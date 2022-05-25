Financial Times: Британская танковая дивизия возвращается в Германию на фоне напряженности вокруг Украины

«Британская армия разместит сотни бронированных транспортных средств в Германии, всего через год после официального вывода войск из страны. Это шаг должен помочь поддержать НАТО на фоне того, как напряженность в отношениях с Москвой из-за Украины остается высокой», — сообщает Financial Times.

«В соответствии с планами, названными «радикальной» реструктуризацией британских сухопутных войск, правительство Великобритании объявило в четверг, что база НАТО в Сеннелагере, недалеко от немецкого города Падерборн, станет одним из трех новых «региональных сухопутных узлов» для британской армии, наряду с Оманом и Кенией», — говорится в статье.

«Этот шаг представляет собой разворот на 180 градусов спустя чуть более года после того, как Великобритания завершила постоянное военное присутствие на немецкой земле, которое сохранялось с конца Второй мировой войны. (…) Один правительственный чиновник не стал называть точных цифр, но сказал, что планы предусматривают базирование «сотен» танков и бронетехники в Сеннелагере», — пишет газета.

«Это решение связано с тем, что союзники по НАТО все больше обеспокоены тем, что Москва планирует вторжение на Украину», — пишет FT. (…)

«Ранее в этом году президент США Джо Байден приостановил планы своего предшественника Дональда Трампа по выводу тысяч американских солдат из Германии», — напоминает газета. (…)



