Как Путин и его друзья обеспечивают Кабаеву

Друзья Владимира Путина заработали 32 млрд рублей на перепродаже акций «Согаза». Деньги пошли на покупку телеканалов для «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой

Как минимум 15 лет окружение Владимира Путина помогает Алине Кабаевой: она летает бизнес-джетами друзей президента, получает от них квартиры и загородные дома, пользуется их швейцарской недвижимостью и, вероятно, одной из самых больших яхт в мире — «Шехерезадой». Но этим знаки внимания от российского лидера не ограничиваются. Центр «Досье» нашел, вероятно, самую дорогую покупку, которую знакомые главы государства провели в интересах Кабаевой и связанных с ней сторон.

Сын друга детства Путина Владимир Колбин выступил посредником в сделке с акциями крупнейшего страховщика — «Согаза». Бывший милиционер из Санкт-Петербурга приобрел ценные бумаги компании за 23 млрд рублей и затем продал их за 55 млрд рублей. Вскоре после этого он выдал кредит на 12,3 млрд рублей «Национальной медиа группе» Алины Кабаевой. Деньги потребовались для покупки телеканала СТС, в эфире которого олимпийская чемпионка когда-то вела реалити-шоу «Гарем».

«Мужчина — это главное»

«Семья — это самое святое, что есть на свете. Знаете, как мама папу ждала с игры? Три блюда всегда были на столе — и лагман, и плов, и манты. И все так быстро, и за нами с сестренкой смотреть успевает, и в доме чистота. Дети все равно всегда для меня будут на первом месте. Как у моей мамочки. Я очень благодарна своему восточному воспитанию. Даже сильная и успешная женщина должна понимать, что мужчина — это главное, стержень. Давайте не будем друг друга обманывать и говорить, что мы все для себя делаем. Куда мы без мужчин! Мне кажется, что некоторые наши женщины неправильно себя ведут. На работе надо быть сильной, а домой приходить — быть любимой женой и мамой», — рассказывала Алина Кабаева в 2011 году.

В конце 2000-х — начале 2010-х годов олимпийская чемпионка, недавно завершившая спортивную карьеру, охотно давала интервью и почти в каждом из них говорила о том, как она стремится завести семью и как будет любить своих детей: «Я хочу, чтобы у меня были здоровые дети, много внуков и, естественно, здоровье, чтобы до всего этого дожить и быть вместе с ними рядом. Кстати, что бы там ни писали, на сегодняшний момент у меня нет детей. Но я, как и любая нормальная женщина, мечтаю, чтобы у меня были дети».

Не известно, пыталась ли она кому-то таким образом намекнуть о своих намерениях. О своей личной жизни Кабаева почти ничего не рассказывала, а пресса приписывала ей в начале 2000-х годов романы с футболистом «Локомотива» Максимом Бузникиным и капитаном милиции Давидом Муселиани. «Что, спортсменка не может полюбить милиционера? Да хоть президента!» — комментировала сплетни ее мать Любовь Кабаева. В 2008 году издание «Московский корреспондент» рассказало, что в Санкт-Петербурге началась подготовка свадьбы Кабаевой и Владимира Путина. «Путин вот уже как два месяца разведен и свободен от семейных уз. Соответствующий штамп в паспорте ему поставили в одном из загсов Санкт-Петербурга. Это произошло в феврале», — писало СМИ со ссылкой на «близкого друга руководителя компании “Карнавал-стиль”», которая участвовала в конкурсе на право проведения свадьбы (такая компания действительно существовала, а список ее клиентов соответствует тому перечню, который приводил в статье «Московский корреспондент»).

«Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь. В публикациях подобного рода упоминаются успешные и красивые девушки. И думаю, что не будет неожиданным, если я скажу, что они все мне нравятся. Так же, как и все российские женщины», — отреагировал тогда Путин.

Владимир Путин и Алина Кабаева в 2004 году. Источник: Reuters / ИТАР-ТАСС / Пресс-служба президента

Вскоре газета была закрыта. Кабаева в то время действительно уже была близка к Путину. В мае 2008 года она летала к нему в Сочи на бизнес-джете друга президента Геннадия Тимченко.

