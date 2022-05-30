Измена президента Додона

То, чего так и не дождалась Украина, может произойти в Молдове. Впервые в истории страны суд принял решение об аресте, правда, домашнем, для Игоря Додона — бывшего президента страны и ключевого лоббиста интересов РФ.

Достаточно напомнить, что в украинском руководстве, как нынешнем, так и предыдущем, был «бан» на общение с Додоном после высказанных им сомнений в принадлежности Крыма. Додону инкриминируют государственную измену, и это позволяет надеяться на выявление всей агентуры российского влияния в соседней стране.

Однако все ли гладко с этим обвинением? И нет ли тут потенциальных проблем?

«Нестыковки» и «совпадения» дела Додона

Нужно сказать, что это небывалое событие для Молдовы — задержание бывшего лидера государства по обвинению в измене родине. Также ему инкриминируют финансирование партии за счет организованной преступности, а также незаконное обогащение. Говорить о судьбе этих уголовных дел пока преждевременно, поскольку нужно понимать контекст, по которому его задержали.

По поводу содержания обвинений пока ничего не известно. В том числе неизвестно, когда конкретно Игорь Додон изменял родине: на президентской должности или находясь в оппозиции.

Вместо этого в прессу в день обысков выплеснули достаточно странные подробности. Например, что его жена платила за мебель 25 тысяч евро, или то, что обыск был и у шурина Додона, и во время этого обыска тот съел некую улику…

Показательным может быть другое: бывшего президента Игоря Додона увели в изолятор в день рождения действующей президентки Майи Санду.

Мне, как изучающему организованную преступность и коррупцию в Восточной Европе и Центральной Азии и на Балканах, это напоминает бандитский почерк, что неудивительно, учитывая, что в правоохранительной системе осталось много людей из организованной преступной группировки Плахотнюка (бывший теневой лидер страны Влад Плахотнюк).

Этот арест поднимает очень много вопросов. Для меня, как для журналиста-расследователя, который изучал влияние российской разведки и ФСБ на молдавских политиков последние несколько лет, очень важно будет понять, кто еще изменял родине, кроме Додона.

Наверняка существовала агентурная структура в Молдове, кто был на связи с российскими офицерами ФСБ, или СВР, или ГРУ. Не смогу поверить, что Додон один сотрудничал с РФ, учитывая влияние России и ее спецслужб на Молдову.

Соответственно, в реальность того, что арест Додона связан с зачисткой русской агентуры, можно будет поверить лишь в случае, если аналогичное обвинение будет выдвинуто еще против 10-20 сотрудников российской агентуры.

«Сын Кремля»

Не секрет, что в Молдове работают многие разведки мира, в том числе и украинская – вспомним похищение Чауса.

Но одно дело, когда разведки уважают территориальную целостность и суверенитет страны, а другое — когда просто берут на аутсорс местных политиков.

И пример Додона тут просто хрестоматийный. Достаточно сказать. Что в общении с российскими кураторами он сам выбрал прозвище Кремлинович, то есть сын Кремля.

Этому было посвящено наше расследование 2020 года. Нам буквально принесли в редакцию мобильный телефон, которым пользовался президент Игорь Додон до середины 2017 года.

И в этом телефоне была секретная переписка, чат, где президент страны сам дал себе никнейм Кремлинович.

Вот таким образом родился у нас расследовательный проект #Кремлинович о влиянии российской разведки.

Мы нашли в этом телефоне календарь встреч Додона, поездок в Москву, встреч с советником нынешнего главы Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Нашли контакты, мобильный, домашний, е-мейл непосредственно куратора Додона из так называемого молдавского отдела Кремля.

Как оказалось, президента Молдовы курировал полковник Службы внешней разведки РФ Игорь Маслов.

В проекте #Кремлинович были выявлены и другие факты, которые указывали на влияние РФ во внутренние дела Молдовы.

Например, яркая деталь – мы обнаружили, что в ходе избирательной кампании 2020 года, когда Додон пытался переизбраться на второй срок, в его штабе работала засекреченная группа российских политтехнологов. И в составе этой группы была даже гипнотизерша, которая, как говорят наши источники, могла вводить Додона в некий транс перед выступлениями по телевидению.

Президент под гипнозом Кремля – причем в самом прямом смысле.

