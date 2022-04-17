Незаметный сатанизм патриотизма
Как же мы проглядели? Как же мы не увидели, тогда еще, в мирные времена, что патриотизм прорастает в сатанизм?
Жили-были православные русские люди. Потихоньку ходили на богослужения. Читали по вечерам правила и утром тоже. Соблюдали посты.Исповедовались.
Ну, в чем исповедовались?
Нагрубила невестке.
С мужем поссорилась.
Поленился жене помочь посуду помыть.
Про гаишника плохо подумал.
На начальника обиделся, а это гордость.
Нищему денег пожалела.
Батюшку осудила.
Простые такие понятные грехи.
Их исповедовали. С ними боролись.Их побеждали. Или не побеждали. Или снова к ним возвращались.Потом причащались.
Часто или редко.
Часто — чаще.
Радовались.
Ждали Рождество и Пасху.
Именины отмечали. Престольные праздники.И любили свою Родину.Гордились отцами и дедами.Помнили славную, без пятна, историю родной страны. Русские никогда не вели захватнических войн.
Тверь, Новгород — их не захватили, присоединили. Потому что вместе лучше.
Помню девушку — псковского гида, коренную скобаритянку, она в лицах рассказывала, как Москва потопила Псков в крови. И заканчивала: — Но это было правильно.
И дальше шло из учебника истории про централизованное государство и собирание земель русских. Прирастание землями Московского государства — вообще никогда не захватничество, а соединение. Казань и Астрахань не завоевали, а взяли. Сибирь освоили.
Петр Первый не отобрал у шведов ихнее, шведское, а освободил исконно русские земли. ( в том числе Прибалтика иконно Русская, ага). Александр Невский нам в том свидетель и покровитель. Про Кавказ понятно, что завоевали, но это ж и правда понятно, ведь Кавказ-то наш. И Крым присоединили. Ну у Турок отобрали, (но они ж мусульмане) и присоединили. Но Крым-то ведь тоже наш, искони. Славян освобождали. Поэтому убивали турок. Но турки опять же? Кто их будет жалеть? Зато славян освободили.
Потом с милитаристской Японией воевали. Проиграли — это плохо. Потом еще Первая Мировая — ну мы ж там с немцами воевали, а кто такие немцы, мы в Великую Отечественную увидели. Так могли ли мы с ними не воевать?
Потом Великая Победа.
Нацизм был настолько ужасен, что рядом с ним для нас любой сталинизм меркнет. И Пакт Молотова-Рибентропа меркнет. И 30 миллионов своих погибших против 9 миллионов немцев тоже меркнут.
Я пытался много раз писать про убитых мирных немцев. Никто не слышит, они сами виноваты. все справедливо. Мы великая миролюбивая держава. Мы всегда правы. Мы справедливы и добры.
И тут покойный Задорнов под рукой.
— Нет, ну они же идиоты.
— Они не как мы.
— Они водки столько не пьют.
— Они не такие придумчивые.
— У них смекалки нет.
— Они неестественно улыбаются.
— Они неискренние.
— Душа у них узкая, не как у нас.
— Они не щедрые. В гости придешь, салата оливье на стол не поставят, максимум — кофе. И девушки в кафе не дают парням за себя заплатить.
А мы пьем так пьем.
Гуляем так гуляем.
Любим так любим.
Ненавидим так ненавидим.
Не то что вот это вот все…
То есть патриотизм был настолько в крови, настолько не вызвал вопросов… Да и на фоне ссор с невестками и ненависти к гаишникам выглядел совершенно беззубо. Ну да. Ну патриотизм.
И вдруг…
Оказалось вдруг, за несколько дней, что важен не Христос, а Путин, власть, государство, свои.
— Почему вы одобряете?
— Но это ведь наша армия. Это ведь наш Президент. Это ведь наша страна. Вы что, хотите, чтобы мы были против своих?
Затянуло. Затянуло…
Не со своим грехом и злом бороться, а врагов убивать. Не мир в душе, про который нам авва Дорофей с Серафимом Саровским, а Победа.
Над кем?
Над ними!
Важно не Евангелие, а Родина. Вот что важно.
А так получилось, что наша родная Православная Русская Церковь всю жизнь нас учила тому, что Родина важнее Евангелия, мы такими и выросли. И наш Патриарх нас по-прежнему именно этому и учит:
— Родина — важнее Евангелия!
И никто не видит, что это и есть сатанизм.
Конечно же так напрямую никто нее думает. Просто когда ты про «не убий» и «верни меч в ножны», тебе на голубом глазу:
— А что, по-вашему, евангельскую заповедь о защите отечества уже отменили?
И смотрит на тебя изумленно, как будто ты Евангелие переписал, когда узнает, что такой заповеди не существует.
Не верит. Не верит и все.
Его всю жизнь учили, что Россия = Христос. А теперь, поскольку Путин = Россия, то у него Христос = Путин. И нечего тут обсуждать. И вот батюшка один звонит мне из Сибири и рассказывает, что прихожанка плачет ему на исповеди:
— Батюшка. я их всех ненавижу!
— Кого?
— Нацистов! И я плачу только об одном, что мы Киев не взяли и всех там этих нацистов не поубивали. Но как Вы думаете, мы ведь еще вернемся? Еще убьем? Я просто понимаю, что необходимо их всех убить!
Я говорю:
— Вы хотите в этом исповедоваться?
Удивленно смотрит на меня. Уже потеряв ко мне всякое доверие:
— А в чем здесь исповедоваться?
— А Вы знаете, Илья Аронович, ведь тихая, мирная женщина. Ни с кем не враждовала, с матерью покойной примирилась. С мужем после развода тоже. Постилась. На службы ходила. Исповедовалась. Причащалась. Храм помогала убирать. Теперь плачет, что не всех нацистов убили.
— Как же Вы это проглядели? — спрашиваю я его.
— Незаметно было, — отвечает,
— Обычная жизнь, простые люди, ну да, ну патриоты, но тихие, незаметные. И вот на тебе.
Илья Забежинский