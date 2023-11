Курильщики на 60% чаще бросают курить с помощью бездымных альтернатив

Каждый курильщик рано или поздно встает перед дилеммой, как раз и навсегда избавиться от вредной привычки, но не каждый решится на этот смелый шаг. Последние исследования показывают, что с помощью бездымных альтернатив, которые доставляют никотин без процесса горения, шансы избавиться от пагубной привычки намного выше. Новые данные обсуждались на Саммите по электронным сигаретам, который прошел в Великобритании.

В рамках Саммита ведущие эксперты и ученые со всего мира обменялись данными и мнениями о вреде курения и переходе на альтернативные устройства доставки никотина.

Профессор Питер Хайек, глава отдела исследований в области здоровья и образа жизни (Лондонский университет Королевы Марии), поднял тему обзора COCHRANE. Хайек подчеркнул важность использование метаанализа – статистического метода, включающего комбинацию нескольких исследований.

“Могут ли альтернативные методы доставки никотина помочь людям бросить курить? Ученые говорят – Да! В настоящее время имеются существенные доказательства, включая 47 рандомизированных исследований (из которых 7 – за последний год), которые доказывают, что курильщики на 60% чаще бросают курить с помощью бездымных устройств. По сути они эффективны в качестве инструмента для отказа от курения традиционных сигарет”, – заявил эксперт.

Как бездымные табачные продукты могут повлиять на здоровье нации

Презентация главы группы “Action on Smoking and Health” (ASH) New Zealand Бена Юдана продемонстрировала, что может произойти, если политика отказа от курения будет сочетаться с распространением альтернатив, которые прошли научную оценку.

По его словам, в Новой Зеландии уровень курения постоянно снижается и составляет рекордные 8%. Распространение альтернативных продуктов доставки никотина на эти цифры оказал непосредственное влияние, с сильной корреляцией между падением уровня курения и ростом их популярности. Только за последние 4 года число курящих снизилось на 40%: ранее для подобной динамики требовалось десятилетие. Около 60% тех, кто использует бездымные устройства в Новой Зеландии, – бывшие курильщики.

Как возникла оппозиция новым альтернативам

В большей части стран существует огромная оппозиция бездымным продуктам, а более безопасные альтернативы запрещены во многих государствах, где курение остается законным. Ключевым фактором проблемы является разрыв между сообществом, ратующим за снижением вреда от курения при помощи бездымных продуктов, и теми, кто вообще хочет искоренить курение.

“Наша проблема не в бездымных альтернативах, а в курении. Именно это убивает миллионы людей по всему миру”, – уверен ведущий активист по борьбе с курением Клив Бейтс, глава организации “Counterfactual Consulting” – “Но реальность такова, что спрос на никотин всегда будет существовать по гедонистическим, функциональным и терапевтическим причинам. Взрослые курильщики переходят на бездымные табачные устройства, потому что считают, что это менее вредно”.

По мнению Бейтса, специалисты ВОЗ полны решимости вести войну со стратегией снижением вреда, продолжая выступать за то, чтобы бездымные продукты, так же как и традиционные табачные изделия, были запрещены. Такой подход, по мнению эксперта, имеет катастрофические последствия для национального здоровья населения.

“Мы видим чрезмерное регулирование альтернативных табачных изделий, которые, по сути, являются более безопасными, чем обычные сигареты”, – заключил Бейтс, указав на тот факт, что сотни тысяч людей по всему миру уже бросили курить благодаря бездымным никотиновым продуктам. – “А это и есть главный результат инноваций”.

