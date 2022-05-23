«Святой» Александр «Невский» на самом деле был сатрапом, убивавший христиан по приказу Хана Батыя

Среди мифов русского Средневековья, самым большим фейком является образ Александра «Невского». Хотя он и был канонизирован кундяевской православной церковью, в действительности, в истории Московии-России нет князя, более потрудившегося на Орду, чем князь Александр. Практически вся европейская историческая мысль сводится к тому, что «…именно коллаборационизм Александра по отношению к монголам, стали причиной установления на Руси ига Золотой Орды»

Итак, рассмотрим жизненный путь Александра по любопытным материалам книги Владимира Белинского «Страна Моксель» опирающимся на российские исторические источники. (Материалы книги позволяют по новому взглянуть на историю Московии.) Источники Империи до настоящего времени год рождения Александра устанавливают, предположительно в 1221. Он родился в Переяславле-Залесском, то есть в Залешанской земле, среди мери. Сразу отметим, что в годы нашествия Батыя на Суздальскую землю в 1237-1238 годы, ни Александр, ни его отец Ярослав Всеволодович, ни младшие братья Ярослава сопротивления не оказывали, отчего и не были уничтожены монголами.

Вот как об этом поведал профессор Л.Н.Гумилев: «…пострадали города Рязань, Владимир и маленькие Суздаль, Торжок и Козельск. Прочие города сдались (Батыю..- В.Б.) на капитуляцию и были пощажены. Деревенское население разбежалось по лесам и переждало, пока пройдут враги…» / Л.Н.Гумилев «В поисках вымышленного царства». Санкт-Петербург, 1994 год, стр.282./

В Золотой Орде. Акварель Алексея Максимова. 1907 год

Сдавшись Хану Батыю «на капитуляцию», князь Ярослав с родичами в том же году поступил на службу к монголам.

Первую, так называемую «великую победу» Александр, согласно российских писаний, заимел 15 июля 1240 года. В тот день во главе собственной дружины он напал на шведов, высадившихся на берег Невы, и «разбил их в пух и прах». Казалось бы, действительно, стоит возгордиться «величайшей победой» князя. Ан, нет! Совесть не позволяет. Словом «битва» такую мелкую стычку никто не величает. С обеих сторон в той драке приняло участие не более 300 человек. И Александр в той стычке не победил с тем блеском, как нам сказывали. «Сражение прекратилось, по-видимому, с наступлением темноты, и шведы получили возможность похоронить погибших. Под покровом ночи остатки вражеского войска погрузились на корабли (ладьи. — В.Б.) и отплыли восвояси. Потери с русской (??) стороны были небольшими — всего 20 человек». /Журнал «Родина» №11, Москва,1993 год, стр.27./

В том и состоит секрет российской державной сказки, что нам никогда не позволяли знать письменные источники противной стороны. Зачем преподносить материал для размышлений. Пусть человек верит лживым державным «сказаниям».

А теперь, читатель, посуди сам — произошла то ли битва, то ли драка — и в чем состояла ее судьбоносность для будущей Московии не известно: «побежденные» шведы спокойно похоронили убитых, спокойно погрузились на свои суда и без помех уплыли.

Стоит только из описания убрать хвалебную патетику, и как бы мы не присматривались к той обычной мелкой стычке, ни победы, ни крупного сражения там не видать. Но так уж устроен имперец-державник — он всегда готов раздуть величие собственной победы и вчерную вымарать чужую доблесть.

В старину в Московии случались драки и больше Невской, когда на святки шла драться деревня на деревню. Таких «битв» за сотни лет проведено десятки тысяч, в том числе и с инородцами, но ни одному российскому историку не взбрело в голову назвать эти драки битвами. Да еще — судьбоносными.

Чингисхан. Неизвестный художник. XIV век

Не стоит также забывать, что князь Александр от рождения был болезненным и к дракам попросту не гож.

Мельница мифов: побоище, которого не было

Русско-немецкая битва на Чудском озере (апрель 1242 г.) — этот факт истории стоит настолько далеко от сегодняшних дней, что оброс немалым количеством мифов и толкований. В древних летописях нет единства взглядов ни на само событие, ни на роль князя Александра «Невского, бесстрашного, мужественного полководца и… хитрого, дальновидного политика.

Битва состоялась в апреле. Часть льда уже подтаяла, а часть подмыло течение реки. Так как это была весна, болота были замерзшие, и, скорее всего, с почти что стопроцентной долей вероятности, битва происходила не на льду, а на замерзшем болотном берегу, по которому могли передвигаться лошади.

По данным Ордена, Чудская стычка все же имела место и потери Ордена составили 20 рыцарей убитых и 6 рыцарей плененных. Однако о разгроме речь не идет. Таков масштаб «Чудского сражения».

