Мужчина въехал в забор посольства РФ в Бухаресте затем поджег себя

В румынской столице Бухаресте произошел пожар возле здания посольства России. Неизвестный мужчина въехал на высокой скорости в ограждения вокруг здания, после чего машина загорелась. После этого водитель вышел из машины и поджег себя, он погиб. Об этом сообщает румынский телеканал «Digi 24» со ссылкой на источники в следствии.

По данным журналистов, водитель якобы направился прямо к главным въездным воротам и врезался своей машиной в ограждение. Дежуривший жандарм приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот что-то крикнул солдату, а затем поджег себя. Это был якобы преднамеренный жест. Скорость, с которой автомобиль въехал в ограждение, была очень высокой.

Вскоре на место произошедшего прибыли пожарные и потушили возгорание. Также туда прибыли судмедэксперты, которые проводят расследование по установлению причины смерти водителя.

Напомним, 13 марта в Румынии упал российский беспилотник «Орлан-10». Его используют для сбора разведывательных данных. Беспилотник разработан российским предприятием и эксплуатируется в РФ.



