27% в 2015 году.

Специалисты считают, что мер Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в том числе мониторинга политики по профилактике и потреблению табачных изделий, оказания помощи в прекращении употребления табака или применения запретов на рекламу, а также повышения акцизов на эти продукты, недостаточно в глобальной борьбе.

Эксперты в этой области предлагают властям улучшить контроль над реализованными законами. По их словам, из-за плохого контроля над законом подростки и молодые люди имеют доступ к электронным сигаретам. Но что еще более важно, по их мнению, принятые меры, которые помогают людям бросить курить, недостаточны. Среди наиболее эффективных методов, по мнению экспертов это – сеансы терапии и лечения, которые включают „антитабачные” таблетки, пластыри или никотиновые жвачки.

”Чтобы отказаться от употребления табака, необходимо усилить предложение никотиновой заместительной терапии. В Молдове эти методы лечения не покрываются государством и из-за высокой стоимости многие курильщики не имеют возможности самостоятельно пройти лечение”, – говорит Константин Бучацкий, невролог, директор Клиники неврологии и нейрореабилитации NeuroKos.

Эффективность никотинзаместительной терапии увеличивается в 1,5 раза при использовании как жевательной резинки, так и пластыря, однако в этом случае лечение становится еще более дорогостоящим. Кроме того, курильщику требуется поведенческая терапия с психологом, и стоимость одного занятия составляет около 300 леев. Таким образом, чтобы бросить курить, курильщику нужно будет тратить в месяц около 9900 леев, что многие не могут себе позволить. Некоторые страны применяют множество современных инструментов, чтобы помочь людям бросить курить, включая финансирование альтернативных методов лечения. Например, в Великобритании и США курильщики получают никотин-заместительную терапию бесплатно, все расходы покрываются государством: обслуживание Зеленой линии, поведенческая терапия, заместительная терапию, Варениклин и Бупропион. Если эти методы не работают, курильщику рекомендуется перейти на электронные устройства доставки никотина, стоимость которых также покрывается государством.

”Например, применение систем нагревания табака включены в алгоритмы Американской кардиологической ассоциации в качестве рекомендации по снижению риска для курильщиков, которые не могут полностью бросить курить. Им рекомендуется перейти на устройства для нагрева табака в качестве модифицированного продукта с низким уровнем риска. Это способствует улучшению просвета артерий без какого-либо негативного влияния на функцию тромбоцитов. Так же значительно снижается воспалительный и окислительный стресс, оказываемый на эндотелий сосудов. Бездымные продукты не без риска, но они помогают в борьбе с отказом от курения”, – уточнил Константин Бучацкий.

В Турции и Румынии заместительная никотиновая терапия также бесплатна. А в Канаде стоимость этих услуг оплачивается государством в течение первых 12 недель терапии.

Чтобы избежать негативных последствий от курения, специалисты рекомендуют полностью отказаться от этой привычки, но для достижения успеха в этой борьбе государство должно оказывать дополнительную помощь курильщикам, говорят эксперты, на примере других стран, чтобы они могли получить всесторонний доступ к эффективным методам.

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Photo of Timpul.md Timpul.md16 августа 2023
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