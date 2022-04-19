Про ленту. А вы помните, когда она появилась?

Отчетливо помню ее появление после 2010-го года. Помню тогда неоднозначно к ней относился. Сначала сунули в руку и казалось чем-то патриотичным. Но не все к этому так относились. Ну я и полез читать про нее — что означает.

Тогда наткнулся на один текст из РФ, где осуждалось массовое использование ленты, так как ее цепили на машины и на все что можно, а некоторые даже на трусы. И противников такого поведения можно было понять — ведь медаль с гвардейской лентой была знаком высочайшего мужества. Понятно, что не для всех такие привилегии, а только для особо отличившихся.

Тогда я несколько лет носил ленту в кошельке, но как напоминание о мужестве для меня самого, а не для показухи. Было немыслимо цеплять ленту на грудь — ну чем я заслужил такое? После, наблюдая за тем, во что превратили этот знак люди, цепляющие его на всевозможные места, бикини, например, или рядом с надписями «можем повторить», или как он удачно используется в пропаганде войны — и вовсе отказался от него.

Сейчас понятно, почему еще тогда этот знак ввели как часть пропаганды. Но даже в голову не могло прийти, до чего все это может довести…

Солдат РФ с ног до головы облеплен этой лентой. И он, наверное, был уверен в том, что воюет с фашизмом, пока не попал в плен или не увидел реальное к нему отношение мирного населения.

Он убивает мирное население методами SS и НКВД — связанные руки, пытки и выстрел в голову. Он насилует 11-го мальчика, заставляя его маму смотреть на все это. Он вместе с 4-мя своими сослуживцами насилует девушку 14-ти лет. Он вместе с 2-мя своими сослуживцами одновременно насилует 20-ти летнюю девушку во все доступные места.

Мне вот интересно, он в это время снимает ленту? Или лента стала для него признаком доминирования, силы, превосходства — это ведь его дед победил фашизм. Прежде чем напялить эту ленту, хорошо подумайте перед этим. Подумайте, что вы будете говорить своим детям через лет 5-10, когда они вас спросят: «папа/мама, а почему у тебя ленточка на фотографии? Ты поддерживал/а агрессию РФ? Ты был/фашистом/кой?».

Может быть, конечно, всякое, но отрицать возможность такого исхода — глупо. Вы будете похожи на фашистов гитлеровской германии, которые до конца верили в свою правоту и от которых потом отказывались дети, не понимая, как их родители могли такое вот поддерживать. Не повторяйте ошибок, не используйте этот знак, ставший современной свастикой.

И ещё. Даже если вы не считаете ленту приступным знаком, чисто из уважения к соседней стране, где убивают, насилуют и пытают мирных жителей, где она стала неотъемлемой частью всех бесчинств, не используйте ее в знак солидарности и человечности.

Да и вообще, подумайте, имеете ли вы право на знак отличия, который в особых случаях вручался за героизм и отвагу?

Eugen Camenscic



