Мир
«Путин не победит» – Шольц
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, президент России Владимир Путин не победит в войне против Украины.
Источник: Шольц во время телемарафона Save Ukraine, цитирует Укринформ
Прямая речь: «Мы вместе с вами (украинцами – ред.) – мыслями и сердцами».
«Путин не победит… Мы вместе с вами, мы объединены».
«…мы строим планы послевоенного восстановления Украины».
Детали: Шольц отметил, что Германия вместе с друзьями и партнерами оказывает помощь, чтобы украинская экономика не потерпела коллапс, присылает оружие, чтобы украинцы защищали себя.
Также канцлер добавил, что Германия гостеприимно приняла около 800 тысяч беженцев из Украины.