Кабаева не только пользуется частными самолетами, но и ездит в бизнес-классе поезда «Сапсан», который курсирует между Санкт-Петербургом и Москвой. До конечной спортсменка еще ни разу не доехала: она всегда выходит на промежуточных остановках — в Угловке или Окуловке. Станции располагаются недалеко друг от друга в Новгородской области, и в их окрестностях нет ничего примечательного, кроме резиденции главы государства на Валдае. Кабаева ездила по этому маршруту не менее 56 раз с 2015 года, следует из данных РЖД. В поездках ее сопровождали мать, сестра Лейсан Кабаева и бабушка Анна Зацепилина. Вероятно, это самый удобный способ для окружения Владимира Путина, чтобы встретиться с президентом, который любит бывать на Валдае: 1,5 –2 часа на поезде и потом еще около 40 минут на машине. Таким же маршрутом ездили многие знакомые российского лидера и его родственники, например старшая дочь Мария Воронцова и Геннадий Тимченко.

Как минимум с 2011 года Кабаева не скрывает обручальное кольцо. Путин, по официальной версии, оставался в браке с Людмилой Путиной до 2013 года. Но 6 июня после балета «Эсмеральда» в Кремлевском дворце он заявил, что супруги приняли решение расстаться, и добавил, что они с женой уже некоторое время не живут вместе.

«Вся моя деятельность, вся моя работа связана с публичной сферой, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет, но есть люди, совершенно с этим несовместимые. Людмила Александровна отстояла вахту восемь лет, уже девять», — сказал Путин. Его жена выглядела растерянной, но на вопрос журналистов, развод ли это, подтвердила: «Можно сказать, цивилизованный развод».

Путин не уточнил, с какого момента началась «вахта» его супруги. Российский лидер занимал посты, связанные с «абсолютной публичностью», с 1999 года, то есть их брак должен был завершиться еще в 2008 году — как и писала газета «Московский корреспондент».

С тех пор Путин, как утверждают СМИ, еще трижды стал отцом: одного ребенка Кабаева родила в Швейцарии в 2015 году, двоих — в 2019 году в Москве. Это подтверждает и источник «Досье», работающий в Центре акушерства имени Кулакова. После первых родов Кабаева немало времени проводила в Швейцарии. С этим ей помог Геннадий Тимченко.

Швейцарские владения

Муниципалитет Колоньи — один из самых дорогих и респектабельных в Швейцарии и в мире. Колоньи расположен недалеко от центра Женевы и тянется вдоль берега озера. Самая престижная недвижимость располагается на небольшом возвышении, откуда открывается вид на бухту и на противоположный берег. В основном виллы здесь были построены по крайней мере в XIX веке, поэтому они охраняются государством как архитектурные памятники. Из-за этого даже небольшой ремонт — сложная задача, поскольку для этого требуется получить разрешение у местных властей. Приобрести дом в Колоньи тоже непросто: для этого нужно быть резидентом Женевы. Впрочем, покупателей не смущают ни бюрократические препоны, ни высокие цены, достигающие 70–80 млн швейцарских франков.

Муниципалитет Колоньи. Источник: Jacklee, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

В начале 2000-х годов в кантоне Женева появились российские бизнесмены. Швейцария привлекала их в том числе выгодным налоговым законодательством.

«Я очень долго платил налоги в Финляндии. И по российским меркам это было слишком много — больше 60% дохода. Через 10 лет я решил перебраться в Швейцарию, но не из-за налогов даже, а потому что хотел дать сыну хорошее европейское образование. У меня есть соглашение с налоговыми властями Швейцарии. Там работает система, при которой можно договориться о том, что вне зависимости от дохода на протяжении определенного времени ты будешь платить некую фиксированную сумму. Значительно поменьше [60% налогов]», — рассказывал Геннадий Тимченко.

Женева была важным местом для бизнес-империи Тимченко. Здесь основатель нефтетрейдера Gunvor выстраивал контакты с предпринимателями со всего мира и искал покупателей на российскую нефть и нефтепродукты. В 2002 году он приобрел особняк в Колоньи за 18,4 млн швейцарских франков, следует из реестра недвижимости кантона. Его соседом стал второй совладелец Gunvor Торнбьорн Торнквист. В 2013 году Тимченко обзавелся квартирой неподалеку, выкупив апартаменты у сына главы РЖД Владимира Якунина за 1,5 млн франков.

