Путин и Волков включили свой механизм в Ханкенди

Накануне намеченной трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи, в Ханкенди прошла организованная местными сепаратистами акция протеста, в которой, по словам инициаторов, участвовали «десятки тысяч человек» или «практически все карабахские армяне».

Цель акции заключалась в том, чтобы показать, что проживающие в Карабахе этнические армяне выступают против подписания мирного договора о признании суверенитета Азербайджана над территориями, временно контролируемыми российскими миротворческими силами.

Как известно, в Сочи подписание мирного соглашения изначально не планировалось.

И хотя премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне встречи заявил, что готов принять «вашингтонский» вариант соглашения, предусматривающий, что Карабах признается территорией Азербайджана, решительно против выступает сепаратистский режим в Ханкенди, утверждающий, что «не примет никакого документа», признающего суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Именно эта позиция была лейтмотивом акции протеста в Ханкенди, на которой все ораторы в один голос заявили, что «такое мирное соглашение» они никогда не примут.

Сама атмосфера акции – возбужденная, наэлектризованная, пышущая агрессией и ненавистью, напоминала 1988 год, начало оголтелого сепаратистского движения в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области под националистическими лозунгами «миацума», которые в итоге привели азербайджанский и армянский народы к двум кровопролитным войнам и тридцатилетней оккупации азербайджанских земель.

Тот факт, что организаторы акции вдохновлялись именно этими историческими аллюзиями, подтвердил один из самых непримиримых армянских реваншистов, вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян, заявивший с трибуны митинга:

«Арцах стоит, как и стоял, над этой площадью витает дух 1988 года».

Для создания максимально впечатляющей массовки, организаторы собрали на митинг практически всех жителей, в том числе, престарелых и детей. Как сообщают из Ханкенди, людей из окрестных населенных пунктов чуть-ли не силком заталкивали в автобусы и везли в областной центр. Представители сепаратистов утверждают, что собралось «около 40 тысяч человек» или «треть населения Карабаха».

Впрочем, если учесть, что реальная численность людей, проживающих на подконтрольных российским миротворцам территориях, составляет чуть более 50 тысяч человек, можно говорить, что в центре Ханкенди собралось, практически, все население области.

А это значит, что речь идет о высочайшем уровне организации и логистики, что, в общем-то, неудивительно, если учесть, что к организационному процессу приложили руку… российские миротворческие силы. О чем свидетельствует опубликованная 29 октября на армянском сайте epress.am сенсационная информация о том, что инициатива проведения акции протеста в Ханкенди принадлежит командующему российским миротворческим контингентом генерал-майору Аркадию Волкову.

«В преддверии сочинской встречи Пашинян – Путин – Алиев в Степанакерте (Ханкенди – ред.) проводится акция в поддержку, так называемого, «российского» или «московского» варианта мирного договора между Арменией и Азербайджаном, — пишет сайт. – Инициатором стал командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-майор Андрей Волков. По его словам, если Армения откажется от «российского» варианта урегулирования, миротворческая миссия покинет Карабах».

Публикация на сайте epress.am во многом объясняет беспрецедентно широкое освещение в российских СМИ как самой акции протеста в Ханкенди, так и многочисленные «предварительные» публикации, содержащие жесткую критику действий Никола Пашиняна, а также призывы к народу Армении свергнуть мятежного премьер-министра или, как минимум, не дать Пашиняну подписать мирный договор о признании Карабаха частью Азербайджана.

Параллельно по центральным телеканалам России транслировались провокационные выступления против Азербайджана, в которых использовались такие выражения, как «Нагорно-Карабахская Республика» и «Карабах принадлежит армянам».

Таким образом, нет никаких сомнений в том, что акция в Ханкенди должна была повлиять на итоги сочинских переговоров. И в принципе повлияла, учитывая крайне лояльную «пророссийскую» позицию Пашиняна.

Другими словами, организаторы акции ясно дали понять, что армянские сепаратисты в Ханкенди, ведомые своими политическими «наставниками» в Ереване и Москве, не примут мирный договор между Арменией и Азербайджаном, признающий территориальную целостность сторон.

А это значит, что «карабахский вопрос» так и останется камнем преткновения, что позволит России продлить под предлогом «защиты безопасности карабахцев» свое военное присутствие в регионе и не дать «коллективному Западу» вытеснить себя из Южного Кавказа. О чем не столь красноречиво, но весьма однозначно и высказался российский президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции после завершения формальных переговоров. Сочинской встречей словно Россия хотела показать своим «западным партнерам», что держит карабахский вопрос, как и контроль над ситуацией в своих ежовых рукавицах…

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