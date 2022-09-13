Даже самому упоротому ватнику очевидно, что Россия проиграла войну. Ядерное оружие Путин не решится применить – это гарантия его насильственной смерти

Россия проиграла войну Украине.

После изумительной победы ВСУ и панического бегства [оккупантов] из Балаклеи, Купянска, Изюма, Волчанска это стало очевидно даже самому упоротому ватнику.

Полный проигрыш России и бессмысленность этой войны начал осознавать каждый российский солдат и офицер. Даже такой тупоголовый ублюдок, как Кадыров.

Поделюсь моими мыслями и предвидениями, чем для Путина и его режима обернется позорное паническое бегство из Харьковской области, подытожившее 200 дней войны.

1. Доверие к Путину. Впервые с начала войны даже самые зомбированные ватники начали открыто критиковать Путина. За то, что этот черт открывал 140-метровое чертово колесо в Москве и праздновал с фейерверками День города в то время, как простые российские орки гибли и калечились в Украине.

2. Мобилизация. Что касается угрозы мобилизации, которую как огня избегает Путин, то он знает и мы знаем, что, по опросам общественного мнения, лишь 11% россиян поддерживают идею принудительного призыва. После позора в Харьковской области поддержка мобилизации упадет с 11% до 5–6%. Она станет тотально негативной и уничтожит остатки доверия и авторитета власти. И даже Соловьев, Скабеева или Симоньян не смогут найти ура-патриотичных аргументов, чтобы оправдать принудительную мобилизацию.

Начать массово разносить повестки после тотальной военной катастрофы в Харьковской области – это спровоцировать окончательную потерю контроля над ситуацией внутри страны. Как следствие – тотальный крах с перспективой быть растерзанным толпой, как Каддафи, или расстрелянным своими же военными, как Садат.

3. Наемники. Попытки Пригожина вербовать наемников в тюрьмах или обязаловка губернаторов создавать сводные отряды в регионах теперь также обречены на полный провал.

Кто захочет идти воевать, если знает, что генералы и офицеры могут сдать позиции и трусливо сбежать, а Вооруженные силы Украины способны проводить стремительные рейды по 100 км за три дня, создавая угрозу окружения противника и выдавливая его с хорошо укрепленных позиций?

Ну а треш с созданием на базе «Газпрома» и «Роснефти» частных военных компаний, о котором рассказал миру Христо Грозев, – это уже неприкрытое свидетельство агонизирования режима.

4. Пропаганда. Вся машина роспропаганды, которая выстраивалась 22 года и обошлась в десятки миллиардов долларов, начала трещать по швам. Она уже не в состоянии, как делала это десятилетиями, расхваливать мощь своей армии, внушать прозорливость вождя, показывать грозные ракеты и самолеты, в то время как тысячи квадратных километров захваченной территории Украины с ключевыми населенными пунктами сдаются за три дня.

5. Предатели. Те, кто раздумывал, не пойти ли в услужение к оккупантам, после Балаклеи, Купянска и Изюма точно откажутся от такого поступка в Мелитополе, Бердянске, Херсоне. А тот, кто уже стал предателем, задумается о том, как и где ему жить в изгнании на территории РФ. Или потеряет сон, гадая, успеет ли он сбежать, прежде чем его арестуют правоохранители. Так, как задержали предателя – начальника полиции Балаклеи.

6. Донбасс, Херсон, Мариуполь, Крым и весь юг Украины. Для всех теперь очевидно, что изгнание орков с территории Украины неотвратимо. Мы сильные. Мы мотивированные. Мы получаем новое, самое совершенное оружие – с каждым месяцем все больше и больше.

Российская армия была полностью деморализована еще до чуда в Харьковской области, а теперь ее боевой дух начинает измеряться в отрицательных величинах. И этого не изменить ни деньгами, ни пропагандой. Солдаты и офицеры продолжат дезертировать. А некоторые, как Павел Филатьев, сбегут на Запад, где будут рассказывать всю правду о немощи российской армии на весь мир. И как бы Россия ни бряцала своим новым оружием и его количеством – это уже бесполезно. Так как любое, даже самое современное, оружие – это ничто в руках тех, кто не хочет и не знает, за что он воюет!