Спустя год Тимченко подпал под санкции и с тех пор старался не покидать Россию: «Увы, есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США». В 2015 году он переписал виллу на сына Ивана и жену Елену. Но зданием пользовались не только они: в особняке бывала и Алина Кабаева, говорит источник, знакомый с олимпийской чемпионкой. Как писала The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников, работающих в сфере безопасности, спортсменка жила в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи, не уточняя, о каком именно доме идет речь. Вертолетом пользовались и друзья Путина, отмечало издание.

В Колоньи есть только одна вертолетная площадка. Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домами Тимченко и Торнквиста. Эта земля — часть владений под названием «вилла Hauterive». В XVIII веке здесь занималась виноделием семья Рийе. Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Второй участок весной 2022 года был выставлен на продажу, но объявление выглядело необычно: помимо короткого описания, в котором упоминается вертолетная площадка и примерная площадь (больше 20 тыс. квадратных метров), на сайте риэлторского агентства была размещена только одна фотография — снимок лужайки с видом на озеро, как будто владельцы не хотели показывать сам дом и остальные строения.

Эти предосторожности излишни: недвижимость легко опознать по характерной форме дорожек, которые видно на снимке в объявлении; кроме того, в Колоньи не так много участков таких размеров (согласно данным швейцарского кадастра, площадь земли — почти 25 тыс. квадратных метров). Владельцы — финансист и фотограф Пьер Ален Фолье и его супруга Ван Линь. Они руководят компанией, которая занимается консалтингом в финансовой сфере и управляет недвижимостью. Риэлтор, ведущий этот объект, рассказал, что стоимость дома — 75 млн швейцарских франков (примерно $75,5 млн). Он также уточнил, что на участке есть вертолетная площадка, но она не используется уже некоторое время. Это не совсем так: с 2016 года на самом участке и в непосредственной близости от него, по данным сервиса ADSBexchange.com, было зафиксировано пять частных вертолетов.

Как мы узнали, кто приземлялся возле особняка

ADSBexchange предоставил Центру «Досье» сведения о 14 283 воздушных судах, которые сервис зафиксировал в этой части Колоньи. Информация включает в себя тип и код регистрации судна, его координаты, скорость относительно земли, барометрическую и геометрическую высоту. Данные были отсортированы, среди них были выбраны только вертолеты, для которых барометрическая высота соответствовала значению «на земле», а скорость равнялась нулю. Из итоговой таблицы также были исключены сведения о вертолетах медицинских служб.

Эти пять вертолетов можно забронировать, причем четыре из пяти входят в одну группу — Swift Copters, которая работает с клиентами из России.

Какие вертолеты приземлялись рядом с поместьем

Корреспондент «Досье» попытался приобрести дом, представившись помощником банкира, который подыскивает жилье на берегу Женевского озера, но не хотел бы раскрывать свое имя. Риэлтор рассказывал о недвижимости до тех пор, пока не получил по почте вопрос, не этот ли дом упоминается в статье The Wall Street Journal: по легенде потенциальный покупатель не хотел бы подпасть под вторичные санкции, купив виллу подруги российского президента. Вопрос остался без ответа, а вскоре риэлтор сообщил, что объект снят с продажи, поскольку собственники решили развестись и до окончания бракоразводного процесса приостановили подготовку к сделке. После этого «Досье» отправил запросы Пьеру Фолье и риэлтору и указал, что готовит публикацию о Кабаевой, попросив уточнить, пользовалась ли спортсменка этой недвижимостью. Собственник не ответил на вопросы, а риэлтор сделал вид, что ничего не понимает: «Вы, наверное, путаете мое агентство недвижимости с информационным бюро? Я понятия не имею, о чем вы говорите в своем письме и какой адрес упоминаете». Вскоре объявление о продаже было удалено. Собеседник, знакомый с Кабаевой, говорит, что спортсменка действительно пользовалась вертолетом, который доставлял ее «буквально до порога дома Тимченко».

Поездки в Швейцарию не были деловыми. Олимпийская чемпионка, как и обещала в своих интервью, посвятила себя детям. Но и без заработка не осталась.