Казалось бы, зачем эта ложь русской истории? И здесь ларчик открывается просто. Александр, так званый Невский, в реальности родившийся где-то в 1230 году, в 1238 году был забран ханом Батыем в аманаты (то есть в заложники), иначе его отец Ярослав Всеволодович не получил бы великокняжеский стол. Князь же Ярослав, после возвращения Батыя из Европы в 1242 году, был отправлен в Каракорум на коронацию Гуюка, где, кстати, ни хан Батый, ни его сын Сартак, ни Александр Невский участия в коронации Великого Хана Гуюка не принимали.

Так вот, пробыв в Орде у Батыя с 1238 по 1249 год, а возможно и по 1252 год, когда был послан на великокняжеский стол во Владимир, Александр не принимал участия ни в одном из серьезных сражений. Но так уж сложилось, что именно он стал родоначальником московских князей. Отчего и пришлось искать «победы», иначе предок российских-государей оказывался совсем в негожем свете.

После изложенных выше фактов, нам должно стать понятным желание московской элиты скрыть настоящее время появления Москвы и Московского княжества, а также желание «облагородить» родоначальника Московии — Александра Ярославовича, тем паче, что рядом в Киевской Руси в те годы поистине блистал Даниил Галицкий, что было зафиксировано историками и летописями Европы.

История Российского государства начала письменно излагаться, по существу, с XVIII века под строжайшим «оком» и по велению государей (Формирование её было завершено при Екатерине 2). Московские цари даже мысли не допускали поведать миру о монгольском происхождении своей государственности. В том и состоял секрет, который повелено было сокрыть и запрятать в вымыслах и фантазиях.

Кстати именно Хан Золотой Орды, внук Батыя, Менгу-Тимур разрешил основать поселение Москва во время третьей переписи Суздальского населения, произведенной в 1272 году. А в 1277 году по достижению Даниилом (сыном Александра Невского) совершеннолетия (по монгольским законам в 16 лет) посадил сего князя на «московский стол».

Напомню читателю, что в 1257 году монголы, «эти дикие варвары», как сотню лет нам говорили российские историки, произвели вторую перепись поселений и населения в Суздальской земле под руководством Александра Невского. Перепись проводили чисельники из ставки Хана, но военное обеспечение операции осуществлял князь Владимирский — Александр Невский. Москва, как поселение, в том году не зафиксирована, и князь на «московский стол» не посажен. А ведь речь шла о величайших по тем временам доходах.

Послушайте европейского путешественника Плано Карпини, побывавшего в Киевской Руси в 1246 году:

«Остальных же, согласно своему обычаю, пересчитал, приказывая, чтобы каждый, как малый, так и большой, даже однодневный младенец, или бедный, или богатый, платил такую дань, именно, чтобы он давал одну шкуру… медведя, одного черного бобра, одного черного соболя, одну черную шкуру… дохорь, и одну черную лисью шкуру. И всякий, кто не даст этого, должен быть отведен к монголам и обращен в их раба». / Иоанн де Плано Карпини «История Монголов». С.-Петербург, 1911 год, стр.33-34./

Таковы порядки были и в Суздальской земле. И в этом случае «сказательная болтология» историков совсем неуместна. Золотая Орда поддерживала порядок и дисциплину на надлежащем уровне. После указанной подушной переписи (1257 год) запрещалось перемещение населения без спроса и ведома монгольских баскаков. За этим строго следили, не забудьте, речь шла о доходах самой Золотой Орды. А находилась в те годы Орда — в расцвете сил.

Вернемся, однако, к так называемому Александру Невскому. Необходимо отметить, что особенно о «величии» Александра позаботилась Русская Православная церковь, возведя его в сан «святаго».

Но в этом случае — особый разговор. В чем действительно преуспел князь Александр, так это в интригах и кознях против своих родных братьев и соседних князей. Давай, читатель, послушаем: «Андрей Ярославич (брат Александра. — В.Б.), став князем владимирским (Великим князем. — В.Б.), заключил союз с сильнейшим князем Южной Руси (Киевской Руси; такими хитростями нас пытаются убедить, что существовала и другая Русь. — В.Б.) Даниилом Романовичем Галицким, женившись на его дочери, и попытался вести независимую от Золотой Орды политику… Но в 1251 году великим ханом стал друг и ставленник Батыя Мунке. Это развязало руки золотоордынскому хану, и в следующем году он организовал военные акции против Андрея и Даниила. На галицкого князя Батый послал рать Куремсы, не добившуюся успеха, а на Андрея — рать под командованием Неврюя, разорившую окрестности Переяславля. Владимирский князь бежал, найдя убежище в Швеции (позже он вернулся на Русь (?!) и [с разрешения Хана] княжил в Суздале). В том же году еще до похода Неврюя (обратите на этот факт особое внимание! — В.Б.) Александр поехал к Батыю, получил ярлык на владимирское великое княжение и по возвращении… сел во Владимире… С 1252 года до своей смерти в 1263 году Александр (Невский. — В.Б.) был великим князем владимирским». / Журнал «Родина» №11, 1993 год, стр.29./

