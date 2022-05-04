Патриарх-безбожник

Почему так? Послушайте, ну есть же верующие епископы? Я встречал, их вполне достаточно. Ну много даже. У них у всех свои сложности, но верующих и правда много. Но как же так случилось, что ФСБ, Путин и Господь Бог поставили нам в Патриархи не верящего в Бога Владимира Михайловича Гундяева?

Я помню, расшифровка появилась последнего визита Патриарха Кирилла к Константинопольскому Патриарху Варфоломею. И вот Варфоломей ему про то, что надо уврачевать раскол в Украинской Церкви. А наш ему — про то, что в Киеве был государственный переворот, и что государства Украина не существует. Это еще в 2018 году было.

И вот опять. Папа Римский, еретик и раскольник, с нашей ортодоксальной точки зрения, нашему православнейшему Патриарху про то, что надо бы за мир хлопотать и войну прекращать. И про Христа Иисуса. А наш-то ему в ответ без всякого Христа, с картами в руках и по бумажке — что невозможно было в Украине России (…) не начинать. Просто это какой-то позор.

Это стыдно иметь нам такого Патриарха.

Просто срам. Вы представляете, у человека вообще нет веры в Бога — а его в Патриархи ставят. Страха Божия нет. Привычки перед Богом ходить нет. Желания угождать Богу нет совсем. А что есть? Страх перед Путиным есть. Ходить перед Путиным, то есть сверять свои слова и поступки с тем, понравятся ли они Путину, такая привычка есть. Желание угождать Путину и только Путину — есть.

А Бога нет, совсем нет.

Как же так? Как же это могло случиться? Был такой Патриарх Сергий Страгородский. Он сдал Церковь когда-то безбожной сатанинской советской власти. Тогда, в его правление с 1926 по 1944 год — трудные времена были. Убивали Церковь, казнили, ссылали, пытали… То есть Сергий из страха слил Церковь большевикам. Из страха отдался. И образ его правления, и построенные им отношения с властью на века получили позорное наименование «сергианства».

А сейчас-то что?

За что наш Патриарх отдается нынешней власти и лично Путину? За то, что епископов пускают в ВИП залы? За машины с мигалками? За то, что приглашают в собрания? Что недвижимость церковную отдали? Из боязни разоблачения голубых епископов? Денежных махинаций? Чтобы налогами не облагали? Чтобы не отобрали митры и посохи? За что бьется наш Патриарх-безбожник? За что душой своей пожертвовал бессмертной? Ах да, он же не верит, очевидно, в бессмертие души.

В памяти потомков, в учебники церковной истории, как весь этот позор предательства Церкви за мигалки и вип-залы будет записан? «Кириллианство»? «Гундяевщина»? \

Напишут в учебниках:»Все вышеперечисленные неблаговидные дела в Церкви того времени объясняются одним. Патриарх Кирилл вообще не верил в Бога. Он был безбожником».

Илья Забежинский

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