Жизнь после спорта

«Медиа — это сфера, которая развивается необычайно быстро. Адреналина и азарта здесь не меньше, чем в спорте», — рассказывала Кабаева. Как именно она смогла ощутить адреналин и азарт, не известно: олимпийская чемпионка с сентября 2014 года возглавляет «Национальную медиа группу» (НМГ), но не комментирует вопросы, связанные с НМГ, и ограничивается дежурными фразами, напоминающими цитаты из корпоративных пресс-релизов. Это неудивительно, говорит собеседник, близкий к администрации президента. Кабаева не занимается текущей деятельностью компании, НМГ для нее — синекура, приносящая солидный доход и позволяющая много времени уделять благотворительности, спорту и детям. Так, в 2018 году, следует из утечки ФНС, экс-спортсменка получила от НМГ 785,4 млн рублей.

Вопрос, куда пристроить Кабаеву, возник примерно в 2007 году, утверждает источник. После завершения карьеры гимнастка получила кресло депутата Госдумы, но ее парламентская деятельность не задалась: за семь лет в нижней палате она поучаствовала в работе только над пятью законопроектами, под двумя из которых стояли подписи почти всех депутатов, — о запрете гражданам США усыновлять детей из России и об иностранных агентах. Одновременно Кабаевой начали подыскивать должность в бизнесе, говорит источник. Ближе всего ей оказалась медиасфера: еще во время дисквалификации из-за употребления допинга в начале 2000-х годов она начала вести передачи на телевидении и сниматься в кино, а также поучаствовала в реалити-шоу «Гарем» на СТС. С 2008 года Кабаева работала в общественном совете НМГ, а в 2014 году покинула Госдуму и окончательно перешла в НМГ, заняв пост председателя совета директоров.

НМГ была создана ближайшим окружением Владимира Путина. В феврале 2008 года медийные активы объединили банк «Россия» (основной акционер — друг Путина Юрий Ковальчук), миллиардер Алексей Мордашов, «Сургутнефтегаз» и «Согаз» (на конец 2019 года контролировался ВТБ, Ковальчуком, его супругой и его партнерами по банку «Россия»). С тех пор структура акционеров усложнилась, но принципиально не изменилась.

НМГ не раскрывает собственников, поэтому информация об акционерах фрагментарна:

21,2% — «Согаз» (по состоянию на конец 2019 года);

26,2% — структуры Алексея Мордашова. После начала войны в Украине объявил о выходе из НМГ (не известно, кому он передал долю);

7,5% — «Газпром-Медиа» (с 2016 года);

24% — «Сургутнефтегаз». Компания избавилась от этой доли в начале 2018 года, но собеседник «Досье», близкий к НМГ, говорит, что пакет был передан дочерним структурам «Сургута»;

21% — владелец не известен, но, вероятно, это банк «Россия»: финучреждение не объявляло о выходе из капитала группы.

Ключевые активы группы — РЕН ТВ, «Пятый канал», доля в «Первом канале», российские версии Discovery, Viasat и Sony Pictures, газета «Известия» и издание «Деловой Петербург». Последнее крупное приобретение НМГ — «СТС Медиа», в состав которого входят телеканалы СТС, «Домашний» и «Че». Своих денег НМГ на эту покупку не потратила.

«Русские Мердоки»

«Структуры Ковальчука сегодня находятся в уникальной ситуации: у них уже было много медиаактивов, а купив СТС, они стали недогоняемыми. Теперь это самые крупные медиаинвесторы, можно сказать, “русские Мердоки”. В этом смысле они твердо застолбили позицию лидера отрасли. Важно, что медиахолдинг для них — это стратегическая точка. Они не финансовые, они стратегические инвесторы», — объяснял Forbes совладелец «Альфа-групп» Петр Авен.

