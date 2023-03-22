Sănătate

Исследование: одиночество и депрессия могут ускорить старение больше, чем курение

Photo of Timpul.md Timpul.md22 марта 2023
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Новое исследование показало, что одиночество и депрессия могут ускорить процесс старения организма больше, чем курение. В исследовании использовались «часы старения» для проверки крови и биометрических данных почти 12 000 взрослых китайцев. При этом измерялся биологический, а не хронологический возраст. Ученые, стоящие за исследованием, во главе с биотехнологической компанией Deep Longevity, заявили, что были удивлены, увидев, какое влияние психологические факторы могут оказать на старение по сравнению с физическими факторами, такими как курение.

Наиболее важными показателями были артериальное давление, индекс массы тела и самочувствие. «Часы старения» показали, что курение добавило к старению примерно 1,25 года, а одиночество — 1,65 года. К психологическим факторам, способствующим старению, относятся страх, безнадежность, депрессия, несчастье и недостаток сна.

Авторы пришли к выводу, что, учитывая сильную связь между психологическими состояниями и старением, плохое психическое здоровье следует признать основным фактором старения.

Однако нельзя игнорировать влияние курения на процесс старения.

Сигаретный дым содержит токсины, которые влияют на качество кожи, что приводит к появлению морщин, преждевременному старению и, возможно, даже к кожным заболеваниям.

Исследования также показали, что курение сужает кровеносные сосуды, уменьшая количество кислорода, получаемого кожей. У курящих людей в коже меньше эластиновых и коллагеновых волокон по сравнению с некурящими. Без достаточного количества этих волокон кожа становится более твердой и менее эластичной.

Из-за сгорания табачный дым содержит тысячи токсичных химических веществ, которые могут повредить клетки кожи и вызвать признаки преждевременного старения.

Чтобы избежать этих негативных последствий, лучшим решением будет бросить курить. В то же время бездымные альтернативы для людей, которые не могут бросить курить, также могут оказаться эффективными в плане снижения вреда от курения.

Не сжигая табак, бездымные изделия, такие как устройства для нагревания табака, электронные сигареты и снюс, не производят дым, который содержит более 6000 химических веществ. Например, при нагревании табака выделяется аэрозоль, который содержит никотин и табачные ароматизаторы, но температура достаточно низкая, чтобы предотвратить возгорание табака. А в случае с электронными сигаретами нагревается жидкость с никотином.

Избегая возгорания, бездымные продукты не производят смолу, то есть черное вещество, которое остается на сигаретном фильтре. Вредное воздействие смолы начинается в ротовой полости, вызывая пожелтение зубов, повреждение десен и снижение чувствительности вкусовых рецепторов, и продолжается с образованием желтого осадка в легких. Смола позволяет всем токсинам свободно циркулировать в легких. Уровень смолы увеличивается по мере того, как сигарета горит. Таким образом, последние затяжки сигареты могут содержать в два раза больше смолы, чем первые затяжки.

Согласно исследованиям, пятна и покраснения на коже могут уменьшиться уже через месяц после того, как человек бросил курить. Изменения цвета кожи исчезают в течение 4-12 недель после отказа от курения.

В то же время после того, как человек бросает курить, организм восстанавливает выработку коллагена. Это может привести к видимым изменениям, включая более гладкую кожу в результате улучшения кровообращения и снижения уровня угарного газа в крови.

Источник Publika

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Photo of Timpul.md Timpul.md22 марта 2023
0 63
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