Мир

Азербайджан призывает армянские формирования сдаться

Photo of Timpul.md Timpul.md19 сентября 2023
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19 сентября Министерство обороны Азербайджана провело брифинг для представителей СМИ. Глава пресс-службы полковник Анар Эйвазов заявил об успешном продолжении антитеррористических мероприятий, проводимых Вооруженными силами Азербайджана в Карабахском регионе.

Эйвазов сообщил, что подразделения ВС Азербайджана нейтрализуют только законные военные цели.

“Распространенная на некоторых армянских социальных сетях информация об обстреле азербайджанскими подразделениями гражданских объектов является провокацией и дезинформацией.

Целью здесь является нанести ущерб имиджу нашей армии и создать неправильное представление о местных антитеррористических мерах в международном сообществе. Из видеороликов, которые мы опубликовали на официальном сайте и в социальных сетях Минобороны, также видно, что наши подразделения наносят удары только по законным военным объектам”, — заявил полковник Анар Эйвазов.

Мы призываем членов армянских вооруженных формирований, находящихся в Карабахском экономическом районе Азербайджана, сложить оружие и сдаться, сообщил представитель Минобороны на брифинге.

*** 21:00

Были обезврежены до 20 боевых машин, до 40 артиллерийских установок, до 30 минометов, 2 зенитно-ракетные установки, 2 радиоэлектронные боевые станции «Мортира» и другая военная техника, принадлежащая подразделениям Вооруженных сил Армении. Об этом сказал на брифинге глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

*** 20:52

Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций ВС Армении. Об этом сказал на брифинге глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов.

Он сообщил, что антитеррористические мероприятия успешно продолжаются.

*** 20:23

Министерство обороны Азербайджана проводит брифинг для журналистов в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахском регионе.

Источник: Haqqin.az

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Photo of Timpul.md Timpul.md19 сентября 2023
0 1
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