7. Угроза применения ядерного оружия против Украины. Я ее оцениваю как нулевую. Применение ядерного оружия – это 100% гарантия насильственной смерти Путина и самых близких ему людей. Вопрос будет только в месте и во времени. Месть будет страшной и неотвратимой. Он это понимает и потому не решится. Это мое мнение.

8. Союзники и сателлиты. На международной арене те, кого Путин считал своими сателлитами или, по крайней мере, лояльными к себе странами (Китай, Индия, Иран, ряд арабских государств и стран Африки), отвернутся от него. Никто не хочет иметь дело с лузером, с «хромой уткой», с колоссом на глиняных ногах.

Нет, они, конечно, не откажутся от покупки у РФ ее почти безграничных природных ресурсов, но цены будет диктовать уже покупатель, а не загнанный в угол санкциями продавец.

9. Беларусь. Никакой угрозы нападения со стороны Беларуси больше не существует. Это Лукашенко должен теперь бояться того, что ВСУ в случае поставленной им задачи быстро окружат Минск и снесут его режим, если так будет необходимо для безопасности Украины и Европы. Никакого союзного государства России и Беларуси, естественно, не будет. Могу поспорить.

10. Приднестровский регион Молдовы. Сепаратистский анклав Приднестровье теперь обречен вернуться в состав Молдовы, если этого захотят президент Санду, парламент и народ Молдовы. Это вопрос месяцев или нескольких лет. И очевидно, что нужен план реинтеграции Приднестровья в Молдову.

11. Запад, для которого Путин стал нерукопожатным утром 24 февраля, станет еще более принципиален в деле усиления санкций против агрессора. И предоставит Украине еще больше оружия и другой помощи. По оружию вообще отдельная история. После того, как ВСУ показали, что могут не только эффективно действовать в обороне, но и молниеносно наступать, даже не имея в достатке мощных средств ПВО и авиации, уверен, что нам должны дать то, чего не давали раньше – танки, самолеты и вертолеты западного образца.

12. Вооруженные силы Украины и Силы специальных операций, территориальная оборона Украины – все, кто защищает нашу землю. Тут и говорить нечего. ВСУ и силы обороны, опирающиеся на народ Украины, – это самая сильная армия в Европе. А в будущем – одна из ключевых основ блока НАТО, когда там наконец-то решатся нас пригласить в Альянс.

13. Народ России. Российский народ еще десятилетиями будет смывать с себя клеймо русского нацизма (рашизма). С большой буквы мы будем писать эти слова, когда россияне сбросят с себя иго нацистского диктатора и сами будут вершить свою судьбу.

Последних надежд у Путина сейчас две. Первая – шантаж Европы полной остановкой поставок газа, холодной зимой и ценами на газ в €5000 и более за 1000 м³. Вторая – усадить Украину за стол переговоров.

Шантаж уже не пройдет. Народы стран ЕС, включая даже Германию и Венгрию, показали, что для них жизнь украинца и своя национальная гордость важнее цен в платежке за газ и электричество.

А касательно переговоров с Россией – их не будет до тех пор, пока Путин не выполнит предварительные условия, которые ему может выставить украинская сторона. А они очевидны: полная деоккупация всей территории Украины в ее границах по состоянию на 1991 год. Включая, естественно, Крым.

Все украденное придется вернуть! За все разрушенное придется дорого, очень дорого заплатить!

Разрушенные дороги, дома и заводы мы отстроим. Вот только десятки тысяч унесенных жизней и отнятого здоровья уже не возвратить.

Слава украинскому народу! Слава ВСУ! Слава нашим союзникам!

Источник: Антон Геращенко / Facebook

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