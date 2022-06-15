Мир

Нейтральность Молдовы: как соседке Украины стоит готовиться к агрессии РФ и почему в этом существует потребность

Photo of Adrian Popa Adrian Popa15 июня 2022
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В контексте нынешней российско-украинской войны в Молдове развернулась дискуссия относительно дальнейшей политики безопасности.

В Украине тем временем отдельные «эксперты» начали высказывать предположения, что, мол, сейчас Кишинев сможет вернуть под свой контроль Приднестровье, а совсем горячие головы выражали сожаление и гнев по поводу того, что Верховный Главнокомандующий Мая Санду не дает команду «на Тирасполь». Сейчас правда, таких настроений в Украине поубавилось, но в целом они не исчезли.

Пророссийские настроения в Молдове все же сохраняются

В свою очередь, западные союзники, в частности Великобритания, предложили присоединиться к укреплению обороноспособности молдавской армии. Что, конечно, вызывало протест как со стороны Москвы, так и со стороны пророссийской оппозиции (а пророссийские настроения в Молдове все же сохраняются и победа Санду и ее партии PAS не должны вводить в заблуждение, определенная часть избирателей голосовала не столько за европейский путь, сколько против коррупции, олицетворенной в экс-президенте социалистов Додоне). Вместе с тем, нужно учитывать ряд факторов, которые в значительной степени влияют на настроения молдавского общества.

Молдова одной из первых стала жертвой «гибридной» агрессии со стороны Российской Федерации и, соответственно, ее вооруженным силам и силам правопорядка пришлось фактически первыми держать удар. Для понимания ситуации добавлю, что первые части создавались фактически в условиях, когда еще не было окончательно разделено наследие Советской Армии. Как известно, лишь непосредственное вмешательство российской 14-й армии позволило склонить чашу весов в пользу сепаратистов. Но в дальнейшем подвиге молдавских военных и правоохранителей, боровшихся за территориальную целостность и суверенитет государства, нивелировали. Было все — и опасения роста политической роли ветеранов, и тесные связи молдавской верхушки с Россией, и качели в настроениях населения в связи с ухудшением экономической ситуации (не забываем, что на выборах 2001 года восстановленная Партия коммунистов получила чуть более 50% голосов и конституционное большинство в парламенте). В любом случае армия, обороноспособность, безопасность не были в приоритете.

Результатом этой политики стало то, что по рейтингу военной мощи, который ежегодно составляет Global Firepower, Молдова занимает 94 место среди 142 стран. Согласно этому рейтингу, в Молдове 19 тыс. военнослужащих: 6 тыс. — активный персонал, 12 тыс. — резервисты, 1 тыс. — карабинеры. То есть по факту, вооруженные силы — 6 тысяч, сведенных в 3 бригады и несколько отдельных подразделений. Чисто численно, молдавская армия уступает даже совместному потенциалу незаконных военных формирований приднестровских сепаратистов и российского контингента в Приднестровском регионе.

Это же в определенной степени касается и вооружения. Считается, что сухопутные войска имеют в своем распоряжении около 390 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, в основном советского производства, 11 самоходных артиллерийских систем и 69 буксированных, 25 реактивных систем залпового огня. Военно-воздушные силы — четыре советских ударных вертолета Ми-24 и 12 многоцелевых Ми-8МТ, один советский военно-транспортный самолет Ан-26 и 4 чешских учебно-тренировочных L-39.

Истребителей и танков нет. Состояние техники и уровень подготовки личного состава тоже под вопросом. Молдавские военные проводят учения и очень ограниченный контингент (до 50 человек) участвует в совместных учениях Rapid Trident, но этого явно недостаточно.

На финансирование вооруженных сил Молдова тратила 0,34% ВВП, при том что это, в основном, бюджет проедания.

Основные стратегические документы, определяющие политику безопасности, не обновлялись уже длительное время и даже гибридная агрессия России против Украины в 2014 году не повлияла на этот процесс. Среди причин — не только отсутствие особого интереса к сфере безопасности, но и пребывание у власти пророссийских сил.

Гарантом территориальной целостности и нейтральности Молдовы являются Вооруженные Силы Украины

Молдова, согласно Конституции, нейтральная страна и, соответственно, все попытки уделить больше внимания вооруженным силам встречают критику со стороны пророссийских сил, и не только их одних, со ссылкой на «нейтралитет». Но нейтралитет, как мы видим на примере Швеции и Финляндии, вовсе не означает игнорирование военной составляющей безопасности. Гипотетически, нейтралитет должен был бы иметь определенные гарантии, либо международные, либо в виде оснащенных вооруженных сил. Тем не менее, политика России доказывает, что для Москвы не важно, что думает страна о своем статусе, важно то, что думает об этом новоявленный «Петр Первый». И все ссылки Молдовы, что пребывание российского контингента в Приднестровском регионе противоречит ее нейтральному статусу, Москвой игнорируются. Сегодня же, по факту, гарантом территориальной целостности и нейтральности Молдовы являются Вооруженные Силы Украины, которые не дают российским войскам построить желанный сухопутный коридор от Донбасса до Приднестровья.

Не последнюю роль в уменьшении обороноспособности Молдовы играют и общественные настроения. Несмотря на существование неконтролируемого Приднестровского региона, в массе своей настроения молдаван далеки от воинственности. То есть, все помнят, что Приднестровье — часть Молдовы, но возвращать силой или видеть в этом регионе непосредственную угрозу не собираются. Или пока не собирались.

Плюс, добавим значительное уныние граждан страны в жизнеспособности Молдовы как государства. Увеличение тех, кто владеет румынскими паспортами и унионистских настроений — это один из симптомов этого. То есть, есть вопрос — будут ли молдаване в случае российской агрессии бороться за нее, так же как украинцы за Украину.

Отдельно есть и вопросы Румынии. Конечно, Румыния, учитывая ее интересы и родство с молдаванами (напомню, что в Румынии отвергают существование отдельного молдавского этноса и считают молдаван румынами) могла бы предоставить определенные гарантии безопасности Молдове и помочь с повышением обороноспособности. Но Румыния — член НАТО и, соответственно, ограничена определенными рамками. То есть — финансовая помощь, вооружение, «добровольцы», но не непосредственное участие.

Молдове придется полагаться на саму себя

Итак, в случае чего, Молдове не в последнюю очередь, придется полагаться на саму себя. Безусловно, надо учитывать и определенную зависимость ее от России (энергетика, диаспора, экспорт товаров на российский рынок и тому подобное), не говоря о наличии Приднестровья и пророссийских сил.

Понятно, как гражданин Украины, советовать, что делать Молдове, не могу. Однако определенный алгоритм действий очевиден:

— пересмотр основных стратегических документов с указанием перечня угроз национальной безопасности и угроз военного характера;

— основной акцент — на асимметричные действия и асимметричное действие, то есть: а) высокая технологичность; б) мобильное и компактное профессиональное ядро; в) система национального сопротивления. Конечно, сейчас это выглядит, как мечта, но все зависит от той же печально известной политической воли и понимания уровня угроз;

— усиление военного сотрудничества, по крайней мере с Украиной и Румынией, в частности в сфере подготовки кадров;

— изменение информационно-культурной политики в стране и противодействие российской информационной войне (частично уже меняется).

Разумеется, это не исчерпывающий список мер, но пока так. И главное — не надо тешить себя фразой «кому мы нужны, на нас никто не нападет». Украина это уже проходила.

Артем Филипенко, Эксперт Национального института стратегических исследований


Photo of Adrian Popa Adrian Popa15 июня 2022
0 107
Photo of Adrian Popa

Adrian Popa

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