В 2006 году СТС провел IPO в Нью-Йорке и разместил около 16% акций на бирже NASDAQ. Тогда акционерами были шведская Modern Times Group, «Альфа», фонды Baring Vostok и глава компании Александр Роднянский. В 2011 году «Альфа-групп» решила расстаться с блокпакетом. «Мы считали, что это хороший пакет, он хорошо растет. Но мы всегда декларировали свою готовность его продать. Для нас инвестиция в СТС всегда была финансовой, а не стратегической», — говорил Авен. Покупателем стала кипрская фирма Telcrest Investments (она до сих пор владеет 25% в «СТС Медиа»), заплатившая более $1 млрд. Официально офшор сейчас принадлежит НМГ, банку «Россия», структуре Алексея Мордашова, АО «Клиенты Стратегия Результат» (КСР; входит в группу ВТБ) и двум компаниям «Сургутнефтегаза» («Эстрелла» и «Селениум»). Но Авен уточнял, что переговоры вел напрямую с Юрием Ковальчуком.

Telcrest формально не подпала под санкции, но пакет акций все равно оказался заморожен, поскольку юрлицо напрямую связано с банком «Россия», на который США наложили ограничения в 2014 году после присоединения Крыма к России. «Это личный банк высших должностных лиц России. В число акционеров банка “Россия” входят члены ближнего круга Путина», — отмечалось в заявлении минфина США.

В том же году в России был принят закон, запретивший иностранцам контролировать более 20% в капитале медиакомпаний. Из-за этого холдинг вынужден был выделить телеканалы СТС, «Домашний» и «Че» в юрлицо «СТС Медиа». НМГ не могла приобрести эту организацию напрямую: сделке предшествовал делистинг с американской биржи, а миноритарии из США, которым принадлежало почти 40% акций, не могли по закону передать свои ценные бумаги подсанкционным структурам. Поэтому в 2015 году у «СТС Медиа» появился промежуточный владелец: 75% в компании купили Иван Таврин и Алишер Усманов (сделка была оформлена через их совместную фирму «ЮТВ Менеджмент»). В конце 2018 года Таврин, в то время единственный владелец, решил продать свою долю и 20 декабря подписал договор с компанией «Медиа Инвестиции». В то время фирма принадлежала НМГ (45%) и структуре ВТБ — КСР (55%). В 2022 году НМГ выкупила долю ВТБ, говорится в отчетности «Медиа Инвестиций».

КСР — управляющая и инвестиционная компания. У нее богатый портфель. Например, она получила заем у ВТБ на $42 млн. Ей также принадлежит 19,72% «Ростелекома». Этот пакет акций в отчетности оценивается в 66 млрд рублей. Еще КСР владеет организацией «Вересаева 6», которая вложила 2,4 млрд рублей в Национальную спутниковую компанию (владелец «Триколора») и выпустила облигации по закрытой подписке на 130 млрд рублей. Кто именно купил эти ценные бумаги и таким образом предоставил компании деньги, не известно. Не известно и почему компания выбрала именно такое название: по случайности по одноименному адресу — улица Вересаева, дом 6 — располагается недвижимость, которой владеет семья Алины Кабаевой.

Сделка была профинансирована по необычной схеме. Сумма покупки составила почти 18,1 млрд рублей, но «Медиа Инвестиции» не потратили своих средств, а использовали заемные деньги, в том числе самого СТС.

За сутки до заключения договора организация получила кредит на 12,3 млрд рублей под 16% годовых — «для цели приобретения инвестиции в ООО “СТС Медиа”». Деньги предоставило физическое лицо, в отчетности компании указано его имя — Колбин В. П.

28 и 29 декабря было заключено еще два кредитных соглашения, но уже беспроцентных: почти 12,6 млрд рублей «Медиа Инвестициям» передала дочерняя структура СТС (все кредиты — до конца 2023 года).

После этого у компании оказался переизбыток денег. Вероятно, по этой причине 29 декабря 6,8 млрд рублей вернули Колбину. Спустя год Колбин получил проценты — почти 940 млн рублей. Чтобы заплатить ему, «Медиа Инвестиции» получили еще один заем — и тоже у СТС. Ни один из кредитов пока не был погашен.

Колбин В. П. — это сын Петра Колбина Владимир, рассказали два собеседника, знакомых с условиями сделки. Семья Колбиных не в первый раз помогает Владимиру Путину и его окружению.

