Ходят слухи, что Следственный комитет российской Федерации начал доследственную проверку о возможной фальсификации реликвии, которая должна была обеспечить абсолютную защиту крейсера Москва.

Известно, что на борту крейсера хранилась чудотворная частичка Креста Господня, что должно было обеспечить неуязвимость и непотопляемость корабля. Именно поэтому крейсер не опасаясь входил в зону поражения береговых ракетных установок.

Напомним что 26 февраля 2020 ТАСС сообщил что Христианская реликвия — частица Креста Господня — будет храниться на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва». Об этом рассказал ТАСС благочинный Севастопольского округа Русской православной церкви протоиерей Сергий Халюта». Он пояснил, что реликвия — это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге.

А, может, эта Халюта оказалась украинским вредителем?

«Эта реликвия находилась в католическом храме, была приобретена московскими меценатами, которые пожелали остаться неизвестными, и именно их воля была передать ее на флот. На крейсере «Москва» есть корабельный храм, где проводятся службы», — добавил Халюта.

Крест оказался непатентованным?

Минобороны потребует от РПЦ компенсацию за некачественную, может быть, даже и ненастоящую частицу креста. В нужный момент частица просто не сработала.

А, может, эта Халюта оказалась украинским вредителем?

Следственному Комитету предстоит проверить если Халюта не был вредителем или тайным агентом украинских спецслужб. Однако, факт затопление крейсера заставил усомниться в подлинности данной реликвии. Поскольку реликвия была приобретена за 40 млн. долларов, следственный комитет не исключает факт коррупции или мошенничества.



