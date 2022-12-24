Майя Санду поздравила с днем рождения Ильхама Алиева

Президент Молдовы Майя Санду поздравила с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, передав ему наилучшие пожелания здоровья и процветания.

В своем письме к азербайджанскому лидеру глава молдавского государства отметила особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимном доверии и уважении.

Она выразила уверенность, что совместными усилиями партнерство между нашими странами будет продолжать развиваться, особенно в энергетической, торговой, сельскохозяйственной и культурной областях.

Также Майя Санду выразила свою благодарность и высокую признательность за помощь, оказанную Азербайджанской Республикой нашей стране.

«Я ценю продвижение политического диалога между нашими странами и буду удостоена чести приветствовать Вас с визитом в Республике Молдова. Желаю Вам успехов в Вашей деятельности, прошу Вас, господин Президент, принять заверения в моем высоком уважении», — отметила президент Республики Молдова Майя Санду.

Следует отметить, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву сегодня исполняется 61 год. После невероятной победы азербайджанского государства и народа во Второй карабахской войне Ильхам Алиев вошел в историю в образе героического национального лидера, освободившего захваченные армянской стороной четверть столетия назад исторические земли Азербайджана.

Как отмечают эксперты и наблюдатели, своей филигранной внешней политикой и продуманной, выверенной, многообещающей внутриполитической стратегией Ильхаму Алиеву удалось создать качественно новую региональную и международную ситуацию, при которой азербайджанское общество добилось немыслимого на протяжении десятилетий результата – восстановления территориальной целостности Азербайджана.

К тому же, благодаря политике Алиева азербайджанское государство нанесло сокрушительный удар по армянским национальным государственным институтам и полностью предотвратило влияние гораздо более действенного армянского новообразования – агрессивной армянской диаспоры.

Алиев воплотил заветную мечту азербайджанского общества, восстановив государственный суверенитет над территориями, утраченными после распада советского государства. В период правления Алиева Азербайджан превратился в одно из ведущих государств, выступивших в роли гаранта региональной стабильности и новоиспеченного справедливого мира.

День рождения государственного деятеля, повернувшего историю вспять, канонизированного при жизни – Ильхама Алиева стал почти что национальным праздником и политическим реликтом для избравших служение национальным ценностям и государству высшей кульминациональной задачей в борьбе за новый и сильный Азербайджан.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!