Борец с организованной преступностью

«Каждое лето Путины приезжали на дачу, где отдыхал и я, учившийся тогда в аспирантуре Педагогического института имени Герцена. Мы оба [Виктор Колбин и Владимир Спиридонович Путин, отец Владимира Путина] блокадники, оба пережили самое страшное — войну, быстро нашли общий язык. Володя был обыкновенный мальчишка, ничем абсолютно не отличался от других детей. Хотя отец его мне часто говорил: “Виктор, ты посмотри, как великолепно сложен мой мальчик. Широкие плечи, талия — рюмочка”. А я ему в ответ: “Ничего особенного, такой же, как мой Петька”», — рассказывал Виктор Колбин, ветеран войны и школьный учитель. В интервью газете «Правда Севера» в январе 2002 года он говорил, что семья Путиных снимала комнату у его тети в деревне Именицы Ленинградской области.

Петр Колбин — ровесник Путина. Он родился 2 января 1952 года в Оренбургской области и вместе с отцом несколько лет жил в ГДР, где Виктор Колбин учил детей советских офицеров. Тогда же Петр Колбин познакомился с Геннадием Тимченко, будущим миллиардером и другом Путина (отец Тимченко был военным и служил в ГДР). Вернувшись в СССР, Петр Колбин продолжил общаться с Путиным: «Однажды с Петькой они пошли на танцы в соседнюю деревню. Там к Петьке подлез один. Сын у меня не из слабых — шлепнул по загривку. За местного заступились хозяева танцев и начали Петьку дубасить. Володя (их только двое из нашей деревни было) скомандовал: “Петька, в угол!”, заслонил Петьку и пятерых обработал. Отметелил, одним словом, обидчиков Петра».

Виктор и Петр Колбины

В 1970-х — 1980 годах Колбин работал мясником. «С тех пор одним из достоинств Колбина считается умение выбрать хорошее мясо», — писали «Ведомости». С приходом Путина к власти дела Колбина пошли в гору. Он начал заниматься бизнесом вместе с дальним родственником президента Виктором Хмариным: Хмарин сделал его номинальным владельцем в подрядчике «Газпрома» — компании «Разноэкспорт» (собеседники Forbes оценивали годовой оборот дочерней структуры организации в суммы от 5–8 млрд до 15–20 млрд рублей). С Колбиным же в начале 2000-х годов начал вести дела и Тимченко, активно торговавший нефтью и нефтепродуктами и сделавший Колбина совладельцем в одном из крупнейших мировых трейдеров — Gunvor.

Колбин все это время оставался формальным собственником и действовал в интересах Путина, утверждает знакомый Тимченко.

Петр Колбин скончался 3 января 2018 года, его бизнес унаследовал Колбин-младший, ему же досталась роль номинала. Владимир Колбин родился в июне 1975 года в Ленинграде. Из архивных баз МВД следует, что до середины 2000-х годов он служил в правоохранительных органах — в региональном управлении по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) в Санкт-Петербурге, а его отдел вел дела, связанные с бандитизмом. После милиции Колбин-младший стал начальником службы безопасности в ТРК «Петербург» — это телерадиокомпания, позднее сменившая название на «Пятый канал», который принадлежит НМГ (такие данные сам Колбин указал в январе 2009 года, когда написал заявление, что у его жены угнали машину). Затем он перешел в руководство хоккейного клуба СКА, президент которого — Геннадий Тимченко, летал на выездные игры вместе с командой и сам иногда выходил на лед. Одновременно он недолго владел трассой «Игора Драйв», на которую планировалось перенести из Сочи гонки «Формулы-1», и учредил с Тимченко некоммерческое партнерство.

Сейчас Колбин-младший — гендиректор компании, застраивающей порт Геленджика (юрлицо принадлежит банкам «Россия» и ВТБ, а также структуре семьи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова), совладелец виноградников, выпускающих премиальные вина под брендом «Усадьба Дивноморское», которые закупают для официальных государственных мероприятий (другой совладелец — Тимченко), и спонсор строительства дворца Путина на берегу Черного моря. Но ни одна из этих работ не приносила Колбину миллиардов, которые он мог бы ссудить НМГ. Зато их принесла сделка с акциями «Согаза».

Сделка на 55 млрд

«Сегодня мы явно не самые сильные в области корпоративного страхования, зато у нас сильные позиции в розничном страховании, мы активно стали заниматься страхованием жизни. С “Согазом” идет обсуждение, и слияние возможно при получении какого-то пакета», — рассказывал глава ВТБ Андрей Костин в январе 2018 года. О параметрах сделки стороны договорились к концу весны, а закрыли ее к октябрю. После слияния страховая продолжила работать под брендом «Согаза».

