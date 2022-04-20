Путинский смотрящий в Чечни, Рамзан Кадыров, продаёт пушечное мясо для Украины по $50 за килограмм

Рамзан Кадыров пообещал каждому добровольцу, кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей, сообщает издание «Агентство».

При этом требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто «здоровыми» мужчинами возрастом до 50 лет, и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта. Отправлять в Украину их будут через центр по набору добровольцев в Грозном, который находится в мэрии города. Далее их ждет 10-дневный инструктаж, после чего — поездка на войну. Контракт с ними при этом не заключается.

При среднем весе мужчин около 70 кг это где-то 4,000 деревянных рублей за кг. Или около $50 за кило этого мяса.

Прямо как самая хорошая вырезка японской говядины.



