«Русские, мы все просрали»: Группа Ногу свело! в новом клипе сожгла букву Z над котлом

Знаменитая российская группа Ногу Свело! во главе с солистом Максом Покровским выпустила красноречивую песню «Поколение Z» и символический клип на нее.

В свежем видео Покровский сидит над бочкой с огнем, в котором сжигает все то, что «русские проср*ли»: большую страну, демократию и нефтяную трубу. С первых дней войны солист группы выступает против нее и пытается достучаться до своих соотечественников:

«Русские, вас не кто не хочет завоевать! На вас никто не дрочит, вашу мать! Успокойтесь! Лучше самих себя побойтесь!» – присутствуют такие строчки в песне.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!



