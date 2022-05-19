В россии к борьбе против войны с Украиной присоединятся даже пенсионеры. Каждый делает в меру своих возможностей. Так, 84-летний житель Калужской области Владимир Овчинников протестует против войны с помощью граффити на стенах.

После вторжения рф в Украину, художник пришел к жилому дому в центре Боровска и нарисовал на его стене две солдатские каски, пробитые пулями. Рисунок с солдатскими касками закрасила мэрия.

Но Владимир повторил его и добавил надпись: «Остановите войну!»

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«Если моя страна попирает международное право, вмешивается в дела суверенного государства-соседа, это никуда не годится. Терять-то мне нечего, жить осталось немножко. А молчать — значит быть соучастником», — считает 84-летний художник.



