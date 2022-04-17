24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. В Украине каждый день гибнут люди и уничтожаются города. Россия превратилась в страну-изгоя, экономика рухнула, введена военная цензура. Решение Владимира Путина о вторжении уничтожило мир, который мы знали. «Медиазона» попытается описать эту новую реальность в подкасте «Хуй войне!».

Восьмой эпизод. После оккупации. Села под Черниговом

В Черниговскую область, которая граничит и с Россией, и с Беларусью, российская армия зашла в первые дни войны. Взять Чернигов ей так и не удалось, поэтому военные окопались в окрестных селах. Спустя месяц армию вывели для предстоящей атаки на Донбасс. Наталка Гуменюк несколько дней ездила по селам Черниговщины и собирала истории о том, как там проходила оккупация — о запертых в подвалах стариках, пьяных или плачущих солдатах, пропаганде и брошюрах с изречениями Далай-ламы.

Седьмой эпизод. Похороны. Мотыжин

После ухода российской армии из Киевской области становятся известны все новые и новые преступления, совершенные военными за месяц под Киевом. 7 апреля в селе Мотыжин прошли похороны местной старосты и ее мужа и сына. Их похитили, пытали и убили в конце марта.

Шестой эпизод. Донбасс

После того как Кремль заявил, что Россия намерена «кардинально сократить» боевые действия на киевском и черниговском направлениях, многие ждут, что сейчас российская армия сконцентрируется на Донбассе. Самые жестокие бои, видимо, еще предстоят и будут вестись за Донецкую и Луганскую области, значительную часть которых Россия уже и так контролирует. Наталка вместе с друзьями-журналистами отправилась на Донбасс.

Пятый эпизод. Убийства гражданских. Буча

В начале апреля украинские военные вернулись в Бучу — небольшой городок под Киевом, который военные из России занимали с начала войны — и все увидели, что творилось там в предыдущий месяц. На улицах лежат трупы казненных со связанными сзади руками, в разных частях города вырыты братские могилы, куда сложены абсолютно разные люди: молодые и пожилые, мужчины и женщины. Украинские власти говорят о сотнях погибших в Буче гражданских.

Наталка Гуменюк несколько дней ездила в Бучу и собирала свидетельства местных жителей.

Четвертый эпизод. Эвакуация. Ирпень и Буча

Одна из первых массовых эвакуаций во время этой войны — выход людей из Бучи и Ирпеня. С первых дней там идут жестокие бои, а жители оказались зажаты под перекрестным огнем. В этом эпизоде украинская журналистка Анна Цыгима рассказывает, как она встречала местных жителей и помогала им эвакуироваться, а сами жители описывают, что оставили позади: страх смерти, разрушенные дома, неубранные трупы.

Третий эпизод. Оккупация. Мелитополь

О людях, которые живут в оккупированных российской армией украинских городах, мы рассказываем на примере Мелитополя. Героиня эпизода – Татьяна Кумок, она давно эмигрировала, но начало войны застала в родном городе. Кумок рассказывает, что под оккупацией город буквально вернулся в 1990-е, а военные похищают активистов и чиновников. После вторжения Кумок стала в определенной мере голосом оккупированного Мелитополя — она рассказывает о жизни города в соцсетях и в интервью. Уже после разговора с «Медиазоной» в Мелитополе похитили сначала отца Кумок, а потом и ее саму.

Второй эпизод. Бомбежки. Харьков и Ахтырка

Наталка едет к линии фронта — в Харьков, который российские войска бомбят уже 3 недели, и Ахтырку, небольшой город в Сумской области, который практически уничтожили. Там она видит порушенные дома, спрятавшихся в метро от бомбежек людей, огромные воронки от снарядов и теплоту, с которой относятся друг к другу люди в осажденном городе.

Первый эпизод. Петро и Наталка (начало войны, Одесса, Николаев)

Меня зовут Петр Рузавин, я журналист из России. Моя жена — Наталка Гуменюк, украинская журналистка. Последние годы я жил между Киевом и Москвой, и в первую неделю войны мы с женой были в Украине. Дальше я оказался в центральной Европе, а Наталка поехала в Одессу и Николаев.

Этот эпизод — о том, как готовятся к нападению российской армии и обороняются южные украинские города.



