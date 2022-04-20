Путинские фашисты в Молдове подвергли актам вандализма Флаг Украины, нарисованный на гостинице «Националь» в Кишиневе! Полиция молчит.

Президент Молдовы Майя Санду подписала вчера законопроект о запрете в стране георгиевской ленты. Закон ранее принял парламент страны. Как утверждает президент, георгиевская лента используется для оправдания боевых действий на Украине.

По словам Санду, «люди по-прежнему смогут почтить память героев, сражавшихся во Второй мировой войне». «Мы помним жертву героев, знаем, как велика была цена, которой был достигнут мир. По меньшей мере 100 тысяч человек в Молдове погибли, чтобы мы могли жить в мире», — сказала глава государства.

Празднование 9 мая при этом не запрещается, подчеркнула Санду.

Сегодня некоторые символы, которые в том числе используют для сохранения памяти о войне, могут менять свое значение и использоваться в негативном ключе, указала президент Молдовы. «Спекуляции на Победе 1945 года для пропаганды военной агрессии против Украины — оскорбление памяти наших родителей, бабушек и дедушек, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в мире. Сохранять этот мир было нашим долгом», — резюмировала Санду.



