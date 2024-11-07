InternaționalSănătate

Врач-кардиолог Константинос Фарсалинос о европейской практике борьбы с курением

Photo of Timpul.md Timpul.md7 ноября 2024
0 6

Один из самых актуальных сегодня подходов к решению проблемы борьбы с вредными для здоровья привычками является концепция снижения вреда. Смысл ее в том, чтобы не запрещать вредное для здоровья поведение, а заменить его на менее вредное. В странах Европы концепцию снижения вреда используют в борьбе с курением, помогая курильщикам перейти на менее вредные альтернативы, передает locals.md.

Греция одна из стран где Министерство здравоохранения приняло закон, в котором Концепция снижения вреда признается четвертым компонентом плана действий по борьбе с курением, наряду с профилактикой, прекращением и защитой от пассивного курения. Закон разрешает информировать курильщиках о научно обоснованных альтернатив курению.

По словам врача-кардиолога и старшим научным сотрудником Университета Патры и Школы общественного здравоохранения Университета Западной Аттики в Греции, Константина Фарсалиносом, такой подход позволяет эффективно бороться с курением и влияет на улучшение здоровья населения страны.

“Ещё два года назад число курильщиков в Греции составляло более 40%. Но за последние года, благодаря доступности средств снижения вреда, уровень курения снизился, и сейчас он составляет менее 30 %. Так что наличие, доступность и разнообразие продуктов со сниженным вредом очень важны”, – отмечает кардиолог.

Несмотря на то, что концепция снижения вреда распространена в европейских странах, в Молдове принимают законы, которые, по мнению греческого ученого, не просто усугубляют ситуацию, но еще и нарушают права курильщиков.

“Я был очень удивлен тем, что в Республике Молдова не доступна никотинзаместительная терапия. А последняя предложенная поправка к регулированию табачной отрасли является еще более жесткой с точки зрения снижения вреда”.

Ученый отмечает, что в таких условиях единственное, что остается курильщикам – выбирать обычные сигареты. При этом, как показывает его практика, просто говорить людям бросить курить – недостаточно, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Вдобавок ко всему, ранее в Молдове зарегистрировали законопроект, который предлагает запретить врачам рассказывать о средствах борьбы с курением. Фарсалинос уверен, что «это противоречит западным ценностям и ценностям Европейского союза».

“Такого закона нет ни в одной стране ЕС, и я даже не могу представить, что такой закон может существовать в западной демократической стране. Ситуация в Молдове вызывает много вопросов с точки зрения демократических принципов. В Европе я не могу представить себе ситуацию, когда ученому, занимающемуся научной работой, не дают обсуждать свою работу или не дают делать какую-либо работу только потому, что правительство приказывает ему не говорить об этом”.

Греческий ученый уверен, что медицинские работники должны обсуждать с курильщиками все варианты, которые у них есть. Однако, если врач обязан скрывать информацию, потому что правительство приказывает, по мнению Константиноса Фарсалиноса, – «это противоречит медицинскому кодексу поведения, который определяет, что пациенты должны получать всю доступную

Запрет на продажу бездымных альтернатив, по мнению Фарсалиноса, может привести только к одному результату – «огромному черному рынку без контроля над продукцией».

“Приведу один пример – Индия – страна, которая ввела запрет несколько лет назад, все города были полны этими нелегальными продуктами на черном рынке. Сейчас их можно найти на каждом углу без какого-либо контроля со стороны правительства, без какого-либо регулирования и критериев качества. Никто не знает, откуда они берутся. А правительство делает вид, что запретило их”.

Для более эффективной борьбы с курением Константинос Фарсалинос рекомендует правительству Молдовы изучить концепцию снижения вреда, чтобы найти непредвзятый подход.

nordnews.ru

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!


Photo of Timpul.md Timpul.md7 ноября 2024
0 6
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

babasının taş gibi bir kadını bulup evlenmeye karar vermesi porno ve onu bir de kendi yaşadıkları eve getirmesi sonucunda mobil porno hayalini kurduğu seksi kadının üvey annesi gibi sex hikayeleri olduğunu fark eden genç adam seks tecrübesinin ve üst sex izle seviye olduğu dışarıdan bakıldığında çok net şekilde porno seyret belli olan üvey annesini hayal edip 31 çekerek düşlerken porno izle odanın oradan geçen mature üvey oğlunu görür Odaya hd porno gelip sikini kimin için kaldırdığını soran üvey annesiyle porno farkında olmadan yakınlaşan genç adam boşalmak mobil porno izle için olgun bir kadının hayallerini kurduğunu söyleyince mature porno izle sikini eline alıp amına sokmadan çıplak şekilde üzerine çıktı
P.P. „Timpul de Dimineață” (C) 2001-2022