После передач Соловьёва и не на такое пойдёшь

41-летняя Наталья Хичкок (уроженка России), жительница Шебойган-Фолс (Висконсин, США), 30 марта, находясь в крайнем возбуждении из-за войны в Украине, задушила своего восьмилетнего сына Оливера. Кроме того, она пыталась утопить в ванной своего 11-летнего сына и ударила себя в грудь ножом, пытаясь «вырезать себе сердце».

По данным следствия, война в Украине сказалась на психическом здоровье Натальи Хичкок, родившейся в России. Хичкок переживала, что её родители остались в России, при этом она не могла купить билеты, чтобы улететь домой. Она активно запасалась припасами и средствами первой необходимости. Старший сын рассказал, что она долго удерживала его под водой в ванне, чтобы «он понял, что его жизнь в опасности».

Ранее у женщины не было диагностировано психических заболеваний.