«Согаз» на тот момент был крупнейшим российским страховщиком, «ВТБ страхование» — четвертым. Сделка не была целиком денежной: из 70,4 млрд рублей «Согаз» заплатил ВТБ 14,6 млрд рублей (сумма позднее была уменьшена до 11 млрд рублей), а остальная часть была погашена за счет передачи ВТБ 10% акций «Согаза». Но чтобы рассчитаться с банком, «Согаз» сначала должен был выкупить ценные бумаги у одного из своих совладельцев. Выбор пал на активы, которые, согласно официальной версии, принадлежали Геннадию Тимченко. Представитель бизнесмена рассказывал, что тот еще в 2009 году вместе с партнерами — старым знакомым Путина Николаем Шамаловым (его сын Кирилл был женат на дочери президента Катерине Тихоновой) и бизнесменами Дмитрием Гореловым и Сергеем Колесниковым — получил 12,5% акций «Согаза».

Если изучить структуру владения и материалы реестров Кипра и Панамы, то выяснится, что Тимченко вошел в этот бизнес вместе с Петром Колбиным, через Mischositos Investment он владел половиной от 12,5% «Согаза». Как были оформлены интересы остальных партнеров, не известно, но, скорее всего, они были консолидированы через офшор с Британских Виргинских островов — Dockway Holdings Ltd (им управлял лихтенштейнский траст Sequoia Treuhand; как следует из внутренних документов компании, траст действовал в интересах Тимченко).

Первый владелец Hemphill Associates Ltd (кипрской компании принадлежала фирма «Эльбрус», а через нее и акции «Согаза») — офшор Rollins International Ltd (Британские Виргинские острова) Шамалова, Горелова и Колесникова. Через эту компанию из России выводили деньги, которые олигархи жертвовали на благотворительность. Эти средства использовались на покупку акций банка «Россия», а затем на выдачу кредитов структурам «России» для покупки «Согаза». Часть денег на счетах Rollins International, как следует из записи разговоров Колесникова и Шамалова, принадлежала «Михаилу Ивановичу». Так партнеры называли Владимира Путина.

Вскоре партнеров пришлось менять. В декабре 2010 года бизнесмен Сергей Колесников опубликовал открытое письмо Дмитрию Медведеву, в то время занимавшему пост президента. Предприниматель рассказал, что на мысе Идокопас рядом с Геленджиком строится дворец для Владимира Путина и что деньги на него он вместе с Шамаловым и Гореловым собирал с олигархов. После этого скандала возведение дворца продолжилось, а акции «Согаза» летом 2011 года были переписаны на фирму «Кордекс». Ее единственным бенефициаром с 2013 года был Петр Колбин (через Crystalball Global Ltd). Из данных реестров юрлиц можно сделать вывод, что Тимченко если и имел в то время отношение ко всей схеме владения, то, вероятно, только как управляющий. Сам он в разговорах с друзьями нередко утверждал, что действует как наемный менеджер и управляет частью своего бизнеса в интересах Путина, говорит знакомый бизнесмена.

В 2015 году Колбин подпал под санкции США, которые ввели после присоединения Крыма к России. В том же году фирма дочери Тимченко Ксении Франк «РСК-инвест» взяла кредит и выкупила «Кордекс» у Колбина, следует из бухгалтерской отчетности. В 2018 году Франк разделила компанию: 2,5% акций «Согаза» перешло в новое юрлицо, а «Кордекс» вместе с оставшимися 10% «Согаза» были проданы за 23 млрд рублей. «РСК-инвест» за счет этой продажи закрыл кредит и ничего на сделке не заработал, а лично Ксения Франк получила на свой счет 1,6 млрд рублей, указано в данных ФНС. Это дивиденды от владения акциями «Согаза».

2,5% «Согаза» перешло к фирме «Спектр», которая позднее сменила название на «Энергоинвестиции». О разделении ценных бумаг стороны договорились еще в октябре 2014 года, говорится в аудиторском заключении к отчетности «Кордекса». Владельцем «Спектра» стал сын Петра Колбина Владимир. В конце 2019 года он передал компанию юристу Андрею Панкову. Вероятно, Панков не бенефициар бизнеса. В качестве контактов «Энергоинвестиции» используют почту на домене llcinvest.ru; на этом же домене располагаются адреса структур Юрия Ковальчука, в том числе связанных с дворцом Путина.