А сейчас, уважаемый читатель, давай подумаем. Итак, брат Александра — великий князь Андрей, по повествованию российских историков, объединившись с Даниилом Галицким, выступил против Батыя, то есть против монгольского порабощения. Вне всякого сомнения, своими мыслями Андрей поделился со своим родным братом Александром. Каков среди них был разговор, мы не ведаем. Здесь российские историки помалкивают, нечем хвастаться. Но последующие действия Александра говорят сами за себя и убеждают нас в том, что Александр отверг союз с родным братом и стал на сторону татаро-монголов. Это неоспоримый факт.

И нет сомнения, что именно узнав о мятеже брата, Александр тотчас же оказался в Золотой Орде у Батыя. В столице Орды, в Сарае, Александр получает «стол» великого владимирского князя, еще до изгнания Андрея.

За что же Батый вручил Александру великокняжеский стол при живом владельце? Мы не знаем до того подобного случая из истории, когда бы Хан вручал великокняжеский стол князю, предварительно не отобрав его у владельца.

Знать, действительно, князь Александр заимел перед Золотой Ордой великие заслуги. В чем же эти заслуги заключались? Одна из них: Александр никогда, как и его отец, не поднимал меч против татаро-монголов. Но таких князей было больше десятка, а то и двух. Значит, что-то более ценное он преподнес татаро-монголам. А таковым мог быть лишь донос Батыю на брата Андрея и личное отмежевание от замыслов великого князя. Иное предполагать нет оснований.

Но когда человек вступает на скользкую тропу предательства брата, ему приходится идти по ней до конца. По этому пути и зашагал Александр Невский.

В 1257 году монгольская Империя произвела во Владимиро-Суздальской земле, или по иному- в своих Северных Улусах, перепись всех поселений и всего населения края для ужесточения податного обложения. В этом мероприятии Золотая Орда в первую очередь задействовала князя Александра Невского. Именно он, Александр, осуществлял военное прикрытие татарских чисельников, имея под рукой свою и монгольскую дружины. Российские державные историки, все до единого, пытаются обосновать участие Александра в переписи населения Владимиро-Суздальской земли, а позже Новгородской и Псковской, как чисто вынужденный шаг. Но подобное — чистейшей воды ложь. Князь ступил на дорогу предательства значительно раньше, а здесь уже действовал, как мы увидим, добровольно и не без величайшего усердия. Не стоит сие предательство обелять.

Именно монгольская подушная перепись железной цепью привязала население сначала к монгольским владыкам, а впоследствии эта цепь оказалась в руках московских князей и дружинников, то-бишь — бояр. И это действо явилось первым правовым шагом по «собиранию земли русской».

Вот как об этом поведал Н.М.Карамзин. «…Александр долженствовал снова ехать в Орду, где произошла великая перемена. Батый умер, сын его- вероятно, Сартак (породненный брат Александра! — В.Б.) — хотел господствовать над монголами, но был жертвою властолюбивого дяди именем Берки, который, умертвив племянника, согласно с волею Великого Хана объявил себя преемником Батыевым и вверил дела Российские своему Наместнику Улавчию. Сей вельможа принимал наших Князей и дары их…

…вслед за ними (за Александром Невским) приехали чиновники Монгольские в область Суздальскую, Рязанскую, Муромскую, сочли жителей и поставили над ними Десятников, Сотников, Темников для собрания налогов…

Через несколько месяцев Великий Князь (Александр Невский.- В.Б.) вторично ездил к Улавчию… Наместник Ханский требовал, чтобы Новгород также платил дань поголовную. Герой Невский, некогда ревностный поборник Новогородской чести (великое измышление! — В.Б.) и вольности, должен был с горестию (очередное измышление! — В.Б.) взять на себя дело столь неприятное и склонить к рабству (вот его деяния. — В.Б.) народ гордый, пылкий, который все еще славился своею исключительною независимостию…

Сам юный князь Василий (сын Александра. — В.Б.), по внушению своих Бояр, уехал из Новагорода в Псков, объявив, что не хочет повиноваться отцу, везущему с собою оковы и стыд для людей вольных (вот она истинная суть поступков Александра. — В.Б.)…

Великий Князь (Александр Невский. — В.Б.), негодуя на ослушного сына, велел схватить его в Пскове и под стражею отвезти в Суздальскую землю, а Бояр (и народ Новгородский. — В.Б.)… казнил без милосердия. Некоторые были ослеплены, другим отрезали нос…

