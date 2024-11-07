Врач-кардиолог Константинос Фарсалинос о европейской практике борьбы с курением

Один из самых актуальных сегодня подходов к решению проблемы борьбы с вредными для здоровья привычками является концепция снижения вреда. Смысл ее в том, чтобы не запрещать вредное для здоровья поведение, а заменить его на менее вредное. В странах Европы концепцию снижения вреда используют в борьбе с курением, помогая курильщикам перейти на менее вредные альтернативы, передает locals.md.

Греция одна из стран где Министерство здравоохранения приняло закон, в котором Концепция снижения вреда признается четвертым компонентом плана действий по борьбе с курением, наряду с профилактикой, прекращением и защитой от пассивного курения. Закон разрешает информировать курильщиках о научно обоснованных альтернатив курению.

По словам врача-кардиолога и старшим научным сотрудником Университета Патры и Школы общественного здравоохранения Университета Западной Аттики в Греции, Константина Фарсалиносом, такой подход позволяет эффективно бороться с курением и влияет на улучшение здоровья населения страны.

“Ещё два года назад число курильщиков в Греции составляло более 40%. Но за последние года, благодаря доступности средств снижения вреда, уровень курения снизился, и сейчас он составляет менее 30 %. Так что наличие, доступность и разнообразие продуктов со сниженным вредом очень важны”, – отмечает кардиолог.

Несмотря на то, что концепция снижения вреда распространена в европейских странах, в Молдове принимают законы, которые, по мнению греческого ученого, не просто усугубляют ситуацию, но еще и нарушают права курильщиков.

“Я был очень удивлен тем, что в Республике Молдова не доступна никотинзаместительная терапия. А последняя предложенная поправка к регулированию табачной отрасли является еще более жесткой с точки зрения снижения вреда”.

Ученый отмечает, что в таких условиях единственное, что остается курильщикам – выбирать обычные сигареты. При этом, как показывает его практика, просто говорить людям бросить курить – недостаточно, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Вдобавок ко всему, ранее в Молдове зарегистрировали законопроект, который предлагает запретить врачам рассказывать о средствах борьбы с курением. Фарсалинос уверен, что «это противоречит западным ценностям и ценностям Европейского союза».

“Такого закона нет ни в одной стране ЕС, и я даже не могу представить, что такой закон может существовать в западной демократической стране. Ситуация в Молдове вызывает много вопросов с точки зрения демократических принципов. В Европе я не могу представить себе ситуацию, когда ученому, занимающемуся научной работой, не дают обсуждать свою работу или не дают делать какую-либо работу только потому, что правительство приказывает ему не говорить об этом”.

Греческий ученый уверен, что медицинские работники должны обсуждать с курильщиками все варианты, которые у них есть. Однако, если врач обязан скрывать информацию, потому что правительство приказывает, по мнению Константиноса Фарсалиноса, – «это противоречит медицинскому кодексу поведения, который определяет, что пациенты должны получать всю доступную

Запрет на продажу бездымных альтернатив, по мнению Фарсалиноса, может привести только к одному результату – «огромному черному рынку без контроля над продукцией».

“Приведу один пример – Индия – страна, которая ввела запрет несколько лет назад, все города были полны этими нелегальными продуктами на черном рынке. Сейчас их можно найти на каждом углу без какого-либо контроля со стороны правительства, без какого-либо регулирования и критериев качества. Никто не знает, откуда они берутся. А правительство делает вид, что запретило их”.

Для более эффективной борьбы с курением Константинос Фарсалинос рекомендует правительству Молдовы изучить концепцию снижения вреда, чтобы найти непредвзятый подход.

nordnews.ru

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