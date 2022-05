Иллюзия компромисса: почему уступки Путину станут поражением Запада. Ответ для New York Times

Этот текст подписан одновременно редакциями «Европейской правды» и «Украинской правды» и обращён, прежде всего, к западным государствам – партнерам Украины и к их гражданам. English version of the article is also available. Dieser Artikel ist in deutscher Sprache verfügbar.

Во времена, когда мир переживает наибольший кризис безопасности после Второй мировой войны, когда ядерное государство и постоянный член Совета безопасности ООН ведет региональную войну на территории Украины и не скрывает желания направить свою агрессию (которую в Москве продолжают называть «распространением зоны влияния») и на другие государства, возник еще один вызов на пути борьбы с тираном.

Он был ожидаемым.

Но он огорчает.

За последние дни несколько западных лидеров мнений и политиков вышли с публикациями и заявлениями, объединенными общей идеей: попытаться усмирить Путина, частично удовлетворив его аппетиты, в том числе за счет Украины и украинцев. Пожертвовать «малым», но уберечь мир от «большей беды».

Пример этого – эдиториал The New York Times под названием The War in Ukraine Is Getting Complicated, and America Isn’t Ready, вызвавший на прошлой неделе немало эмоций в Киеве, Вашингтоне, Берлине и других городах Европы и США. С другими идеями об уступках и ограничениях суверенитета Украины выходят и европейские политики (например, правительство Италии), и американские (как бывший госсекретарь Генри Киссинджер). Но статья NYT стала, пожалуй, наиболее резонансной.

Но отбросим эмоции. Посмотрим на предложения трезво.

Редакторы NYT отмечают, что они ни в коем случае «не пытаются удовлетворить агрессора», заверяют в поддержке Украины, подчеркивают важность борьбы за свободу – но после этого предлагают ровно противоположное.

Отрицая все сказанное в начале, редакционная коллегия NYT предлагает отдать Путину то, что он хочет.

Они утверждают, что победить Россию и восстановить территориальную целостность Украины просто невозможно. Поэтому призывают Белый дом и Запад готовить Украину к проигрышу. Для этого они требуют от Байдена предупредить Зеленского, что вооруженная поддержка будет ограничена. «Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной победой (Украины в войне)«, – говорится в статье.»Столкновение с этой реальностью может быть болезненным», добавляют авторы, вероятно, не представляя, насколько далеки от реальности их предложения.

Прежде всего подчеркнем: мы не наивны.

«Украинская правда» и «Европейская правда» много лет пишут о международной политике; мы знаем, насколько она цинична. В ней нет места альтруизму, а роль ценностей – несравненно меньше, чем в публичных речах. Когда правительства США, Германии, Франции, Великобритании, Италии и других беспокоятся о глобальной безопасности, они также руководствуются своими интересами, ведь им выгодна стабильность мировой экономики.

Впрочем, принуждение Украины к поражению в войне причинит им стратегический вред.

Мы настаиваем: речь идет о поражении.

Утрату части территорий нельзя назвать иначе. Вне зависимости от формулы, которой это попытаются замаскировать.

В украинском обществе есть консенсус, что единственная формула победы – это восстановление территориальной целостности Украины, включая Донбасс и Крым. Такого же мнения публично придерживается украинское правительство, а также военные. Все остальные варианты будут означать либо то, что война еще продолжается и не закончилась, либо то, что Украина проиграла.

Именно позиция Украины будет определять, как итог войны будут трактовать другие государства мира. Неважно, что будет говорить Белый дом в случае, если украинский народ будет говорить о своем поражении.

В конце концов, Соединенные Штаты сами определили для себя важность противодействия Путину, когда назвали помощь Украине ленд-лизом, по аналогии с помощью времен Второй мировой войны. Пошел бы президент Рузвельт на соглашение с Гитлером, предложив ему оставить себе часть захваченной Европы? Но ведь именно это советуют сделать президенту Байдену.

Кремль также сделает все возможное, чтобы мир узнал о его победе на этом этапе войны с НАТО и Украиной.

Следует особо подчеркнуть: несмотря на то, что войну против агрессора ведет украинская армия, а Запад только (и часто неохотно) оказывает поддержку – многие люди по всему миру считают иначе. Они воспринимают это как войну России и НАТО. Поражение Украины будет воспринято как поражение НАТО, в том числе США.

