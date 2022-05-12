Мародеры Путина – достойные наследники мародеров Жукова

Анализ рассекреченных документов, новый взгляд на исторические события свидетельствуют о том, что заслуги Жукова далеко не бесспорны. По подсчетам, во время его командования погибло самое большое количество солдат за всю историю войн.



Очевидцы характеризуют его появление на линии фронта с последующим наступлением, в котором солдаты были расходным материалом и к потерям Жуков относился похуистически. «солдат не жалеть». Если присмотреться к личности Жукова внимательней, можно увидеть не карьеру великого полководца, а фигуру безжалостного палача, полную провалов и падений. Кроме того, эта фигура запятнала себя еще и «великим » мародерством.

Бездарность Жукова как полководца раскрывается в его же книге, изданной в 1969 году, где он сетует на то что для разгрома трех с половиной тысяч немецких танков нам не хватило 32 тысячи танков, причем 1660 новейших. Это как понимать?

Снимали Жукова с постов неоднократно.

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Ну а о мародерстве «великого полководца» написано немало.

Товарищу Сталину

В Ягодинской таможне (вблизи г. Ковеля) задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью.

При проверке документации выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову…

Булганин

23 августа 1946 г.

Какой то адский пиздец-маршал , бренд победы, тов Жуков ворует мебель из Германии. Семь бляь вагонов. Мебели!Вот он, рабский менталитет.

Совершенно секретно

Совет Министров СССР

Товарищу Сталину И.В.

В соответствии с Вашим указанием 5 января с.г. на квартире Жукова в Москве был произведен негласный обыск. Задача заключалась в том, чтобы разыскать и изъять на квартире Жукова чемодан и шкатулку с золотом, бриллиантами и другими ценностями.

В процессе обыска чемодан обнаружен не был, а шкатулка находилась в сейфе, стоящем в спальной комнате.



В шкатулке находилось:



часов — 24 штуки, в том числе золотых — 17 и с камнями — 3;

золотых кулонов и колец — 15 штук, из них 8 с драгоценными камнями;

золотой брелок с большим количеством драгоценных камней;

другие золотые изделия (портсигар, цепочки и браслеты, серьги с драгоценными камнями пр.).

В связи с тем, что чемодана в квартире не оказалось, было решено все ценности, находящиеся в сейфе, сфотографировать, уложить обратно так, как было раньше, и произведенному обыску на квартире не придавать гласности.



По заключению работников, проводивших обыск, квартира Жукова производит впечатление, что оттуда изъято все то, что может его скомпрометировать. Нет не только чемодана с ценностями, но отсутствуют даже какие бы то ни было письма, записи и т.д. По-видимому, квартира приведена в такой порядок, чтобы ничего лишнего в ней не было.



В ночь с 8 на 9 января с.г. был произведен негласный обыск на даче Жукова, находящейся в поселке Рублево под Москвой.



В результате обыска обнаружено, что две комнаты дачи превращены в склад, где хранится огромное количество различного рода товаров и ценностей.



Например:



шерстяных тканей, шелка, парчи, панбархата и других материалов —всего свыше 4 000 метров;

мехов — собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых, каракулевых — всего 323 шкуры;

шевро высшего качества — 35 кож;

дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из Потсдамского и других дворцов и домов Германии, — всего 44 штуки, часть из которых разложена и развешана по комнатам, а остальные лежат на складе; особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, разложенный в одной из комнат дачи;

ценных картин классической живописи больших размеров в художественных рамках — всего 55 штук, развешанных по комнатам дачи и частично хранящихся на складе;

дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной отделкой, хрусталь) — 7 больших ящиков;

серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов — 2 ящика;

аккордеонов с богатой художественной отделкой — 8 штук;

уникальных охотничьих ружей фирмы «Голанд-Голанд» и других — всего 20 штук.



Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит навалом.

Кроме того, во всех комнатах дачи, на окнах, этажерках, столиках и тумбочках расставлены в большом количестве бронзовые и фарфоровые вазы и статуэтки художественной работы, а также всякого рода безделушки иностранного происхождения.



Заслуживает внимания заявление работников, проводивших обыск, о том, что дача Жукова представляет собой, по существу, антикварный магазин или музей, обвешанный внутри различными дорогостоящими художественными картинами, причем их так много, что четыре картины висят даже на кухне. Дело дошло до того, что в спальне Жукова над кроватью висит огромная картина с изображением двух обнаженных женщин.



Есть настолько ценные картины, которые никак не подходят к квартире, а должны быть переданы в государственный фонд и находиться в музее.



Свыше двух десятков больших ковров покрывают полы почти всех комнат.

Вся обстановка, начиная с мебели, ковров, посуды, украшений и кончая занавесками на окнах, — заграничная, главным образом немецкая. На даче буквально нет ни одной вещи советского происхождения, за исключением дорожек, лежащих при входе на дачу.



На даче нет ни одной советской книги, но зато в книжных шкафах стоит большое количество книг в прекрасных переплетах с золотым тиснением, исключительно на немецком языке.

Зайдя в дом, трудно себе представить, что находишься под Москвой, а не в Германии.



По окончании обыска обнаруженные меха, ткани, ковры, гобелены, кожи и остальные вещи сложены в одной комнате, закрыты на ключ и у двери выставлена стража.



В Одессу направлена группа оперативных работников МГБ СССР для производства негласного обыска в квартире Жукова. О результатах этой операции доложу вам дополнительно.



Что касается необнаруженного на московской квартире Жукова чемодана с драгоценностями, о чем показал арестованный Семочкин, то проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой.



Сегодня, когда Жуков вместе с женой прибыл из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире, где и находится в настоящее время.



Видимо, следует напрямик потребовать у Жукова сдачи этого чемодана с драгоценностями.



Абакумов. 10 января 1948 года.

В книге Б.Соколова – “Неизвестный Жуков: портрет без ретуши” пишется :

“Согласись читатель, невозможно себе представить Суворова возвращающегося из Итальянского похода с обозом, наполненным ворованными тканями, коврами, фарфоровой и золотой посудой. Или Кутузова, вывозящего из покорённой им Бессарабии ворованные меха, и сотню-другую бочек вина. Так же невозможно представить себе немецкого фельдмаршала Манштейна, рыскающего по крымским музеям в поисках картин, статуй или древних монет, которые присмотрел для украшения собственного имения в Германии и которые решил присвоить (украсть) с целью наслаждаться ими в старости. Или можно ли себе представить фельдмаршала Альберта Кессельринга, приказывающего адъютанту упаковать сокровища монастыря Монте-Касино для отправки в его загородную виллу. А вообразите фельдмаршала Лееба, приказывающего реквизировать для личных нужд знаменитую Янтарную комнату! И только в фантастическом романе можно вообразить генерала Эйзенхауэра, разжившегося за счёт трофейных рейхсмарок, десятком ружей голландской фирмы, радиолами и мехами на шубу жене. Все перечисленные иностранные полководцы, не могли присваивать себе трофейные картины или вазы, ибо считали для себя это зазорным”.

То, что произошло в среде генералитета в Группе советских войск в Германии после окончания войны, можно с уверенностью назвать зарождением в СССР коррупции, которая охватила не только низшее звено руководителей всех звеньев на местах, но и высшие эшелоны власти.

А вы еще хрипло доказываете, что мародерства в побежденной Германии не существовало.



