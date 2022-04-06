На аэродроме в Приднестровье готовятся к приему самолетов

На аэродроме Тирасполь (Приднепровье) идет подготовка для приема самолетов – не исключено, что россияне попытаются задействовать Приднестровье для поддержки наступления на Южнобужском направлении.

На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Россияне сосредотачивают основные силы на наступательной операции, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Россия не оставляет попыток привлечь наемников из других стран. Это существенного влияния на ход боевых действий не будет, учитывая малую численность.

Командование 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга Мурманской области) 14 армейского корпуса, из состава которой к войне с Украиной привлечены две батальонные тактические группы, готовит военнослужащих. Общие потери бригады в живой силе – около 30%. Одна батальонная тактическая группа уничтожена, другая – выведена в район восстановления боеспособности в Белгородскую область.

На Волынском направлении нет признаков, что враг готовит наступление. ВС Беларуси продолжают прикрывать участок украинско-белорусской границы.

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