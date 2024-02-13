Меньше куришь — не означает меньше рисков

Будь то политика, изменение климата или современная медицина, распространение дезинформации продолжает оказывать пагубное влияние на общество. Помимо того, что фейки трудно выявить, они часто приводят к путанице и причиняют вред, из-за необоснованных решений. Когда речь заходит о курении сигарет, мифы всё ещё существуют. Среди них есть и такой: меньше куришь — меньше вред, причиняемый организму.

Меньше – не значит лучше

Даже если вы выкуриваете от одной до четырех сигарет в день, все равно существует повышенный риск смерти от рака легких. Исследования подтверждают, что каждая выкуренная сигарета отрицательно влияет на легкие, кровеносные сосуды и клетки всего организма. Таким образом, нет безопасного количества сигарет. Любое количество выкуриваемых сигарет может нанести вред, поэтому курильщикам следует обеспокоиться тем, чтобы полностью отказаться от этой привычки.

Меньшее количество сигарет, более глубокие затяжки

Когда вы курите меньше сигарет, у вас может возникнуть соблазн делать более длительные и глубокие затяжки. Но такое курение не уменьшит вред, а скорее наоборот.

В сигаретном дыме содержится более 6000 химических веществ, около 100 из которых были признаны органами здравоохранения канцерогенными. Многие ошибочно полагают, что главной угрозой для курильщиков и самым вредным веществом в сигаретах является никотин. Никотин — это вещество, вызывающее привыкание к сигаретам. Но он не является главной причиной заболеваний, обусловленных курением. Опасность кроется в количестве вредных химических веществ в дыме, образующемся при горении.

Иллюзия уменьшения вреда

С курением в организм попадают токсины, которые наносят вред всем курильщикам, вне зависимости от количества выкуренных сигарет. Такие симптомы, как ослабление иммунитета, одышка или частый кашель, появляются со временем и проявляются по-разному в зависимости от множества индивидуальных факторов. Многие курильщики могут даже не знать, о вреде, потому что симптомы проявляются постепенно. Даже у тех, кто курит время от времени, может развиться рак, а курение «по настроению» лишь создает иллюзию снижения риска.

Курение нельзя сравнивать с другими факторами риска, такими как, например, неправильное питание. Вы можете компенсировать высококалорийную еду физическими нагрузками, эти правила баланса не применимы к курению.

Какие пути решения?

Лучший выбор – полностью отказаться от табака и никотина. Это безапелляционно. Однако существуют неправильные представления о табаке, никотине и бездымных продутах.

Для тех, кто не хочет бросать курить, бездымные табачные продукты могут стать лучшей альтернативой, чем продолжать курить. К бездымным продуктам, содержащим никотин, относят, например, никотиновую жевательную резинку, пластыри, никотиновые подушечки, ингаляционные никотинсодержащие продукты или спреи.

К бездымным продуктам относят устройства для нагревания табака и электронные сигареты. Они нагревают табак или жидкость, содержащую никотин. Таким образом, пользователь вдыхает аэрозоль, а не дым, как это происходит при курении.

Все эти варианты позволяют избежать процесса горения. Благодаря этому можно снизить уровень вредных химических веществ по сравнению с сигаретами. Однако эти продукты не лишены риска, так как содержат никотин, который вызывает привыкание. Хотя никотин и не является основной причиной заболеваний, связанных с курением.

Locals.md

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!



