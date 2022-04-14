Хорошие новости: крейсер «Москва» отправился туда, куда его послали украинские пограничники на острове Змеиный!

В Черном море ракетой «Нептун» поражен крейсерский корабль российских ВМС «Москва». Информацию об этом подтвердил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Стоящие на страже Черного моря ракеты «Нептун» нанесли российскому крейсеру «Москва» серьезные повреждения, 2 ракеты попали в цель, на борту крейсера возник пожар», — добавил Марченко.

По словам Марченко, на борту крейсера могут находиться до 510 членов экипажа и десант.

Украинские СМИ в своих публикациях отмечают, что ракетный крейсер «Москва» в первые дни войны 2022 года атаковали гарнизон острова Змеиный, а в 2014 году блокировали украинские суда во время оккупации Крыма. Теперь ракетный крейсер «Москва» сегодня отправился именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!

Рустем Адагамов написал сегодня пос в FB «Потеря крейсера «Москва» — тяжелейший факап командования ЧМФ и важная, в т.ч. психологическая, моральная победа украинских военных. Оказалось, что флагман флота, корабль с мощной противоракетной защитой (ПВО «Форт» с РЛС и шестью артиллерийскими установками АК-630) можно подбить без особых усилий. Пишут, что сначала с беспилотника «Байрактар» уничтожили РЛС, а потом влепили в борт две противокорабельные ракеты «Нептун». И тот самый «русский военный корабль» из мемов пошел по известному адресу.»

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