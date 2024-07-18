Налоговый подход Румынии: больше инвестиций – больше доходов в бюджет

В Румынии власти с помощью налоговой политики стимулируют развитие инноваций и инвестиций, пополняют бюджет и способствуют росту экспортоориентированной экономики. Один из ярких примеров – табачная индустрия. Так, благодаря налоговой поддержке румынских властей в 2017 году компания Philip Morris International решила трансформировать фабрику в Отопень и отказаться от производства сигарет, начав производство табачных изделий для нагревания. За это время компания инвестировала более $730 млн в фабрику, а бездымная продукция вошла в топ-5 крупнейших агропромышленных продуктов для экспорта Румынии.

Влияние на экономику

Philip Morris ежегодно перечисляет в государственный бюджет Румынии в виде налогов 4 млрд румынских леев (РОН), что составляет около 1% от общего объема бюджетных доходов, собранных от налогов. Вклад без учета экспорта составляет 0,38% ВВП, при этом в 2023 ВВП Румынии составил $300 млрд долларов.

По данным директора по внешним связям Philip Morris Romania Драгоша Букуренча, румынский экспорт нагреваемых табачных изделий достигает 800 млн евро в год и входит в топ-5 агропромышленного экспорта.

Этот рост от сборов налогов, экспорта и инвестиций стал возможным благодаря поддержке и сбалансированной налоговой политике румынских властей.

Налоговый подход

Менеджер по налоговым вопросам компании Лаура Томеску объяснила, что налоговая политика Румынии предусматривает дифференцированный акциз для сигарет и бездымных продуктов: разница в акцизах составляет 50%.

Кроме того, в Румынии акциз применяется в зависимости от категории и профиля продукта, то есть на сигареты акциз устанавливается на 1000 единиц, для стиков – на килограмм табака, на никотиновые паучи (пакеты с никотином) начисляют акциз на никотиновый субстрат, содержащийся в нем, а акциз на электронные сигареты устанавливается на миллилитр/литр никотиновой жидкости.

Такое видение присуще не только румынским властям. Дифференцированное налогообложение используется в подавляющем большинстве стран-членов ЕС. В среднем разница между акцизом на сигареты и нагреваемые табачные изделия в Евросоюзе составляет в среднем 62%.

Также власти взяли на себя долгосрочное обязательство по сохранению этой разницы. Например, согласно налоговому календарю Румынии, в течение пяти лет акцизы будут расти для всех видов табачной продукции, но разница сохранится.

Инвестиции в бездымную продукцию

Завод по производству бездымной продукции в Румынии – второй по мощности в ЕС. Самый крупный расположен в Италии, еще один – в Греции. Вскоре планируется производство табачных изделий для нагревания в Польше.

По словам производственного директора румынской фабрики Philip Morris International Курнии Адхи Сулистьявана, 90–95% продукции идет на экспорт в 54 страны на 5 континентах. Один из крупнейших экспортных рынков – Япония. В Японии другое, более тщательное, внимание к качеству, и Румыния способна производить продукцию для Японии. Поэтому на фабрике гордятся тем, что Япония покупает продукцию именно у них.

Все это стала возможно благодаря существенным инвестициям компании. Первые вложения в размере $600 млн в завод в Отопень были сделаны в 2017 году. В результате завод стал самым современным производством табачных изделий для нагревания. В сентябре 2023 года было объявлено о новом этапе инвестиций, в рамках которого на увеличение производственных мощностей будет потрачено еще $130 млн.

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