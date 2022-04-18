13 фактов об Украине, которые обязан знать каждый российский патриот

1. Украина захвачена нацистами с 2014 года и с тех пор сменила двух президентов-евреев, последний из которых — русскоговорящий еврей;

2. Украина собралась напасть на Россию, у которой есть огромная армия и ЯО;

3. Напасть Украина решила именно в тот момент, когда Россия случайно стянула войска к границе с Украиной и на территорию Беларуси;

4. На Беларусь Украина тоже собиралась напасть и воевать на два фронта;

5. Украинские нацисты и бандеровцы не трогали своих граждан до 24.02, а начали бомбить украинские города и своих соотечественников ровно в тот момент, когда на территорию Украины вошли российские войска;

6. Все украинцы мечтают, чтобы Россия пришла и спасла их, но едут эвакуироваться во Львов и страны Европы, а не в Россию;

7. Российская армия не стреляет по мирным городам. Подтверждением этому являются Мариуполь, Харьков, Ирпень, Киев,Буча и многие другие украинские города;

8. Украинцы ненавидят свою власть. Поэтому, когда населению выдали оружие, они пошли не свергать наркоманов и неофашистов, захвативших власть, а встречать с ним российские освободительные войска и стрелять друг в друга. Именно поэтому на улицах городов столько трупов;

9. Россия не врёт, поэтому ввела уголовное наказание за распространение любой информации о войне, закрыла все оппозиционные каналы и СМИ, соцсети;

10. Украина врёт и распространяет фейки, поэтому не ввела военную цензуру и свободно даёт работать журналистам из любых стран;

11. Люди, которые были убиты — сами себя связывали и стреляли в затылок, у украинцев это в крови — убивать себя и своих;

12. Спутниковые снимки, на которых видны братские могилы и трупы на улицах во время контроля территорий российскими войсками — это фейки. Тела — актёры.

13. Российские солдаты не занимаются мародёрством, а стиральные машины, ковры и унитазы с собачьими будками — просто привезли с собой, чтобы отправить домой белорусской почтой.

Рустем Адагамов



