Нейтралитет vs реальность: Сможет ли Молдова противостоять нынешним вызовам без международной поддержки

Сконца февраля, с начала военной агрессии России против Украины, соседней Молдове не дает покоя мысль о том, что и она невольно может быть втянута в войну. На сегодняшний день положение молдавского правительства весьма уязвимое. С одной стороны, оно зависит от эффективности украинского сопротивления, западных поставок вооружения и эффективности санкций. С другой – во избежание дефицита государственного бюджета, политической нестабильности и возможных социально-экономических протестов молдавским институтам необходима международная финансовая поддержка.

Согласно недавним опросам, рейтинг одобрения правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) ниже 25 процентов, несмотря на ее сильную проевропейскую и реформаторскую позицию. Руководство партии на уровне премьер-министра или спикера парламента имеет по 5 процентов общественной поддержки. А президент Майя Санду всего на 5 процентов популярнее бывшего президента Игоря Додона (15%), против которого сейчас возбуждено уголовное дело по подозрению в коррупции.

Нынешнее реформаторское правительство, пришедшее к власти менее года назад, к такому количеству экзистенциальных проблем в стране было не готово. Противостоять нынешним кризисам без международной поддержки практически невозможно. Летом Кишинев рассчитывает на новую финансовую помощь со стороны ЕС, отдельных западных стран и МВФ. В общей сумме в течение ближайших трех лет будет предоставлено более миллиарда евро. Средства пойдут в первую очередь на поддержку государственного бюджета, на укрепление оборонного сектора будет выделено не так много.

Несмотря на неутешительную ситуацию в регионе, и президент Майя Санду, и премьер-министр Наталья Гаврилица неоднократно заявляли, что Молдове не угрожает война и что страна готова к любому пессимистическому сценарию. Очевидно, правительство пытается демонстрировать уверенность, чтобы успокоить крайне взволнованное население и сохранить шаткую стабильность в стране.

А поводы для беспокойства действительно есть, и их становится все больше. С осени продолжается энергетический кризис, вызванный зависимостью от российского газа, цена которого выросла почти в три раза. Государственные учреждения на национальном и местном уровнях должны решать проблемы, связанные с размещением почти 100 тыс. украинских беженцев. Без иностранной помощи и солидарности, проявленной гражданами Молдовы, с таким наплывом беженцев правительству не справиться. Кроме того, имеет место инфляционный кризис: цены на энергоносители и агропродовольственные товары резко выросли из-за проблем на мировых энергетических рынках и сбоя в цепочках поставок, возникших в связи с войной в Украине и санкциями против России и Беларуси.

Взрывы, периодически звучавшие в апреле и мае в Приднестровье, и повреждение объектов критической инфраструктуры также оказали дестабилизирующее влияние на Молдову. Фактически неподконтрольный Кишиневу Тирасполь действует в рамках своего рода формулы разделения власти между пророссийскими военно-политическими группами и экономическими элитами, стремящимися сохранить и увеличить прибыль от рынка ЕС. В настоящее время руководство Приднестровья проявляет сдержанность в отношении войны в Украине. Однако ситуативный нейтралитет региона может измениться, если планы России по наступлению на Одессу начнут реализовываться. Молдавская сторона тщательно анализирует такие негативные сценарии и старается лишний раз не провоцировать Россию, которая и так выразила недовольство из-за того, что Кишинев поддержал западные санкции и запретил символику, пропагандирующую российскую агрессию против Украины.

Один из основных аргументов молдавской политической элиты с начала войны заключается в том, что Молдова придерживается нейтралитета и выступает за мир в Украине и регионе. Вопрос о нейтралитете страны всегда был крайне политизированным и спорным. В настоящее время правительство стремится сохранить нынешний статус конституционного нейтралитета и сосредоточиться на обеспечении национальной безопасности и обороны. В свою очередь, оппозиционный пророссийский Блок социалистов и коммунистов (32 из 101 места в парламенте) предложил принять закон, который будет регулировать конституционный нейтралитет посредством более детального законодательства.

Напомним, во время пребывания Игоря Додона в должности президента в 2017-2020 годах пророссийские силы в стране стремились присвоить Молдове статус международно признанного нейтралитета, который рассматривался как неотъемлемая часть решения приднестровского конфликта, но ни США, ни страны ЕС не поддержали такую инициативу. Эта идея считалась частью внешнеполитической повестки Кремля с целью усиления влияния России на Молдову через Приднестровский регион.

Правящая партия отвергла попытку пророссийской оппозиции подтолкнуть принцип нейтралитета к большему международному изоляционизму, но не предприняла четких шагов по исправлению недостатков существующего статуса. С юридической точки зрения он нарушается российским военным присутствием в Приднестровье (до 1,5 тыс. военнослужащих из подразделения Оперативной группы российских войск), а с практической – находится под угрозой из-за слабой национальной армии и низкой мотивации населения к обороне страны (16 процентов).

Недостатки Молдовы в области обороны можно возместить за счет сотрудничества с ЕС и даже с НАТО. Правительство уже обратилось за помощью к западным институтам. Евросоюз и Румыния выразили готовность помочь с проблемами энергетической диверсификации, в частности, с закупкой и оплатой газа. В свою очередь, ЕС направил десятки сотрудников агентства Frontex для охраны молдавских границ. Кроме того, Молдова получила значительные средства на поддержку беженцев.

Единственная военная помощь, обещанная до сих пор Молдове, заключается в поставке оборудования для медицинских и военно-инженерных нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира. Совсем недавно британские власти выразили заинтересованность в том, чтобы помочь Молдове поднять стандарты национальной армии до стандартов НАТО. Это предложение было совершенно новым и неожиданным, вызвав реакцию в пользу постоянного нейтралитета среди пророссийской оппозиции в Молдове. В то же время от правительства не последовало подробного объяснения о текущих отношениях с НАТО, что может привести к появлению нового потока дезинформации.

В настоящее время молдавские власти должны использовать сочетание кризисов для определения рисков и уязвимых мест государства и пытаться управлять ими в правовых и институциональных рамках. Если решения или форматы устарели и неэффективны, их необходимо модернизировать, начиная со статуса нейтралитета, в соответствии с сегодняшними вызовами. Независимо от того, решит Россия расширить войну за пределы Украины или нет, Молдова должна быть готова к наихудшим сценариям и проявлять больше самостоятельности и ответственности в сфере национальной безопасности.

Денис Ченуша



