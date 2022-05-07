Фото, как профессор УжНУ Федор Шандор проводит пары прямо из окопа, всколыхнуло всю Украину

Сеть облетела фотография, на которой профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор читает студентам лекцию прямо из окопа. 24 февраля педагог ушел на передовую, чтобы защищать Украину с оружием в руках, однако преподавательскую деятельность бросать не стал. Он договорился с командованием и сослуживцами об определенном графике, который позволяет ему совмещать службу и пары на двух факультетах.

Снимок воина в обмундировании с учебниками и телефоном опубликовал его товарищ по оружию Виктор Щадей на личной странице в Facebook. Интернет-пользователи остались в восторге от мужества, упорства и энтузиазма Федора Федоровича.

Федор Шандор из ужгородского университета проводит пары прямо из окопа. Источник: facebook.com/Uzhhorod

«В перерыве между боевыми дежурствами профессор УжНУ читает лекцию по «Туризмоведению» своим студентам. Как и в мирной жизни, Шандор постоянно в движении, на связи с активными закарпатцами, которые помогают нашим военным. Ну а лекции студентам – это святое, их пропускать нельзя. В первый же день войны Федор Федорович пришел в военкомат и несет службу в батальоне теробороны. Сейчас он на Востоке Украины. Служим с Шандором в одном отделении», – подписал вирусный кадр Щадей.

Как рассказал сам преподаватель Медиацентру УжНУ, за все время службы он ни разу не пропустил онлайн-встречи со студентами. Звуки обстрелов и взрывов работе не мешают.

«Каждый понедельник и вторник у меня пара в 8 утра – ни одной я не пропустил. Всегда предпочитаю утренние занятия: вычитал, а потом есть время на другую работу… Если стреляет где-то на фоне, то на пару это особенно не влияет. Звук такой, как трактор ходит. Пару я провожу всегда у блиндажа. Вот только что был обстрел, а мы вычитывали ошибки в модулях. Перешел в блиндаж и продолжил читать лекцию», – поделился профессор.

Чтобы преподавание не мешало военному делу и наоборот, Федор Шандор договорился об индивидуальном графике боевых дежурств. Сослуживцы знают, что их коллега по оружию проводит пары, поэтому относятся к ситуации с пониманием.

«Боевое дежурство длится сутки и каждые четыре часа нужно быть на позиции. То есть 4 часа дежуришь, тогда 4 отдыхаешь. Когда у меня пара, я дежурю ночью, а сразу после дежурства утром провожу пару. Кроме того, в другие дни занимаюсь обустройством быта, копаю траншеи», – прокомментировал педагог–воин.

Федор Федорович подчеркнул, что он и другие бойцы «сражаются за образованную нацию», поэтому для него бросить обучение было бы грехом.

В сети отметили, что такие люди как Шандор вдохновляют на работу и внушают уверенность, что украинцы – невероятная нация.

«Очень его уважаю! Мой кумир», «Боже, береги этого человека», «Невероятно интересный и образованный человек», – писали комментаторы под снимком.



