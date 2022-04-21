Обыкновенный фашизм: в Госдуме хотят принудить пленных украинцев сдавать кровь
Украинских пленных нужно обязать становиться донорам крови для раненных российских солдат, заявил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов, сообщает «Росбалт».
«В России отмечается Национальный день донора. В этой связи есть предложение к украинским военнопленным стать в обязательном порядке донорами крови для наших Вооруженных сил, госпиталей и больниц, где проходят лечение российские солдаты, а также мирных жителей, которые пострадали от обстрелов армии Украины», — сказал депутат.
Практика принудительного донорства была широко распространена в нацистских концлагерях. Выжившие узники Бухенвальда вспоминали, что у заключенных брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Нацисты использовали в качестве доноров и «подопытных» для медицинских экспериментов военнопленных и особенно часто — детей, захваченных на оккупированных территориях.
Из письма солдата Пауля Кенинге, датированного 1942 г.: “…Сегодня мы изрядно выпили… Разговор зашел о наших предках — древних германцах. Роберт сказал, что они считали за честь пить кровь поверженного врага. Я заметил: “А разве мы не такие? Мы тоже должны пить кровь русских!”…Ребята начали подзадоривать. Я был пьян. Побежал в сарай, вывел пленного русского солдата, самого молодого из всех, которые там были, и приколол его, как барана. …Я подставил к [ране на] груди убитого стакан, наполнил его кровью и выпил одним махом. …Сделал вид, что это приятно. Другие солдаты тоже начали выводить пленных, прикалывать их и пить кровь…”
Примечательно, что еще в 2021 году депутаты Государственной думы принудительное донорство расценивали, как преступление против человечности. «За годы войны сотни тысяч детей были замучены в фашистских концлагерях, прошли принудительное донорство и рабский детский труд», — отмечал в июне 2021 года глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, представляя законопроект о предоставлении социальных льгот малолетним узникам концлагерей.
Напомним, ранее уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила о том, что Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию, регламентирующую обращение с военнопленными. О нарушениях прав пленных украинцев стало известно после их освобождения. Вернувшиеся из плена рассказали, что россияне обращались с ними негуманно: держали в поле, в яме, в гараже. Время от времени выводили по одному и избивали прикладами, делали выстрелы у уха и запугивали.
Военнопленных вывозили и селили в палаточном городке, где температура воздуха была ниже 20 градусов. Поэтому многие пленные получили обморожение рук и ног. К украинцам относились как к осужденным: оказывали моральное давление, а во время прогулок во дворе травили на них собаку. Также время от времени пленных украинцев на протяжении нескольких дней морили голодом, в нарушение 26 статьи конвенции.
Puteţi urmări ştirile Timpul.md şi pe Google News!