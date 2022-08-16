Никотин – не главная причина. Факторы развития заболеваний у курильщиков

Никотин содержится в некоторых продуктах питания, поэтому в организм человека он поступает не только при курении сигарет. Однако ведущими факторами развития болезней легких и сердечно-сосудистых заболеваний являются продукты горения табака. Статистические исследования показывают, что 90% случаев рака легких, 80% — рака ротовой полости, гортани и пищевода и 25% — рака желудка вызваны курением.

Никотин в организм человека поступает не только при курении сигарет, его содержат в небольшом количестве некоторые продукты, которые мы ежедневно употребляем в пищу. Например, баклажаны (около 10 нг/г), белокочанная капуста (около 16,8 нг/г), помидоры (примерно от 7,1 до 7,3 нг/г), черный чай (около 100 нг/г), картофель (около 4,3 нг/г) и многие другие. Многие курильщики приходят в изумление, когда узнают, что получают никотин не только с помощью табакокурения, но и употребляя привычные и знакомые с детства продукты.

Никотин вызывает зависимость и не является безвредным. Общепринято считать никотин самым вредным компонентом сигаретного дыма, но это заблуждение. Вопреки данному заблуждению, вовсе не никотин является основной причиной заболеваний, связанных с курением.

Ведущими факторами развития болезней являются продукты горения табака. Например, основной причиной развития рака легких является прямое воздействие канцерогенов табачного дыма.

«Никотин — это вещество, ответственное за развитие никотиновой зависимости. Но при этом сам же никотин или его синтетические аналоги используют для лечения никотиновой зависимости, которая предполагает доставку никотина в организм без использования табака, а посредством пластырей, жевательных резинок, назальных или пероральных спреев. При этом данные медикаменты не обладают канцерогенным, воспалительным или негативным пролонгированным кардиологическим действием. Сегодня с помощью науки, курильщикам, которые хотят избавиться от своей привычки или снизить риски развития заболевания связанных с курением, доступны и такие бездымные продукты, как электронные сигареты или системы нагревания табака», — утверждает врач психиатр-нарколог Республиканского наркодиспансера Алексей Бандатий.

По словам токсиколога Екатерины Мазур, сигаретный дым содержит смесь из тысячи различных химических веществ, образующихся при сгорании табака, часть которых находятся в виде твердых или жидких частиц, а другая часть – в состоянии газа.

«Данная смесь из различных химических веществ, содержащихся в сигаретном дыме, и представляет собой так называемую «смолы», которые обладают различной степенью токсичности и канцерогенности. Говоря более понятным языком, “смолы” — это то, что частично остается в фильтре выкуренной сигареты. Именно этот остаток в фильтре и является причиной всех заболеваний, связанных с курением. В нем содержится более 6000 химических веществ, каждое из которых будет ответственно за конкретные канцерогенные, мутагенные или цитотоксические последствия для организма», — подчеркнула Екатерина Мазур, сотрудник кафедры фармацевтической и токсикологической химии Медицинского Университета.

Специалист добавила, что в случае бездымных альтернатив, таких как системы нагревания табака, выделяется аэрозоль, который преимущественно состоит из воды и глицерина, содержит никотин и другие химические вещества. При использовании нагреваемого табака смолы не образуются вовсе, а остаток в фильтре табачного стика на 90% состоит из воды и никотина.

Курение сигарет является самым опасным способом доставки никотина. Хроническая обструктивная болезнь легких может развиться от раздражающего и воспалительного воздействия сигаретного дыма, а сердечно-сосудистые заболевания – от воздействия продуктов горения на сосудистую коагуляцию и стенки кровеносных сосудов.

«Основное влияние курения на организм человека связано именно с содержанием в табачном дыме токсичных веществ, продуктов горения. Например, угарный газ необратимо связывается с гемоглобином крови и образует карбоксигемоглобин, не способный переносить кислород. Это может привести к кислородному голоданию — гипоксии, вплоть до смертельного исхода в тяжелых случаях. Аммиак также содержится в сигаретным дыме. Это вещество раздражает слизистую оболочку полости рта, дыхательных путей и приводит к появлению заболеваний десен, ангины, сужению голосовой щели и осиплости голоса. Бензопирен и радиоактивные соединения свинца, полония, висмута и калия обладают онкогенным действием», — предупреждает Константин Бучацкий, невропатолог и директор Клиники неврологии и нейрореабилитации NeuroKos.

Врач подчеркнул, что отказ от курения должен быть основой лечения любого заболевания, и только если пациент не может или не готов отказаться от вредной привычки, целесообразно рекомендовать ему использование продуктов с модифицированным риском. Например, систем нагревания табака или других никотиновых продуктов, которые исключают процесс горения. «Такая стратегия борьбы с табачной зависимостью успешно применяется на государственном уровне в Великобритании, Австралии, Греции и других странах. Применение концепции снижения вреда в Молдове могло бы помочь курильщикам побороть свой недуг», — заключил доктор Бучацкий.

В Республике Молдова курит более 25% населения. Молдова является одним из немногих государств, где количество курящих растет.

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