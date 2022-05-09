Зеленский: Никому не отдадим ни своей земли, ни своей истории

В понедельник, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. Главнокомандующий прошелся по Крещатику там, где в прошлом году проезжала парадом наша техника на 30-летие независимости страны.

Издание ТИМПУЛ публикует полный текст обращения Президента:

Великий народ великой Украины!

24 августа 2021 года по всей стране мы отмечали 30-летие нашей независимости! По Крещатику шли наши военные, наши защитники, наша техника, в небе летела наша «Мрія»!

«Немає нічого небезпечнішого, ніж підступний ворог, але немає нічого отрутнішого від удаваного друга». Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда притворный друг начал против Украины войну.

Это не война двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракеты могут уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужда. Она их пугает. Она заключается в том, что мы свободные люди, которые идут своим путем.

На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить.

Наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 Мая и победу над нацизмом. Чтобы слово «денацификация» получило шанс. Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск.

Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названные мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Верят, что мы точно прогоним оккупантов из собственной земли.

В День победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы.

24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те же грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но у всех был один финал.

Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить корни. Нашими полями ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не приносило плодов. В нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить нашу лазурь.

Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет кафиров, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, какова нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля.

Ибо кто-то воюет за батюшку царя, фюрера, партию и вождя, а мы – за Родину. Мы никогда не воевали против кого-нибудь. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Они сражались за свободу для нас и победили. Мы деремся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем, что сделали наши предки во Второй мировой войне. Где погибли более восьми миллионов украинцев. И домой не вернулся каждый пятый украинец. В целом же война унесла не менее 50 миллионов человеческих жизней. Мы не говорим «можем повторить». Ибо хотеть повторить 2194 дня войны может только безумный. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийцу. А потому потеряет все.

И совсем скоро в Украине будет два Дня Победы. А у кого не останется ни одного.

Победили тогда. Победим и сейчас!

И Крещатик увидит парад победы – победы Украины!

С Днем победы над нацизмом!



