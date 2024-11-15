Компания ÎCS Danube Logistics SRL (DL), оператора Свободного международного порта Джурджулешты (ПИЛД), и ее нидерландского партнера Danube Logistics Holding BV (DLH), выпустила пресс релиз, согласно которомуна протяжении пяти лет они сталкиваются с давлением и незаконными атаками, направленными на захват контроля над Свободным международным портом Джурджулешты. Попытки захвата и передачи долей в DL проходят под предлогом исполнения спорного судебного решения, в котором DL и DLH никогда не участвовали (!). Несмотря на очевидность молдавского законодательства, предусматривающего, что только непосредственные участники спора могут быть затронуты судебными решениями, судебные исполнители и некоторые судьи поддерживают незаконное изъятие активов третьих сторон.

Судебная сага: десятки организованных атак в суде

Атаки со стороны компании ÎCS Bemol Retail SRL (Bemol, компания, контролируемая азербайджанским бизнесменом Арфиком Алиевым) с целью захвата контроля над Свободным международным портом Джурджулешты привели к десяткам судебных дел в молдавских судах. Основной предмет дел — незаконность исполнительных действий, предпринятых судебными исполнителями, работающими на BEMOL.

Bemol Retail SRL, получившая в 2018 году спорное судебное решение против двух физических лиц. Ссылаясь на это противоречивое решение, BEMOL пытается захватить контроль над ПИЛД через исполнительные меры, направленные на изъятие 100% участия DLH в капитале DL. Первая попытка атаки через введение «принудительного управления» была заблокирована Кишиневским судом в 2021 году, после того как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) реализовал свое право залога на законное владение долей. В ответ на приобретение доли ЕБРР Bemol начал кампанию в прессе, по дискредитации ЕБРР, обвиняя их в использовании поддельных документов и незаконности права залога. Все эти обвинения были отклонены молдавскими судами. В мае 2021 года ЕБРР укрепил контроль над DL, став прямым владельцем капитала. После трех лет судебных разбирательств Кишиневский суд постановил в июле 2024 года, что принудительное управление 100% долей со стороны Bemol было незаконным. Bemol обжаловал это решение, и дело до сих пор рассматривается в Апелляционном суде Кишинева.

Эскалация атак на порт Джурджулешты

Атаки на порт усилились в сентябре-октябре 2024 года после заявления правительства Румынии о начале переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о покупке акций Свободного международного порта Джурджулешты в Молдове (единственного в стране морского порта). Пресс-секретарь румынского правительства Михай Константин заявил в конце августа 2024 года, что на заседании правительства был принят меморандум о начале переговоров с ЕБРР о покупке акций Danube Logistics SRL, принадлежащих ЕБРР.

После этого заявления Bemol в октябре 2024 года предпринял новую попытку устранить законное руководство порта, назначив Ирину Селевестру управляющим для управления 100% долей. Эта акция проводилась втайне, без уведомления ЕБРР и DLH, с целью вновь захватить права голоса и контроль над решениями DLH, игнорируя факт, что DLH не участвовал в судебном процессе 2018 года и что ЕБРР законно владеет 100% долей.

Угрозы национальной безопасности

Эти действия Bemol ставят под сомнение соблюдение молдавского закона № 174/2021, который требует одобрения Совета по продвижению национально значимых инвестиционных проектов для изменений контроля в компаниях, занимающихся инвестициями в области национальной безопасности, включая портовых операторов.

Напомним, что еще в 2015 году командующий войсками США в Европе генерал Фредерик (Бен) Ходжес заявил, что Россия стремится установить контроль над гирлами Дуная, что обеспечит ей рычаги влияния на экономики юго-восточной Европы.

Действия Bemol и поддерживающих их элементов судебной системы вызывают серьезные вопросы не только относительно инвестиционного климата в Молдове, но и национальной безопасности. Эти атаки угрожают законной собственности иностранных инвесторов и экономической стабильности Молдовы под прикрытием сомнительных судебных решений.

Источник: INFOTAG

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