Бояре советовали народу исполнить волю Княжескую (обратите внимание, перепись — это воля и действо княжеское. — В.Б.), а народ не хотел слышать о дани и собирался вокруг Софийской церкви, желая умереть за честь и свободу, ибо разнесся слух, что Монголы и сообщники их (Александр Невский с войсками. — В.Б.) намерены с двух сторон ударить на город…

Итак народ покорился… Монголы ездили из улицы в улицу, переписывая домы, безмолвие и скорбь царствовали в городе». / Н.М.Карамзин «История…», том 4, стр.197-200./

Не сумели монголы мечом и силой покорить великие гордыни Киевской Руси — Новгород и Псков. Славянские святыни преподнес монголам «на блюдечке с каемочкой» Александр Невский своим предательством. Даже старшего сына Василия, отказавшегося повиноваться отцу-предателю, отдал на растерзание Хану, лишь бы задобрить собственных господ.

Таков он и есть Александр Невский, без мишуры и словоблудия.

Наступил 1262 год. Александр Невский исполнил все требования Золотой Орды и отправился в Сарай в последний раз.

«Александр пробыл в Орде почти год. Миссия его, по- видимому, удалась…На обратном пути на Русь 42-летний великий князь разболелся и умер 14 ноября 1263 года в Городце на Волге…». / Журнал «Родина», №11, 1993 год, стр.30./

Так чем же отблагодарила Золотая Орда князя коллаборациониста Александра Невского?

В истории Московии-России действительно нет князя, более потрудившегося на Орду, чем князь Александр. Как оказалось, «подарки» Александру Невскому были достойны его поступков. С величайшего повеления Хана с 1272 года и стала заселяться Москва, этот глухой таежный угол. А с 1277 года здесь засел первый московский князь — Даниил, сын Александра Невского.

Существует несколько точек зрения на деятельность Александра Невского. Практически вся европейская историческая мысль сводится к тому, что «…именно коллаборационизм Александра по отношению к монголам, предательство им братьев Андрея и Ярослава в 1252 году стали причиной установления на Руси ига Золотой Орды»… /Журнал «Родина», № 11, 1993 год, стр.30./

Эту мысль изложил и детализировал английский историк Дж.Феннел в своей книге «Кризис средневековой Руси».

По всей видимости, эта беспристрастная мысль должна быть главенствующей при оценке деятельности Александра Невского, как бы не старались «обелить» его действия русские историки, приписывая ему своего рода «практицизм», мол, из двух зол избрал меньшее. Очередной вымысел державников.

Будучи в абсолютно аналогичных условиях не покорились татаро-монголам, литвины-беларусы, поляки, венгры и чехи. В конце концов, русы-украинцы вместе с литвинами-беларусами обрели независимость от татаро-монгольского порабощения в борьбе и сопротивлении.

И здесь от истины деваться некуда: именно Александр Невский способствовал более чем 300-летнему рабству московитов-русских; именно он первый, повелел народу покориться Золотой Орде без борьбы; именно он, по велению своих хозяев, произвел подушную перепись и увез в Орду первую подушную дань. Александр Невский вслед за отцом без борьбы встал на колени и поцеловал, в знак покорности, сапог Великого Золотоордынского Хана.

Ковчег с мощами св. Александра Невского

Из всего изложенного, это кажется невозможным и противоестественным. Но в том то и двуличность российской истории, что действия своих предков они оценивают «двойной мерой».

Послушай, читатель: «…Александр сделал судьбоносный выбор между Востоком и Западом в пользу Востока. Пойдя на союз с Ордой (как заумно сказано, ведь пошел-то к Орде в рабство, став Золотоордынским Улусом. — В.Б.), он предотвратил поглощение Северной Руси (будущей Московии. — В.Б.) католической Европой и тем… спас русское православие». / Журнал «Родина» №11, 1993 год, стр.30./

Этими словами сказано абсолютно все.

Сии мысли являются священным постулатом Русского православия. Никакие человеческие качества или отсутствие оных не принимались Русской церковью во внимание, когда сего князя возводили в сан «святаго Русской Православной церкви». Все малодушные подлости князя Александра были прощены и позабыты, а со временем — извращены и оправданы всего лишь за услуги перед Русским православием.

Не будем забывать, что сама Русская церковь в те времена шла к инородцам с мечом и огнем. А перед татаро-монголами стала вместе с князем на колени и преклонила голову — за что была вознаграждена Ханом — не тронута.

Такова русская двойная мера. Отсюда «есть и пошло» Московское княжение….

Материал из книги Владимира Белинского «Страна Моксель».



