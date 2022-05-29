The Guardian: Наследие под угрозой: Россия грабит музеи Украины

Когда началось вторжение России в Украину, директор краеведческого музея в Мелитополе на юго-востоке страны Лейла Ибрагимова договорилась о том, чтобы спрятать клад золотых артефактов из древней Скифии. Всего через несколько недель она была похищена и допрошена российскими войсками. Они потребовали сообщить, где находится скифское золото. Она отказалась сотрудничать. Впоследствии хранительницу музея Галину Андреевну Кучер под дулом пистолета привели в музей и потребовали показать российскому «эксперту» и агентам, где находится золото. Она также отказалась указать местонахождение коллекции. Позднее, 30 апреля, Кучер была похищена из своего дома, и ее местонахождение остается неизвестным. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Guardian.

Согласно статье о похищениях в New York Times, российские войска в конце концов обнаружили золотой клад, датируемый четвертым веком до нашей эры, упакованным в коробку в подвале музея. Предметы были вывезены в Донецк, в контролируемый Россией регион Донбасс, для «безопасности», а недавно назначенный марионеточный директор музея Евгений Горлачев заявил, что золотые артефакты принадлежат не только украинцам, но и «представляют большую культурную ценность для всего бывшего Советского Союза». Его тщательно подобранные слова были направлены на то, чтобы стереть украинское наследие коллекции и заменить его советским, которое предполагало возвращение Украины в сферу влияния и контроля России.

На сегодняшний день российскими войсками уничтожено или серьезно повреждено 250 музеев и учреждений в Украине. Двадцать пять картин украинской народной художницы Марии Примаченко были сожжены после попадания ракеты в историко-краеведческий музей в Иванкове. Музей «Архип Куинджи» в осажденном Мариуполе был сильно поврежден в результате авиаудара, в результате которого картины оказались под открытым небом, вися на стенах среди груды обломков. Лаборатория мониторинга культурного наследия, управляемая Музеем естественной истории штата Вирджиния совместно со Смитсоновским институтом, уже зарегистрировала более 110 мемориалов, разрушенных российским оружием. Но помимо разрушения музеев и галерей, российские войска обвиняются в краже примерно 2 000 произведений искусства. Помимо кражи скифского золота в Мелитополе, в Мариуполе были похищены рукописный свиток Торы и ценное Евангелие, напечатанное в Венеции в 1811 году.

Автократические лидеры, захватывающие произведения искусства как орудие переписывания культурной истории нации и продвижения своих интересов, не являются чем-то новым: в 1937 году Гитлер менее чем за месяц конфисковал 17 000 произведений искусства из более чем 100 немецких музеев. Некоторые из них были показаны на его выставке «Дегенеративное искусство», но многие были уничтожены или «потеряны». При Наполеоне в Париж со всей Европы свозили целые обозы шедевров: классические скульптуры Аполлона Бельведерского и Лаокоона из Италии; «Сошествие с креста» Рубенса из Бельгии. Но эти последние кражи согласуются с попытками Путина стереть независимую историю Украины и продвинуть свою собственную экспансионистскую модель новой российской империи.

Очевидно, что Путин считает скифское золото особенно важным для культурной идентичности и независимости Украины. Он уже не в первый раз пытается претендовать на него для России. В 2014 году образцы скифского золота были переданы в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Четыре из украинских музеев, выдавших эти образцы, находились в Крыму. Когда Путин вторгся в Крым и аннексировал его, он потребовал от Нидерландов вернуть золото. Последовала длительная судебная тяжба, и только в октябре 2021 года судья вынес окончательное решение о том, что произведения категорически принадлежат Государственному музейному фонду Украины, а не контролируемым Россией крымским музеям (произведения остаются в хранилищах голландского музея).

Если рассмотреть картины, которые были насильственно вывезены из Мариуполя, вырисовывается четкая картина. Эти работы были выбраны для того, чтобы подорвать национальную идентичность Украины. Картины западноевропейских художников, например, не были выбраны в качестве мишени. Вместо этого были украдены работы украинско-российских художников. Возьмем морского художника 19 века Ивана Айвазовского. Он родился в Феодосии, крымском порту, и был ведущим художником-романтиком, писавшим тяжелые моря, золотые закаты и потрепанные штормом корабли. Чуть более молодой Архип Куинджи, еще один художник, чьи работы были изъяты, родился в Мариуполе. Его картины — это затишье перед бурей Айвазовского: пейзажи гармоничного безмятежного покоя. Оба художника работали в регионах, которые сейчас находятся на территории современных Украины и России, и обе страны считают этих художников своими. Другие украденные работы принадлежат Татьяне Яблонской (1917-2005), политически активной украинской художнице, родившейся в Смоленске, Россия, и Николаю Глущенко (1901-1977), который с ранних лет жил в Донецке, но родился в России. Россия считает, что если она захватит картины украинско-российских художников, то за ними последует и спорная территория, которую они когда-то называли своим домом.

Однако есть и надежда. Стойкость, которую проявляет Украина в войне, отражается в реакции страны на параллельное нападение на ее культуру. На Венецианской биеннале выставка «Это Украина» была заполнена художниками, а на стене здания красовался написанный от руки президентом Зеленским лозунг «Мы защищаем нашу свободу». Один из художников, Никита Кадан, создал работу из поврежденных войной металлических обломков, собранных в Донбассе во время войны 2014 года и нынешнего наступления. Он использует свой аккаунт в Instagram, чтобы зафиксировать ущерб, нанесенный украинским музеям, а также показать, как страна защищает свои культурные ценности, размещая фотографии памятников по всей стране, завернутых в одеяла и пленку или окруженных сотнями мешков с песком. Все украинцы знают, что их наследие находится под прямой атакой.

Главным экспонатом коллекции скифского золота из Мелитополя является пектораль, или нагрудник. Он представляет собой декоративный полумесяц из витого золота с тремя замысловатыми фризами. В первом ярусе мужчины ухаживают за скотом и лошадьми, занимавшими центральное место в жизни скифов, в то время как декоративная панель из цветов и усиков занимает середину. Нижняя панель, однако, сурова. Шесть крылатых грифонов нападают на трех лошадей, олицетворяя злых духов, наносящих немилосердные удары. Несмотря на численное превосходство, лошади борются, пытаясь удержаться на ногах. Сегодня послание нагрудника кажется необычайно актуальным, поскольку Украина наблюдает кражу своих шедевров соседом, у которого на руках кровь.