Вы можете закрывать на это глаза и отрицать, но это не меняет реальности, особенно в странах, где сильны позиции антизападной пропаганды, в том числе российской и китайской. Если правительство США решится на тот шаг, который советует NYT – это нанесет невероятный имиджевый удар по США и Западу в тех государствах, где общество не определилось с направлением своего развития.

Вопрос от них будет звучать жестко:

«Какой смысл бороться за демократию и западные ценности, если Запад предал даже Украину?»

Украинцы дважды в этом столетии выходили на революции ради своего демократического будущего. Сейчас они противостоят военной агрессии со стороны бывшей империи, которая хочет уничтожить Украину как независимое государство, но официально декларирует целью своей агрессии остановить движение Украины на Запад. И если, несмотря на это, Запад принудит Украину к потере территории в пользу агрессора, как убедить другие государства двигаться к демократии?

На этот вопрос нет ответа. Скачок скептицизма в отношении США, ЕС и НАТО во многих странах будет неизбежным, в том числе в Европе.

А утрата международного влияния неизбежно ведет к проблемам в международной торговле, энергетике и т.д. Внешнюю политику тоже можно намазывать на хлеб.Другое измерение, по которому NYT подталкивает мир к пропасти – это безопасность.

Россия будет существенно ослаблена и – при сохранении жестких санкций – определенное время может воздерживаться от новых агрессивных действий. Но вряд ли это продлится долго.

Уступки Путину не принесут «мира для нашего поколения», как в свое время ошибочно прогнозировал Чемберлен, подписав мирное соглашение с Гитлером. Чувство безнаказанности будет определяющим для дальнейших действий тирании даже после ухода Путина. Вопрос только в том, когда произойдет следующее нападение и кто будет его мишенью – Молдова, Грузия, снова Украина или кто-нибудь другой. Государства НАТО тоже не в безопасности – звучат угрозы Польше и странам Балтии. Оккупированный Крым стал для Путина военной базой, с которой он запускает свои ракеты по Украине. Завтра он может делать то же самое с другими странами региона.

Путин считает, что может получить новые территории и остаться безнаказанным, потому что Запад его боится. А экономически России нечего терять – все равно она в изоляции и под самыми жесткими санкциями в истории.

Но Россия – не единственное государство в мире, мечтающее о нападении на другую страну. Сложно представить себе более громкое приглашение Китая к агрессии против Тайваня, чем то, которое направит Запад, поступив так в отношении Украины…

Есть и другие проблемы, ожидающие США и Запад в этом случае.

Это может усугубить глобальный продовольственный кризис. Поражение Украины на этом этапе войны не принесет устойчивого мира с РФ, только заморозит конфликт. Маловероятно, что Украина получит гарантированное безопасное использование Черного моря – главного пути экспорта украинского зерна. Россия заминировала Черное море, чтобы заблокировать украинские порты. В мирное время его разминирование заняло бы от нескольких месяцев до года. Сохраняя оккупированные территории и контроль над морем, Москва может затянуть процесс на многие годы.

Это также увеличит прямые расходы западных доноров, США и ЕС, на помощь в восстановлении Украины. Дело в том, что эффективное удешевление затрат требует двух составляющих одновременно. Первое – это демократический контроль над расходами; однако принуждение Западом Украины к поражению не будет способствовать уважению к демократическим инструментам. Второе условие – это приход инвесторов, которые оживят экономику. Но многие ли инвесторы пойдут в страну, безопасностью которой Запад так легко жертвует? Готовы ли будут вкладывать сюда средства, понимая, что мир – временный и неустойчивый?

Это – не полный список проблем. Все вместе они разрушат остатки мировой системы безопасности, в которой сейчас (пока!) доминирует Запад.

К счастью, многие западные политики понимают эти вызовы. Понимают, что поддержка Украины и победа Украины нужны Западу в не меньшей степени, чем Киеву.

И единственное, что можно снова подчеркнуть: в нужный момент Украина сама определит, что считать своей тактической победой. Нужно ли остановиться на время еще до восстановления полной территориальной целостности, или надо идти до конца. Нужно ли отвоевывать Крым сейчас – или взять паузу и вернуть его позже.

В Украине уже идет дискуссия об этом. Для нас, в отличие от России, важны жизни наших военных и мирных жителей.

Но это должно быть решение Украины. Потому что если его попытается навязать Запад, ограничивая помощь – это приведет к катастрофе.

А она не нужна ни Украине, ни США, ни Германии, ни Франции, ни правительству Италии, ни редакторам The New York Times.

Авторы: редакция «Европейской правды» и редколлегия «Украинской правды»