И конечно же, было непонятно, кто платил за этих политтехнологов и гипнотизёра. Хотя по неофициальной информации на этих политтехнологов только потратили в разы больше, чем позволяет законодательство.

Также мы обнаружили, что в Кремле буквально редактировали предвыборные спичи некоторых молдовских политиков.

Например, когда Додон летал на одну из Мюнхенских конференций, перед поездкой на конференцию он согласовывал свой спич с Посольством России в Молдове. Также россияне редактировали речи башкана Гагаузии Ирины Влах.

Президент на финансировании олигарха

При этом так же, как и обвинения в работе на РФ, имеют право на существование и обвинения в зависимости Додона от финансирования со стороны олигархов.

Об этом мы также делали расследование. Например, еще в 2016 году о том, что Додон регулярно летал в Одесу на самолете Плахотнюка. Это было нужно ему для конспирации, а из Одессы он на чартерах летал по всему миру. Причем, начал делать так еще до своего президентства, будучи простым депутатом.

Также мы писали о том, как социалисты — партия Додона, получали финансирование из офшоров.

При этом очень показательно, что за два года, как пришла новая власть Майи Санду и ее команды, к нам никто не обращался по тем доказательствам, которые мы собрали.

Сбитый летчик? Додон после поражения

Даже после проигрыша на выборах, он оставался запасной фигурой в колоде политических марионеток Кремля в Молдове.

На основании чего можно сделать такой вывод? Даже уйдя с должности президента Молдовы, прокремлевские силы помогли открыть Додону в Молдове общественную организацию, которая называется «Российский деловой союз». И деньги на работу этого Союза поступали в том числе и из РФ — за счет пожертвований российских бизнесменов.

Это показало наше новое расследование, по итогам которого мы вскоре также выпустим историю.

Остается открытым и вопрос, как арест Додона повлияет на его политические перспективы.

У меня есть опасения, что открытее против него дела намеренно проводятся не по процедуре, чтобы дать Додону выйти героем из этой истории и раздуть его политический рейтинг.

При этом, оценивая влияние РФ на политическую власть, нужно помнить, что Молдова немножко отличается от других стран большим влиянием ОПГ на политику.

При этом ОПГ могут разыгрывать политическую карту любого вектора.Например, уже упомянутый Плахотнюк разыгрывал себя достаточно жесткого идеологического западника, проевропейца. Он конвертировал свою антироссийскость в различные схемы, в то, чтобы Запад закрывал глаза на то, что.

Плахотнюк жестко расправлялся с политическими оппонентами.

То есть, проблема не только во влиянии Кремля, в самой системе власти в Молдове.

Пока в стране не заработает юстиция, а правоохранительные органы не будут очищены, то у нас, к сожалению, продолжаться воровские подгоны голов политических оппонентов власти, как вот было с Додоном в день рождения президентки Санду.

По-прежнему пророссийская Молдова

Я пока не видел намерения Майи Санду системно бороться с кремлевской агентурой. Если бы они хотели это делать, они начали бы работать в этом направлении еще до войны. В итоге этот скандал возник в ситуации, когда появилась угроза российской оккупации Молдовы.

В случае, если Россия сделает некий сухопутный коридор до Приднестровья, то она сможет без проблем захватить и Молдову, поскольку боеспособной армии у нас нет, и это признается на высшем уровне.

К сожалению, даже после смены власти на проевропейскую Молдова сохраняет свою зависимость от РФ и поддается на ее шантаж.

Это связано с несколькими факторами. Есть фактор политический, связанный с Приднестровьем.

Есть и фактор экономический – это газовый шантаж. Если Молдове выключат газ, то придется несладко, поскольку Запад не способен компенсировать тот объем газа, который Молдова получает из РФ.И, конечно, если в Молдове обрушится газовая система, то одновременно выключится и электричество, поскольку поставки электроэнергии во многом зависит от Кучурганской ГРЭС, которая расположена в Приднестровье и работает на российском газе.

И тут есть немалый риск – такое отключение способно вызвать такой хаос, что ко власти прейдут даже не Додоны, а куда как более мутные типы. И наконец, нужно понимать, что президент Санду — политик. И она хочет получать голоса и пророссийского электората, которого в Молдове, как минимум, треть, а для этого она вынуждена лавировать между прозападным электоратом и избирателями Додона.