Кому Ксения Франк продала 10% акций? Можно было бы предположить, что их напрямую купил «Согаз», чтобы затем использовать при слиянии с ВТБ. Но это не так: «Согаз» выкупил свои акции не за 23 млрд рублей, которые получил «РСК-инвест», а почти за 55 млрд рублей, следует из отчетности страховщика. Это означает, что сначала ценные бумаги достались посреднику, который перепродал их почти в 2,5 раза дороже. Этот посредник — Владимир Колбин. Об этом свидетельствуют данные налоговой о движении денег по его счетам. Так, в начале 2019 года Колбин получил от «Кордекса» 2,1 млрд рублей. Такую же сумму в 2018 году компания зарезервировала под выплаты дивидендов акционерам (выплаты проводятся в течение года, следующего за отчетным).

Таким образом, Владимир Колбин должен был заработать около 32 млрд рублей. За счет чего образовалась эта сумма: Ксения Франк оценила свои активы слишком дешево или «Согаз» переплатил бывшему сотруднику РУБОПа за свои акции? Вероятно, второй ответ ближе к истине. При подготовке сделки страховые компании оцениваются с помощью коэффициентов, на которые умножают собранные премии. Обычно коэффициент составляет 0,7–1, объяснял аналитик Antero Group Аркадий Абрамов. Но «Согаз» оценили в 594 млрд рублей, коэффициент — 3,1. Поэтому стоимость 10% оказалась выше и Колбин смог заработать. Участники сделки, впрочем, настаивали, что такое применение мультипликаторов некорректно «без учета фундаментальных отличий» в бизнесе компаний.

Как именно Колбин распорядился доходом, доподлинно не известно. Но, вероятно, часть этих денег — 12,3 млрд рублей — в конце того же года он выдал в качестве кредита структуре НМГ на покупку СТС. Тогда же у совместного некоммерческого партнерства Колбина и Тимченко появился депозит — как раз на оставшиеся от сделки с акциями 10 млрд рублей.

Владимир Путин не первый раз через своих друзей проводит крупные сделки в интересах Алины Кабаевой и связанных с ней сторон. Но ни одна из них не была настолько крупной. Кроме того, в основном до сих пор такие сделки были связаны с недвижимостью. Так, Петр Колбин передал ее бабушке Анне Зацепилиной две квартиры на Арбате в Москве, Геннадий Тимченко — квартиру на Мытнинской набережной в Санкт-Петербурге, а партнер Аркадия Ротенберга и «риэлтор друзей Путина» Григорий Баевский — участок на Рублево-Успенском шоссе и квартиру на улице Вересаева (последнее жилье досталось сестре Кабаевой Лейсан). Общая стоимость недвижимости семьи спортсменки превышает 2,5 млрд рублей.

В начале декабря 2020 года самолетом Bombardier мальтийского оператора бизнес-джетов Elit’Avia Кабаева вылетела из Милана в Сочи. Одновременно с ней в Милане находились сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), которые, как утверждают соратники Алексея Навального, входят в экипаж одной из самых дорогих яхт в мире — «Шехерезады». Судно принадлежит Владимиру Путину и было построено на деньги группы российских бизнесменов, во главе которых стоял Геннадий Тимченко, считают власти США. Через Милан офицеры ФСО добирались до яхты.

Путешествие в Милан — одна из последних заграничных поездок Кабаевой. Вероятно, в ближайшее время она не сможет посетить ни Италию, ни дом в Швейцарии. В марте 2022 года Кабаева прокомментировала решение Международного олимпийского комитета, рекомендовавшего не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. «Их “забота” о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт. Они не беспокоились и не отстранили от соревнований ни одну страну, которая участвовала в уничтожении сотен тысяч мирных людей в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии. Но спортивных чиновников очень разозлило, когда Россия решила защитить Донбасс и Луганск от нацистов», — заявила Кабаева. Она попала под санкции США, Великобритании, Евросоюза и Канады. «Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Илья Рождественский

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