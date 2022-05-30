«Путин не победит» – Шольц

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, президент России Владимир Путин не победит в войне против Украины.

Источник: Шольц во время телемарафона Save Ukraine, цитирует Укринформ

Прямая речь: «Мы вместе с вами (украинцами – ред.) – мыслями и сердцами».

«Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены».

«…мы строим планы послевоенного восстановления Украины».

Детали: Шольц отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя.

Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.



