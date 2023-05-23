Для табачных продуктов будет разработан новый акцизный план

В нынешнем году будет разработан новый налоговый календарь на 2024-2026 гг для табачных продуктов. Это уже не первая попытка установить долгосрочные правила игры без внепланового вмешательства регулятора. В прошлом году без сюрпризов не обошлось. Акциз на табачные изделия был повышен на 25% (т. е. на 12 евро за 1 тыс. сигарет), хотя налоговый календарь на 2021–2023 гг., предусматривал рост акциза на 15%.

Фискальная политика упорно движется к тому, чтобы к 2025 году ставка акциза была приравнена к европейским значениям и составляла не менее 90 евро за 1 тыс. сигарет. Сейчас акцизная нагрузка достигла 58 евро, и повышение ее на 55% всего за два года — все равно, что добровольно удвоить существующие риски.

Как сообщила директор отдела регуляторной политики компании «Philip Morris International» Агнешка Вышиньска-Шульц для издания Логос-Пресс, у всех стран-участников ЕС был довольно длительный переходный период для выполнения налоговых требований ЕС. У каждого западноевропейского государства был четкий согласованный план повышения акциза. Ряд стран, которые впоследствии вошли в еврозону, просили отсрочку для приравнивания своих акцизов к европейским. И эти требования были удовлетворены.

«В своей фискальной политике Молдова должна учитывать опыт европейских стран, – считает Агнешка Вышиньска-Шульц. – И в этом контексте важно отметить: налоговая Директива ЕС готовится к пересмотру. Это означает, что минимальная ставка акциза не останется на уровне 90 евро за 1 тыс. штук, а будет изменена. Речь идет о существенном повышении действующего минимума, и эти изменения произойдут к 2025 году. Формально законопроект Директивы еще не представлен, но дискуссии ведутся более трех лет и находятся на завершающем этапе».

Специалист подчеркнула, что действующая Директива ЕС несколько устарела, т. к. не охватывает ряд новых продуктов, в частности — бездымных. «На момент ее принятия таких категорий товаров еще не существовало, поэтому Директива распространяется только на обычные сигареты. Именно поэтому мировые производители надеются, что помимо новой минимальной акцизной ставки на сигареты, будут утверждены и акцизы на разные категории бездымных продуктов — устройства для нагревания табака, электронные сигареты и другие альтернативы».

Сейчас каждая страна индивидуально устанавливает свой акциз на бездымные продукты. В ряде стран эта ставка напрямую связана с рисками самих продуктов и привязывается исключительно к степени их вредности.

Так, по данным Управления Еврокомиссии по общему налогообложению и акцизному таможенному союзу, изделия для нагревания табака имеют дифференцированное налогообложение в 22 странах ЕС, включая Великобританию, Грецию, Австрию, Италию, Венгрию, Данию, Чехию, Латвию, Португалию, Словакию, Хорватию, Болгарию. Там акциз на изделия для нагревания табака, в среднем, на 60% ниже, чем на классические сигареты.

Этот же принцип дифференцированных ставок к продуктам с пониженным риском применяется и в Румынии, где работает многолетний налоговый план (2022-2026 гг.) на табак и никотиновые изделия. Именно поэтому в Румынии акцизы на сигареты значительно выше, чем на изделия «heat-not-burn» и жидкости для электронных сигарет.

Предложения Еврокомиссии для поправок в закон и его вступления в силу должны одобрить все страны-члены ЕС. То есть данная инициатива — это начало «длительного законодательного процесса».

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